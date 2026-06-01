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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Gill Clark

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Harry Kane, Erling Haaland e os 10 principais candidatos à Chuteira de Ouro na Copa do Mundo de 2026 - classificação

Opinion
Copa do Mundo
H. Kane
E. Haaland
K. Mbappe
C. Ronaldo
L. Messi
Inglaterra
França
Argentina
Brasil
Espanha
Estados Unidos
Portugal
Noruega
Senegal
Colômbia
F. Balogun
M. Oyarzabal
J. Alvarez
Vinicius Junior
L. Diaz
Especiais e Opinião

Após anos de expectativa, a Copa do Mundo de 2026 está quase chegando. Os melhores jogadores do mundo começam a chegar aos Estados Unidos, ao México e ao Canadá com o sonho de levantar o troféu mais prestigiado do futebol mundial, antes do início das partidas, em 11 de junho.

Mas, embora o sucesso da equipe seja o que determinará se este será ou não um torneio de sucesso para a maioria dos jogadores, há também prêmios individuais em jogo, com destaque para a Chuteira de Ouro, concedida ao artilheiro do torneio.

A Chuteira de Ouro já foi conquistada por algumas das maiores lendas do futebol, incluindo Eusébio, Gerd Müller, Mario Kempes, Paolo Rossi, Gary Lineker e Ronaldo Nazário. Kylian Mbappé e Harry Kane, por sua vez, levaram o troféu para casa nas duas últimas edições da Copa do Mundo, e ambos estão na disputa para se tornarem o primeiro jogador a ganhar a Chuteira de Ouro em mais de uma ocasião no torneio deste verão.

No entanto, haverá muito talento ofensivo em campo e muitas estrelas de ponta também estarão na disputa para inscrever seus nomes nos livros de história. Então, quem são os principais candidatos a conquistar a Chuteira de Ouro de 2026? O GOAL apresenta os 10 principais:

  • Folarin Balogun USMNTGetty

    10Folarin Balogun (Estados Unidos)

    As chances de os EUA terem o vencedor da Chuteira de Ouro podem parecer mínimas, mas, com Folarin Balogun, os co-anfitriões da Copa do Mundo podem se orgulhar de ter um dos atacantes em melhor forma do futebol mundial. O jogador de 24 anos vem de uma temporada em que marcou 19 gols pelo Mônaco, 12 dos quais em suas 18 partidas disputadas desde o início do ano.

    A equipe de Mauricio Pochettino espera que a vantagem de jogar em casa ajude a causar impacto em seu próprio torneio, e certamente tem grandes chances de avançar para a fase eliminatória, talvez como vencedora do Grupo D, após ter sido sorteada para enfrentar Paraguai, Turquia e Austrália.

    Balogun também pode se orgulhar de um histórico sólido em nível internacional desde que mudou de seleção, deixando de representar a Inglaterra. Antes da Copa do Mundo, ele soma nove gols e quatro assistências em 26 partidas, e buscará aumentar esses números neste verão.

    • Publicidade
  • Luis Diaz Colombia 2026Getty Images

    9Luis Díaz (Colômbia)

    Luis Díaz chega à Copa do Mundo com a Colômbia após uma impressionante temporada de estreia na Alemanha, após sua transferência do Liverpool no meio do ano. O atacante marcou 26 gols pelo Bayern de Munique, formando um terço do ataque mais temível da Europa.

    Díaz é indiscutivelmente o principal jogador da Colômbia e mostrou sua classe nas eliminatórias. Dois gols contra o Brasil garantiram a primeira vitória da Colômbia sobre a Seleção e aconteceram logo após seu pai ter sido libertado dos sequestradores, em uma provação aterrorizante.

    O astro colombiano seguiu com um gol espetacular contra a atual campeã mundial, a Argentina, mostrando que é o homem certo para grandes ocasiões e capaz de vencer os melhores. A estreia da Colômbia na fase de grupos será contra o Uzbequistão, que estreia na Copa do Mundo, o que oferece a chance de começar a competição com tudo.

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-PARAFP

    8Vinícius Júnior (Brasil)

    Vinicius Jr. voltou a se reunir com seu ex-técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, na seleção brasileira, e o técnico da Seleção espera ser o responsável por finalmente tirar o melhor proveito do craque da lateral com a camisa da Seleção.

    Vinicius não possui o melhor histórico de gols em nível internacional — seu gol contra o Panamá no domingo foi apenas o nono em 48 partidas —, mas vem de uma temporada em que reencontrou sua forma diante do gol pelo Real Madrid e certamente tem a qualidade e a experiência em jogos importantes necessárias para brilhar na Copa do Mundo.

    O Brasil também está em um grupo que pode render muitos gols. O Haiti está de volta à Copa do Mundo pela primeira vez em 52 anos, enquanto a equipe de Ancelotti também enfrentará a Escócia e a zebra Marrocos ao iniciar uma campanha que espera encerrar com o sexto título.

  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    7Julian Alvarez (Argentina)

    A presença de um certo jogador oito vezes vencedor da Bola de Ouro significa que, normalmente, só há espaço para um entre Julián Álvarez e Lautaro Martínez no ataque da Argentina; e, embora o jogador da Inter tenha sido o artilheiro da Copa América de 2024, o jogo versátil e a resistência de Álvarez indicam que ele pode muito bem levar vantagem quando Lionel Scaloni definir sua escalação para o torneio.

    Álvarez passou por uma temporada um tanto difícil no Atlético de Madrid — ele marcou apenas duas vezes na La Liga desde o início de outubro —, enquanto seu futuro continua firmemente sob os holofotes, mas sua habilidade não pode ser questionada. A chance de deixar esses problemas de lado e brilhar pela Argentina pode até ser o remédio perfeito para o atacante neste verão.

    Embora Messi vá monopolizar os holofotes, o faro de gol de Alvarez pode ser crucial para a equipe de Scaloni defender seu título. Ele marcou quatro gols em sete partidas no torneio de 2022, o que significa que só foi superado por Messi e Mbappé, e tem potencial para produzir muito mais daqui a quatro anos.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-HUN-PORAFP

    6Cristiano Ronaldo (Portugal)

    O astro português Cristiano Ronaldo pode já ter comemorado seu 41º aniversário, mas continua sendo uma força avassaladora tanto pelo clube quanto pela seleção. Cinco gols em cinco partidas nas eliminatórias ajudaram Portugal a garantir sua vaga no torneio, apesar de Ronaldo ter ficado de fora da última partida por suspensão.

    Desde então, Ronaldo foi liberado para jogar a temporada completa neste verão, depois que a FIFA suspendeu duas partidas de sua punição por dar uma cotovelada no zagueiro irlandês Dara O'Shea, e espera-se que Portugal termine em primeiro lugar em um grupo que conta com Colômbia, República Democrática do Congo e o estreante Uzbequistão.

    O veterano astro também contará com o apoio do incrível talento ofensivo da seleção portuguesa. Bruno Fernandes, Rafael Leão, Pedro Neto, Francisco Conceição, Bernardo Silva e João Félix, companheiro de Ronaldo no Al-Nassr, formam um elenco de apoio incrível, com capacidade de criar chances o tempo todo.

  • Lionel Messi ArgentinaGetty

    5Lionel Messi (Argentina)

    Lionel Messi entrará em campo para defender o título da Copa do Mundo, depois de ter levado a Argentina à glória em 2022 e, finalmente, ter completado o ciclo no futebol. Ou será que não? O astro do Inter Miami pode ter conquistado quase tudo o que o esporte tem a oferecer, mas nunca levou para casa a Chuteira de Ouro da Copa do Mundo.

    O grande evento deste verão será a última chance de Messi corrigir isso. O camisa 10 da Argentina completará 39 anos durante o torneio e sabe que esta será certamente sua última participação em uma competição mundial.

    Messi certamente não dá sinais de que está perdendo o ritmo. Ele conquistou a Chuteira de Ouro da MLS na última temporada, marcando 35 gols, e também terminou como artilheiro das eliminatórias da CONMEBOL, com oito gols marcados. Apesar de estar chegando ao fim da carreira, simplesmente não há como descartá-lo na disputa pelo título de artilheiro.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESPAFP

    4Mikel Oyarzabal (Espanha)

    O atacante da Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, pode não parecer o candidato mais óbvio ao título de artilheiro, mas seu histórico de gols simplesmente não pode ser ignorado. Depois de marcar o gol da vitória na final da Euro 2024, Oyarzabal marcou 11 gols em suas últimas 11 partidas pela La Roja, incluindo seis em seis jogos durante as eliminatórias.

    O atacante do Real Sociedad também vem de sua melhor temporada de todos os tempos em termos de gols na La Liga (15), o que sugere que ele está se preparando muito bem para o torneio deste verão.

    A Espanha é uma das favoritas para a Copa do Mundo e espera-se que chegue longe no torneio, o que aumenta ainda mais as esperanças de Oyarzabal de conquistar a Chuteira de Ouro. Um grupo com Cabo Verde e Arábia Saudita também deve oferecer ao jogador de 29 anos muitas oportunidades para começar com tudo, além disso, vale ressaltar que ele cobra pênaltis. Levando em conta a lesão de Lamine Yamal, que o deixará de fora do início da competição, Oyarzabal é o principal candidato da Espanha à Chuteira de Ouro.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-QUALIFIERS-NOR-ITAAFP

    3Erling Haaland (Noruega)

    Erling Haaland marcou a impressionante marca de 16 gols em oito partidas das eliminatórias, o dobro do segundo maior artilheiro das eliminatórias europeias, levando a Noruega à sua primeira Copa do Mundo desde 1998. O jogador do Manchester City disputará agora um grande torneio internacional pela primeira vez e vai querer causar boa impressão.

    Ele também não é a única estrela do elenco. O técnico Stale Solbakken pode contar com Martin Odegaard, Oscar Bobb e Antonio Nusa para apoiar seu prolífico atacante, e o histórico de 100% de aproveitamento da Noruega nas eliminatórias sugere que a seleção pode ser uma das zebras da competição.

    No entanto, nem tudo será fácil para Haaland. Os jogos contra França e Senegal na fase de grupos serão grandes desafios para esta empolgante seleção norueguesa e, por isso, Haaland vai querer começar com o pé direito na estreia da sua equipe contra o Iraque.

  • FBL-FRIENDLY-BRA-FRAAFP

    2Kylian Mbappé (França)

    Kylian Mbappé conquistou a Chuteira de Ouro em 2022 ao marcar oito gols em sete partidas, e não seria nenhuma surpresa se o astro do Real Madrid voltasse a levantar o troféu em 2026. Ele já deu um sinal com uma atuação espetacular pela França contra o Brasil nos amistosos internacionais de março, e terá um dos melhores elencos de apoio entre todos os candidatos à Chuteira de Ouro, com Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rayan Cherki e Desire Doue prontos para fornecer assistências para Mbappé marcar.

    Mbappé passou a última temporada marcando gols por diversão, com 42 gols em 44 jogos pelo Real Madrid, e embora tenha algumas pequenas lesões para lidar, o jogador de 27 anos geralmente guarda o seu melhor para as Copas do Mundo. Espere mais uma grande atuação de Mbappé desta vez.

  • Harry Kane England 2025Getty

    1Harry Kane (Inglaterra)

    Harry Kane é um jogador que já tem uma Chuteira de Ouro da Copa do Mundo em sua coleção de troféus e vai tentar somar mais um prêmio ao conquistado em 2018 neste verão. O capitão da Inglaterra marcou oito gols em oito partidas nas eliminatórias e já consolidou sua posição como o maior artilheiro de todos os tempos dos Três Leões.

    A favor do jogador de 32 anos está o fato de ele chegar a este torneio na melhor forma de sua carreira, após marcar incríveis 61 gols em todas as competições ao longo da campanha do Bayern de Munique, que conquistou a dobradinha. Qualquer preocupação com uma possível queda de rendimento à medida que nos aproximamos do verão também foi dissipada, já que Kane encerrou a temporada com dois hat-tricks consecutivos.

    Espera-se que Kane lidere a investida da Inglaterra e melhore o desempenho da equipe, que na última edição foi eliminada nas quartas de final. O camisa 9 da Inglaterra deve acreditar em suas chances de abrir o placar logo no início de um grupo que conta com Croácia, Gana e Panamá, país contra o qual ele marcou um hat-trick durante o torneio de 2018.