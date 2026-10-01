Igor Vinícius abre o jogo sobre Rodinei e revela sonho no Santos

Igor Vinícius vive um momento especial no Santos. Formado nas categorias de base do clube, o lateral retornou ao Peixe depois de construir boa parte da carreira no São Paulo e agora se prepara para reencontrar o ex-clube na próxima sexta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Morumbis.
Em entrevista ao site Bolavip, o jogador falou sobre a disputa pela lateral direita com Rodinei e também sobre a evolução desde que deixou o Santos ainda jovem. Pelo São Paulo, Igor disputou 214 partidas, com sete gols e 23 assistências. Para facilitar a saída, o Tricolor manteve um percentual dos direitos econômicos do atleta.
Contratado na última temporada, quando o Santos lutava contra o rebaixamento, o camisa 18 rapidamente assumiu a posição e se firmou como titular sob o comando de Vojvoda. Além da contribuição defensiva, também ganhou destaque pela participação ofensiva e soma cinco assistências na temporada, atrás apenas de Neymar, com oito, e Gabriel Barbosa, com dez.