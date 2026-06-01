Harry Kane, Erling Haaland e os 10 principais candidatos à Chuteira de Ouro na Copa do Mundo de 2026 - classificação

Mas, embora o sucesso da equipe seja o que determinará se este será ou não um torneio de sucesso para a maioria dos jogadores, há também prêmios individuais em jogo, com destaque para a Chuteira de Ouro, concedida ao artilheiro do torneio.

A Chuteira de Ouro já foi conquistada por algumas das maiores lendas do futebol, incluindo Eusébio, Gerd Müller, Mario Kempes, Paolo Rossi, Gary Lineker e Ronaldo Nazário. Kylian Mbappé e Harry Kane, por sua vez, levaram o troféu para casa nas duas últimas edições da Copa do Mundo, e ambos estão na disputa para se tornarem o primeiro jogador a ganhar a Chuteira de Ouro em mais de uma ocasião no torneio deste verão.

No entanto, haverá muito talento ofensivo em campo e muitas estrelas de ponta também estarão na disputa para inscrever seus nomes nos livros de história. Então, quem são os principais candidatos a conquistar a Chuteira de Ouro de 2026? O GOAL apresenta os 10 principais: