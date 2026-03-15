"Isso não é digno de um clube de nível mundial": Dietmar Hamann critica o FC Bayern

No domingo, o FCB confirmou à Sky que pretende recorrer da suspensão de Diaz junto ao Tribunal Desportivo da DFB. Neste momento, o jogador de 29 anos ficaria suspenso e perderia o próximo jogo da Bundesliga contra o Union Berlin, no sábado. “Estamos acompanhando com preocupação os acontecimentos das últimas semanas. O desempenho em Leverkusen foi o ponto alto de uma fase em que fomos repetidamente confrontados com decisões questionáveis. Seja no HSV, em Dortmund ou em Leverkusen – sempre houve situações controversas que muitas vezes foram contra nós”, disse o presidente do Bayern, Jan-Christian Dreesen, sobre o recurso. Ele explicou: “A DFB precisa melhorar o nível de desempenho de seus árbitros. O fato de Christian Dingert admitir seu erro é louvável, mas isso por si só não nos ajuda."

O ex-técnico da Bundesliga Friedhelm Funkel (entre outros, do Eintracht Frankfurt e do 1. FC Köln) também expressou, por sua vez, incompreensão em relação à medida do Bayern: “O fato é que o Bayern não terá nenhum sucesso com o recurso. Não sei por que estão fazendo isso”, disse Funkel no Sky90, e seguiu a mesma linha de Hamann: “Eles falam apenas do ponto de vista de que foram prejudicados, e não do fato de que outros clubes também são prejudicados. É preciso dizer que, nas últimas semanas, o FC Bayern também recebeu decisões arbitrais que o favoreceram – contra o Hoffenheim, por exemplo. Logo no início, o cartão vermelho; com isso, eles basicamente venceram esse jogo de forma tão clara, porque jogaram quase todo o tempo com um jogador a mais. E isso também acontece em uma ou outra situação – aí eles não falam que estão sendo favorecidos. E eu simplesmente não acho isso correto.”