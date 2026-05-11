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Jogadores do Brasileirão que podem ir à CopaGetty/GOAL
Gabriel Marin

Os jogadores do Brasileirão que podem ir à Copa do Mundo entre brasileiros e estrangeiros

Brasileirão
Copa do Mundo

Além dos brasileiros observados por Carlo Ancelotti, campeonato nacional conta com estrangeiros que podem disputar o Mundial de 2026

O Campeonato Brasileiro voltou a ocupar papel de destaque no cenário internacional. Se antes o Brasileirão era visto apenas como uma competição de passagem para jovens talentos, hoje ele também serve como vitrine para atletas experientes e jogadores de seleções nacionais que podem disputar a Copa do Mundo.

A poucos meses do Mundial de 2026, técnicos de diferentes países acompanham de perto o desempenho de atletas que atuam no futebol brasileiro. A seleção brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, tem ampliado a observação sobre jogadores que atuam no país, enquanto estrangeiros que defendem clubes da Série A também aparecem como opções importantes para suas seleções.

A seguir, a GOAL te mostra os jogadores do Brasileirão que podem pintar na Copa do Mundo...

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  • Santos v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Brasil

    - Luciano Juba (Bahia)

    - Danilo (Botafogo)

    - Vitinho (Botafogo)

    - Hugo Souza (Corinthians)

    - Fabrício Bruno (Cruzeiro)

    - Kaiki (Cruzeiro)

    - Kaio Jorge (Cruzeiro)

    - Alex Sandro (Flamengo)

    - Danilo (Flamengo)

    - Léo Pereira (Flamengo)

    - Lucas Paquetá (Flamengo)

    - Pedro (Flamengo)

    - Carlos Miguel (Palmeiras)

    - Neymar (Santos)

    - Paulo Henrique (Vasco)

    • Publicidade
  • Jhon Arias Palmeiras 2026Cesar Greco/Palmeiras

    Colômbia

    - Kevin Viveros (Athletico-PR)

    - Mateo Cassierra (Atlético-MG)

    - Luis Sinisterra (Cruzeiro)

    - Néiser Villarreal (Cruzeiro)

    - Jorge Carrascal (Flamengo)

    - Kevin Serna (Fluminense)

    - Rafael Borré (Internacional)

    - Jhon Árias (Palmeiras)

    - Andrés Gómez (Vasco)

    - Carlos Cuesta (Vasco)

    - Marino Hinestroza (Vasco)

  • Palmeiras v Athletico Paranaense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Paraguai

    - Júnior Alonso (Atlético-MG)

    - Balbuena (Grêmio)

    - Villasanti (Grêmio)

    - Gustavo Gómez (Palmeiras)

    - Maurício (Palmeiras)

    - Ramón Sosa (Palmeiras)

    - Isidro Pitta (Red Bull Bragantino)

    - Bobadilla (São Paulo)

    - Carlos Coronel (São Paulo)

  • Atletico Mineiro v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Uruguai

    - De Arrascaeta (Flamengo)

    - Guillermo Varela (Flamengo)

    - Nicolás De la Cruz (Flamengo)

    - Agustín Canobbio (Fluminense)

    - Rochet (Internacional)

    - Emiliano Martínez (Palmeiras)

    - Joaquín Piquerez (Palmeiras)

    - Puma Rodríguez (Vasco)

  • Atletico Mineiro v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Equador

    - Alan Franco (Atlético-MG)

    - Alan Minda (Atlético-MG)

    - Angelo Preciado (Atlético-MG)

    - Keny Arroyo (Cruzeiro)

    - Gonzalo Plata (Flamengo)

    - Félix Torres (Internacional)

    - Andrés Hurtado (Red Bull Bragantino)

  • Sporting Cristal v Palmeiras - Copa CONMEBOL Libertadores 2026Getty Images News

    Argentina

    - Flaco López (Palmeiras)

    - Giay (Palmeiras)

  • Santos v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Holanda

    - Memphis Depay (Corinthians)

  • Yannick BolasieGetty/GOAL

    RD do Congo

    - Yannick Bolasie (Chapecoense)

  • FBL-SUDAMERICANA-RIESTRA-GREMIOAFP

    Gana

    - Francis Amuzu (Grêmio)

  • Kadir BarríaGetty/GOAL

    Panamá

    - Kadir Barría (Botafogo)