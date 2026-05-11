Os jogadores do Brasileirão que podem ir à Copa do Mundo entre brasileiros e estrangeiros

O Campeonato Brasileiro voltou a ocupar papel de destaque no cenário internacional. Se antes o Brasileirão era visto apenas como uma competição de passagem para jovens talentos, hoje ele também serve como vitrine para atletas experientes e jogadores de seleções nacionais que podem disputar a Copa do Mundo.

A poucos meses do Mundial de 2026, técnicos de diferentes países acompanham de perto o desempenho de atletas que atuam no futebol brasileiro. A seleção brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, tem ampliado a observação sobre jogadores que atuam no país, enquanto estrangeiros que defendem clubes da Série A também aparecem como opções importantes para suas seleções.

A seguir, a GOAL te mostra os jogadores do Brasileirão que podem pintar na Copa do Mundo...