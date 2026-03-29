Harry Kane vai deixar o Bayern de Munique? Uli Hoeneß alerta sobre a Arábia Saudita

"O que ouço e sinto", disse Hoeneß agora, "é que ele e sua família se sentem extremamente à vontade aqui." Mas o presidente honorário logo acrescentou uma advertência: "Mas nunca se sabe, se um saudita aparecer e colocar uma bolada de dinheiro na mesa… Mas ele se sente tão bem!"

O fator bem-estar é uma condição importante para Kane, que é um homem de família, razão pela qual ele já havia enfatizado várias vezes no passado que via com bons olhos uma renovação em Munique. “Tenho certeza de que nos próximos meses haverá conversas sobre o futuro e os planos do Bayern”, disse Kane no final de novembro. Ele não consegue imaginar “que algo mude no futuro próximo”.

Se depender de Hoeneß, também não deve mudar nada no desempenho de Kane no futuro próximo, pois o astro pode “jogar nesse nível por pelo menos mais três ou quatro anos”, porque “ele é um profissional perfeito, que cuida do corpo. Ele está sempre na reabilitação, com os fisioterapeutas.”