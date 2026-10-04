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Início frustrante de Jurgen Klopp continua, e Alemanha dominante fica no empate com a aguerrida Grécia
Alemanha dominante não consegue aproveitar as chances
A Alemanha controlou completamente o ritmo desde o apito inicial no Estádio Toumba. Os visitantes ditaram a partida e terminaram com 70,1% de posse de bola, além de registrar 21 finalizações contra apenas cinco dos donos da casa.
No entanto, apesar da superioridade avassaladora com a bola e da pressão constante no terço final, a Alemanha teve dificuldades para exigir de forma consistente Konstantinos Tzolakis. O goleiro grego foi obrigado a fazer quatro defesas cruciais ao longo da noite, garantindo que sua equipe seguisse firmemente na disputa contra um adversário muito bem avaliado, mas sem pontaria.
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VAR intervém para anular gol de Burkardt
O lance mais marcante da partida aconteceu pouco depois da meia hora, quando Jonathan Burkardt pensou ter aberto o placar. O atacante balançou as redes aos 32 minutos, provocando a comemoração da torcida visitante.
No entanto, a alegria durou muito pouco, já que o árbitro Clement Turpin paralisou a partida para uma revisão do VAR. As imagens flagraram claramente um toque de mão de Tom Bischof na jogada, deixando a equipe de arbitragem sem outra opção a não ser anular a decisão, mantendo o placar em um delicado 0 a 0 na ida para o intervalo.
Klopp enfrenta início difícil no comando da seleção nacional
O frustrante empate sem gols deixa Klopp com apenas uma vitória em seus primeiros quatro jogos no comando da seleção nacional desde que assumiu o cargo no início da campanha da Liga das Nações. Depois de abrir seu trabalho com um empate suado contra a Holanda, a Alemanha sofreu uma derrota surpreendente para a Grécia antes de se recuperar com uma vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia.
Apesar de escalar uma formação ofensiva com o objetivo de garantir vitórias consecutivas, Klopp viu sua equipe dominar completamente as ações, mas, no fim, faltar o poder de decisão necessário para furar uma defesa grega profundamente fechada.
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A disputa do Grupo A2 vai até o fim
Após este resultado, a Grécia ocupa a segunda colocação do Grupo A2, com oito pontos, atrás da Holanda apenas no saldo de gols, enquanto a Alemanha segue em terceiro, com cinco pontos, e a Sérvia está na lanterna, sem pontuar. Na próxima pausa internacional, Alemanha e Grécia enfrentarão Holanda e Sérvia em dois jogos decisivos que acabarão determinando quem chegará às fases eliminatórias da Liga das Nações.
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