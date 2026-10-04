A Alemanha controlou completamente o ritmo desde o apito inicial no Estádio Toumba. Os visitantes ditaram a partida e terminaram com 70,1% de posse de bola, além de registrar 21 finalizações contra apenas cinco dos donos da casa.

No entanto, apesar da superioridade avassaladora com a bola e da pressão constante no terço final, a Alemanha teve dificuldades para exigir de forma consistente Konstantinos Tzolakis. O goleiro grego foi obrigado a fazer quatro defesas cruciais ao longo da noite, garantindo que sua equipe seguisse firmemente na disputa contra um adversário muito bem avaliado, mas sem pontaria.