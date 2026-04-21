Talvez as declarações altamente controversas de Oliver Kahn tenham sido exatamente o impulso motivacional de que Jamal Musiala precisava — após sua longa pausa devido a uma fratura na tíbia e uma grave luxação no tornozelo, após um retorno aos gramados um tanto irregular e após um novo revés de saúde, razão pela qual ele perdeu os jogos internacionais de março.
Traduzido por
Jamal Musiala 2.0 no FC Bayern? Vincent Kompany só tem mais uma grande dúvida
"Ele deveria desistir de participar da Copa do Mundo", disse o ex-presidente do FC Bayern há onze dias na Sky. "Quando sinto que algo não está certo no meu jogo, preciso trabalhar em mim mesmo para estar pronto novamente." Seguiu-se uma onda de indignação pública, acompanhada de amplas manifestações de solidariedade a Musiala, e uma impressionante reação esportiva do jogador ofensivo de 23 anos.
- Getty Images Sport
FC Bayern: Jamal Musiala teve três atuações excelentes consecutivas
Na vitória por 5 a 0 sobre o FC St. Pauli, Musiala voltou a integrar o time titular pela primeira vez em mais de um mês. Ele jogou com a mesma agilidade de sempre, marcou o histórico 101º gol nesta temporada da Bundesliga e ainda deu uma assistência.
Na espetacular vitória por 4 a 3 na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, Musiala, com um drible, primeiro provocou o primeiro cartão amarelo para Eduardo Camavinga — que mais tarde foi expulso — e, em seguida, preparou de forma espetacular o gol decisivo de empate de Luis Díaz com um passe de calcanhar — tudo isso após entrar no lugar de Serge Gnabry, que, na ausência de Musiala, havia se consolidado na posição preferida deste no meio-campo ofensivo central.
Três dias depois, Gnabry sofreu uma lesão nos adutores da coxa direita durante o treino. Com certeza, o jogador de 30 anos perderá a reta final da temporada com o Bayern de Munique e, provavelmente, também a Copa do Mundo com a seleção alemã. Tanto aqui quanto lá, ele disputa tempo de jogo com Musiala.
Na festa do título contra o VfB Stuttgart, Musiala entrou, como esperado, no time titular no lugar de Gnabry. Ele repetidamente partiu para o drible, abrindo buracos na defesa do Stuttgart; um desses dribles acabou resultando no gol de empate de Raphael Guerreiro. Foi o quarto ponto de Musiala em três jogos. No intervalo, o técnico Vincent Kompany o substituiu – sem exagerar na carga de trabalho! “Foi planejado assim”, garantiu Musiala.
- AFP
FC Bayern: Raphael Guerreiro e Lennart Karl também trazem esperança
Para o FC Bayern, a ascensão de Musiala não poderia ter vindo em melhor hora, tendo em vista a ausência de Gnabry. “Na verdade, é uma coincidência que essa lesão do Serge tenha acontecido agora e que o Jamal já não esteja tão longe”, disse Kompany antes mesmo do jogo contra o Stuttgart. Em seguida, ele acrescentou, quase com certa incredulidade: “Jogamos com sucesso grande parte desta temporada sem o Jamal. Mas justamente no momento em que o Serge não está mais aqui, temos um bom Jamal de volta.”
Musiala “evoluiu fisicamente” desde sua longa pausa por lesão, acrescentou o técnico em uma coletiva de imprensa na terça-feira: “Ele está fisicamente muito perto de seu melhor nível. Correr, pressionar, vencer duelos – ele consegue fazer tudo isso agora. Resta apenas uma pergunta: quando é que esse Magic Musiala volta? Esse Jamal no seu melhor momento. Quando essa liberdade total voltar, e ela vai voltar, então teremos uma versão evoluída de Jamal Musiala. E, como treinador, estou ansioso por isso.”
Ao mesmo tempo, porém, Kompany já modera a euforia logo após o jogo contra o Stuttgart: “Não posso colocar toda a pressão sobre o Jamal agora. Acho que isso não seria justo.” Afinal, Gnabry é o quarto melhor artilheiro do FC Bayern nesta temporada, com 21 participações em gols, atrás apenas de Harry Kane, Luis Diaz e Michael Olise, e tem apresentado um desempenho consistentemente bom, especialmente nos jogos importantes.
Aliás, contra o Stuttgart, Kompany provavelmente não ficou satisfeito apenas com o desempenho de Musiala. Raphael Guerreiro também se destacou com uma ótima atuação, incluindo um gol, posicionando-se como uma possível alternativa de reserva no meio-campo ofensivo para as próximas semifinais da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen e da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. Além disso, Lennart Karl voltou aos treinos após se recuperar de uma lesão muscular e poderá voltar a jogar em breve.
Jamal Musiala: Seus dados de desempenho nesta temporada
Jogos 16 minutos 633 Gols 4 assistências 5