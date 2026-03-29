Harry Kane e o Bayern de Munique – parece que a combinação funciona. O inglês de 32 anos está no melhor momento da carreira, e o clube recordista de títulos gostaria de renovar o contrato, que vai até 2027. Mas agora o presidente do Bayern, Uli Hoeneß, lança um aviso.
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Harry Kane vai deixar o Bayern de Munique? Uli Hoeneß alerta sobre a Arábia Saudita
As negociações sobre o futuro do artilheiro após 2027 ainda estão por vir, mas no Bayern continuam tranquilos. Afinal, Kane “não exerceu sua cláusula de rescisão, o que significa, em primeiro lugar, que ele está sob contrato aqui até o verão de 2027”, comemorou Hoeneß em entrevista à revista kicker.
O contrato de Kane previa uma cláusula de rescisão, pela qual o craque poderia ter deixado o FCB no verão de 2026 por uma indenização de provavelmente 60 a 70 milhões de euros — mas ele teria que ativá-la até fevereiro, no máximo, o que Kane não fez.
Kane está aberto a renovar contrato com o Bayern
"O que ouço e sinto", disse Hoeneß agora, "é que ele e sua família se sentem extremamente à vontade aqui." Mas o presidente honorário logo acrescentou uma advertência: "Mas nunca se sabe, se um saudita aparecer e colocar uma bolada de dinheiro na mesa… Mas ele se sente tão bem!"
O fator bem-estar é uma condição importante para Kane, que é um homem de família, razão pela qual ele já havia enfatizado várias vezes no passado que via com bons olhos uma renovação em Munique. “Tenho certeza de que nos próximos meses haverá conversas sobre o futuro e os planos do Bayern”, disse Kane no final de novembro. Ele não consegue imaginar “que algo mude no futuro próximo”.
Se depender de Hoeneß, também não deve mudar nada no desempenho de Kane no futuro próximo, pois o astro pode “jogar nesse nível por pelo menos mais três ou quatro anos”, porque “ele é um profissional perfeito, que cuida do corpo. Ele está sempre na reabilitação, com os fisioterapeutas.”
Harry Kane: Estatísticas da temporada 2025/26
Competição
Jogos
Gols
Assistências
Bundesliga
26
31
5
Liga dos Campeões
9
10
-
Copa da Alemanha
4
6
-
Supercopa
1
1
-