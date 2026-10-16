Javier Tebas pode ser punido! Dirigente da La Liga é investigado após comparar a cúpula do Real Madrid à “Alemanha nazista”

O Conselho Superior de Esportes da Espanha, conhecido como CSD, avalia atualmente se deve intervir oficialmente após as declarações contundentes de Tebas. O presidente da La Liga, que também ocupa o cargo de vice-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), causou grande repercussão na sexta-feira ao traçar paralelos entre a linha editorial da Real Madrid TV e as táticas de propaganda usadas pelo Terceiro Reich.

Segundo o Marca, o órgão governamental analisa a legislação para determinar se Tebas violou protocolos institucionais relativos à sua conduta pública. A notícia de uma possível punição ao dirigente da liga causou forte repercussão no esporte espanhol e agravou ainda mais a relação já abalada entre a entidade que comanda a competição e seu clube mais vitorioso.