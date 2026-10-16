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Javier Tebas pode ser punido! Dirigente da La Liga é investigado após comparar a cúpula do Real Madrid à “Alemanha nazista”
CSD estuda medidas judiciais contra Tebas
O Conselho Superior de Esportes da Espanha, conhecido como CSD, avalia atualmente se deve intervir oficialmente após as declarações contundentes de Tebas. O presidente da La Liga, que também ocupa o cargo de vice-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), causou grande repercussão na sexta-feira ao traçar paralelos entre a linha editorial da Real Madrid TV e as táticas de propaganda usadas pelo Terceiro Reich.
Segundo o Marca, o órgão governamental analisa a legislação para determinar se Tebas violou protocolos institucionais relativos à sua conduta pública. A notícia de uma possível punição ao dirigente da liga causou forte repercussão no esporte espanhol e agravou ainda mais a relação já abalada entre a entidade que comanda a competição e seu clube mais vitorioso.
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Tebas critica duramente as táticas midiáticas da Real Madrid TV
Em uma mensagem detalhada publicada em suas redes sociais, Tebas tentou justificar sua comparação incendiária ao criticar a forma como os atuais campeões europeus se apresentam ao público global. Ele argumentou que o canal oficial do clube frequentemente retrata a instituição como uma vítima permanente, omitindo deliberadamente informações essenciais para sustentar uma narrativa de que sofre injustiças institucionais.
“A direção do Real Madrid rege uma orquestra de porta-vozes, e a Real Madrid TV conduz o canto. A partitura é sempre a mesma: selecionar os lances que lhes convêm, repetir as queixas, alimentar as suspeitas e apontar o dedo para os inimigos”, escreveu Tebas em sua publicação original.
Ele também fez referência explícita a Joseph Goebbels, arquiteto da guerra psicológica do regime nazista, sugerindo que a estratégia de comunicação do clube reproduz a repetição sistemática e a construção de inimigos usadas naquele período sombrio da história.
Real Madrid pede renúncia imediata
A resposta vinda do Santiago Bernabéu foi rápida e contundente. A cúpula do clube exigiu que Tebas renunciasse imediatamente aos seus cargos. Em um duro comunicado oficial, o Real Madrid chamou o presidente de La Liga de “flagelo para o futebol espanhol” e argumentou que sua permanência em cargos de alto escalão não é mais aceitável. O clube sustenta que os comentários de Tebas demonstram total falta da neutralidade e da imparcialidade exigidas por suas responsabilidades institucionais.
“A conduta reiterada de Tebas revela falta de neutralidade, respeito e imparcialidade incompatível com suas responsabilidades institucionais”, afirmou o clube. A cúpula do Real Madrid declarou ser “absolutamente intolerável” que um dirigente de alto escalão use comparações com o nazismo para desacreditar um clube filiado e sua equipe dirigente.
- AFP
O caso Negreira põe mais lenha na fogueira
Um ponto importante de divergência levantado na resposta do clube envolve o caso Negreira, que tem lançado uma sombra sobre o futebol espanhol há meses. O Real Madrid manifestou preocupação com o fato de Tebas dedicar suas energias a atacar o clube, em vez de se concentrar nas graves acusações envolvendo pagamentos feitos pelo Barcelona a um ex-dirigente da arbitragem.
Essa crescente troca de acusações já deixou de ser uma simples disputa entre clube e liga e passou a ser alvo da fiscalização do governo. A decisão do CSD de analisar o caso de ofício sugere que as autoridades acreditam que Tebas pode ter ultrapassado um limite que justifique uma intervenção formal.
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