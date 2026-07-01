Harry Kane é “simplesmente incrível” - Declan Rice afirma que a Inglaterra tem sorte de contar com um “verdadeiro líder” após dois gols decisivos no intenso confronto contra a República Democrática do Congo

Em entrevista à BBC Sport após o apito final, Rice não poupou elogios ao homem que usa a braçadeira de capitão. A Inglaterra estava à beira de uma eliminação surpreendente antes que seu atacante-símbolo marcasse dois gols no final da partida para virar o jogo: primeiro, cabeceando para o gol um cruzamento de Anthony Gordon à queima-roupa; depois, mandando para o fundo da rede um chute imparável da entrada da área, após Gordon ter recuperado a bola de um chute defendido de Jude Bellingham.

“Ele é simplesmente absurdo. Acho que são 72 gols nesta temporada, o que não é nada normal. Números absurdos”, disse Rice. “Ele é um líder de verdade, um capitão, treina todos os dias e se dá bem com todo mundo do grupo. Quando você tem alguém capaz de decidir um jogo assim... Aquele segundo gol, ele simplesmente mandou a bola com efeito para o ângulo superior, e foi incrível de ver. Que jogador! Temos muita sorte de tê-lo conosco.”