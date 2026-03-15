O ex-jogador profissional do FCB, Dietmar Hamann, criticou duramente a decisão do Bayern de Munique de recorrer da suspensão imposta após o polêmico cartão amarelo-vermelho recebido pelo atacante Luis Diaz no empate em 1 a 1 contra o Leverkusen.
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"Isso não é digno de um clube de nível mundial": Dietmar Hamann critica o FC Bayern
"Isso não é digno de um clube de nível mundial. Uma reação dessas após uma partida em que o árbitro fez uma boa arbitragem", reclamou o comentarista de TV Hamann na noite de domingo no programa Sky90. O que incomoda especialmente o comentarista de 52 anos é que o Bayern ignora o fato de que, no passado recente, também se beneficiou de decisões arbitrais controversas. Por exemplo, na vitória por 5 a 1 contra o TSG Hoffenheim no início de fevereiro, quando o árbitro Tobias Stieler puniu a entrada do zagueiro do TSG, Kevin Akpoguma, contra Diaz na área não apenas com um pênalti para o FCB, mas também com um cartão vermelho, decidindo assim o jogo de antemão em vez de agir com tato.
“Contra o Hoffenheim, isso decidiu o jogo, porque aconteceu aos dez minutos. Eles não dizem nada sobre isso em seu comunicado. E um clube de renome mundial apresenta um protesto contra um cartão amarelo-vermelho, quando o jogador tenta provocar um pênalti”, criticou Hamann. Ele citou como outro exemplo de favorecimento ao Bayern o polêmico cartão vermelho contra Rocco Reitz, do Borussia Mönchengladbach, na vitória do FCB por 4 a 1 no início de março, quando a falta de Reitz contra o atacante do FCB Nicolas Jackson, em um caso semelhante ao de Akpoguma, do Hoffenheim, foi considerada uma falta de último recurso.
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O cartão amarelo-vermelho recebido por Luis Díaz causou grande irritação no FC Bayern
No sábado, aos 84 minutos, Diaz simulou uma falta diante do goleiro do Leverkusen, Janis Blaswich, para conseguir um pênalti. Embora o Bayern tenha compreendido a decisão do árbitro Christian Dingert de não marcar o pênalti, o fato de ele ter mostrado o segundo cartão amarelo a Diaz por uma suposta simulação, expulsando assim o colombiano com cartão amarelo-vermelho, causou grande indignação.
Hamann, por sua vez, já havia se posicionado ao lado do árbitro no sábado, enfatizando que compreendia perfeitamente sua decisão contra o pênalti e a favor do cartão amarelo-vermelho. O próprio Dingert admitiu o erro, o que foi elogiado pelo diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, como “muito honroso”.
Ex-técnico da Bundesliga também se irrita com o recurso do FC Bayern
No domingo, o FCB confirmou à Sky que pretende recorrer da suspensão de Diaz junto ao Tribunal Desportivo da DFB. Neste momento, o jogador de 29 anos ficaria suspenso e perderia o próximo jogo da Bundesliga contra o Union Berlin, no sábado. “Estamos acompanhando com preocupação os acontecimentos das últimas semanas. O desempenho em Leverkusen foi o ponto alto de uma fase em que fomos repetidamente confrontados com decisões questionáveis. Seja no HSV, em Dortmund ou em Leverkusen – sempre houve situações controversas que muitas vezes foram contra nós”, disse o presidente do Bayern, Jan-Christian Dreesen, sobre o recurso. Ele explicou: “A DFB precisa melhorar o nível de desempenho de seus árbitros. O fato de Christian Dingert admitir seu erro é louvável, mas isso por si só não nos ajuda."
O ex-técnico da Bundesliga Friedhelm Funkel (entre outros, do Eintracht Frankfurt e do 1. FC Köln) também expressou, por sua vez, incompreensão em relação à medida do Bayern: “O fato é que o Bayern não terá nenhum sucesso com o recurso. Não sei por que estão fazendo isso”, disse Funkel no Sky90, e seguiu a mesma linha de Hamann: “Eles falam apenas do ponto de vista de que foram prejudicados, e não do fato de que outros clubes também são prejudicados. É preciso dizer que, nas últimas semanas, o FC Bayern também recebeu decisões arbitrais que o favoreceram – contra o Hoffenheim, por exemplo. Logo no início, o cartão vermelho; com isso, eles basicamente venceram esse jogo de forma tão clara, porque jogaram quase todo o tempo com um jogador a mais. E isso também acontece em uma ou outra situação – aí eles não falam que estão sendo favorecidos. E eu simplesmente não acho isso correto.”
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FC Bayern de Munique: Os próximos jogos do FCB
Data Hora Partida Quarta-feira, 18 de março 21h FC Bayern x Atalanta (Liga dos Campeões) Sábado, 21 de março 15h30 FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15h30 SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga) Sábado, 11 de abril 18h30 FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)