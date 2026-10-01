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Luis Felipe Gonçalves

Igor Vinícius abre o jogo sobre Rodinei e revela sonho no Santos

Santos
Igor Vinicius
Rodinei
Cuca
São Paulo x Santos
São Paulo
Brasileirão

Lateral comentou sobre reencontro com o São Paulo e destacou a concorrência pela titularidade

Igor Vinícius vive um momento especial no Santos. Formado nas categorias de base do clube, o lateral retornou ao Peixe depois de construir boa parte da carreira no São Paulo e agora se prepara para reencontrar o ex-clube na próxima sexta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Morumbis.

Em entrevista ao site Bolavip, o jogador falou sobre a disputa pela lateral direita com Rodinei e também sobre a evolução desde que deixou o Santos ainda jovem. Pelo São Paulo, Igor disputou 214 partidas, com sete gols e 23 assistências. Para facilitar a saída, o Tricolor manteve um percentual dos direitos econômicos do atleta.

Contratado na última temporada, quando o Santos lutava contra o rebaixamento, o camisa 18 rapidamente assumiu a posição e se firmou como titular sob o comando de Vojvoda. Além da contribuição defensiva, também ganhou destaque pela participação ofensiva e soma cinco assistências na temporada, atrás apenas de Neymar, com oito, e Gabriel Barbosa, com dez.

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    Evolução no Peixe

    De volta ao clube que o formou, Igor Vinícius entende que retorna como um jogador mais maduro e preparado para assumir a responsabilidade de vestir a camisa do Santos.

    "A principal diferença é a maturidade. Quando saí do Santos, eu era muito jovem, estava começando a minha carreira e ainda tinha muita coisa para aprender, dentro e fora de campo. Esses anos no futebol me fizeram crescer muito, tive a oportunidade de viver grandes momentos, jogar competições importantes e enfrentar situações que me deram bastante experiência."

    "Hoje eu me sinto um jogador mais completo, mais preparado e também mais consciente da responsabilidade de vestir a camisa do Santos, que é o clube que me formou", completou.

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    Concorrência pela posição e objetivos

    Igor também avaliou a chegada de Rodinei e destacou a relação entre os dois na disputa pela titularidade. Para o lateral, a concorrência aumenta as opções de Vojvoda e pode beneficiar o Santos.

    "A concorrência faz parte do futebol e, quando você tem um jogador de qualidade ao seu lado, acaba aprendendo também. O Rodinei tem uma carreira muito vitoriosa, é um excelente jogador e já tem nos ajudado muito desde que chegou. Temos uma convivência muito boa, estamos sempre conversando e trabalhando juntos. No fim, quem ganha com isso é o Santos, porque o treinador passa a ter mais opções."

    Mais do que se firmar entre os titulares, Igor revelou que tem um objetivo especial para sua segunda passagem pelo clube: conquistar um título com a camisa que marcou sua formação.

    "Meu objetivo é conquistar títulos. Eu tive uma passagem muito curta pelo profissional do Santos quando era mais jovem e agora tenho a oportunidade de voltar para casa em um momento diferente da minha carreira. Quero aproveitar isso da melhor maneira possível."

    "Poder conquistar um título pelo clube que me formou seria algo muito especial para mim, para a minha família e para todos que fizeram parte da minha formação", afirmou.

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    Clássico importante

    Com Igor Vinícius ou Rodinei na lateral direita, o Santos terá pela frente um clássico importante contra o São Paulo. O duelo será disputado no Morumbis, onde o Peixe não vence o rival pelo Brasileirão desde 2020.

    Desde então, foram quatro confrontos no estádio, com três derrotas e um empate. A última vitória santista aconteceu em janeiro de 2021, em partida válida pelo Brasileirão de 2020, adiada por conta da pandemia de Covid-19.

    Na ocasião, o Santos utilizou um time reserva, já que tinha como prioridade a semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors. Mesmo assim, venceu por 1 a 0, com gol do volante Jobson.

    O reencontro com o São Paulo também coloca Cuca diante de mais um tabu para quebrar. O treinador já encerrou três jejuns do Santos como visitante no Brasileirão nesta temporada: contra Corinthians, Internacional e Remo.

    O primeiro aconteceu na Neo Química Arena, onde o Peixe não vencia o Corinthians pelo campeonato nacional havia 15 anos. Depois, o Santos bateu o Internacional por 3 a 2 no Beira-Rio, encerrando um jejum que durava desde 2008.

    Por fim, a equipe venceu o Remo por 2 a 1 no Mangueirão, no último dia 19. A sequência contribuiu para que o Santos chegasse a quatro vitórias consecutivas fora de casa no Brasileirão, feito que o clube não alcançava desde 1984.

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