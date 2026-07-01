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Harry Kane é “simplesmente incrível” - Declan Rice afirma que a Inglaterra tem sorte de contar com um “verdadeiro líder” após dois gols decisivos no intenso confronto contra a República Democrática do Congo
Rice ficou impressionado com o capitão da Inglaterra
Em entrevista à BBC Sport após o apito final, Rice não poupou elogios ao homem que usa a braçadeira de capitão. A Inglaterra estava à beira de uma eliminação surpreendente antes que seu atacante-símbolo marcasse dois gols no final da partida para virar o jogo: primeiro, cabeceando para o gol um cruzamento de Anthony Gordon à queima-roupa; depois, mandando para o fundo da rede um chute imparável da entrada da área, após Gordon ter recuperado a bola de um chute defendido de Jude Bellingham.
“Ele é simplesmente absurdo. Acho que são 72 gols nesta temporada, o que não é nada normal. Números absurdos”, disse Rice. “Ele é um líder de verdade, um capitão, treina todos os dias e se dá bem com todo mundo do grupo. Quando você tem alguém capaz de decidir um jogo assim... Aquele segundo gol, ele simplesmente mandou a bola com efeito para o ângulo superior, e foi incrível de ver. Que jogador! Temos muita sorte de tê-lo conosco.”
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Marcos históricos do nº 9
Com seus dois gols decisivos contra a República Democrática do Congo, Kane elevou sua contagem no torneio para cinco gols, colocando-o em segundo lugar empatado na disputa pela Chuteira de Ouro ao lado de Erling Haaland, logo atrás dos líderes Kylian Mbappé e Lionel Messi. Os feitos heróicos de Kane no final da partida não apenas mantiveram vivos os sonhos da Inglaterra na Copa do Mundo, mas também garantiram oficialmente um confronto muito aguardado nas oitavas de final contra o México.
De acordo com a Opta, os gols do capitão da Inglaterra consolidaram ainda mais seu status de lenda no cenário internacional. Kane tornou-se agora um dos dois únicos jogadores na história do futebol a marcar 20 ou mais gols entre a Copa do Mundo e o Campeonato Europeu, juntando-se a Cristiano Ronaldo (24). Além disso, suas atuações decisivas e inigualáveis são destacadas por seu recorde na fase eliminatória; desde a Euro 2020, Kane marcou 10 gols em torneios importantes — bem à frente de Kylian Mbappé, que tem sete, e mais do que o triplo de Dani Olmo, Kasper Dolberg e Gonçalo Ramos, que têm três cada um.
Sobrevivendo a um susto na Copa do Mundo
A Inglaterra ficou atrás no placar logo aos sete minutos, quando Brian Cipenga encontrou espaço na área para vencer Jordan Pickford no primeiro poste, tendo dificuldades no início para encontrar seu ritmo contra uma seleção africana inspirada. Apesar da pressão crescente, Rice insistiu que a equipe continuava confiante de que conseguiria abrir o placar. No fim das contas, conseguiram, marcando apenas a segunda vez na história (e a primeira desde a final de 1966 contra a Alemanha) em que a Inglaterra venceu uma partida da Copa do Mundo depois de sofrer o primeiro gol.
“Para ser sincero, estou apenas tentando reorganizar meus pensamentos e me acalmar. Foi um jogo realmente difícil, de altíssima intensidade e exigência. Obviamente, estou muito animado por termos vencido no final. Mesmo quando ficamos perdendo por 1 a 0, continuei muito calmo. Já houve surpresas neste torneio, mas quando eles estavam ganhando por 1 a 0, eu ainda achava que tínhamos o suficiente em campo. As chances que estávamos criando... eles bloquearam algumas na linha; achei que teríamos um pênalti, mas não foi marcado, então só tivemos que continuar. Continuar fazendo jogadas, mandando bolas para o segundo poste e explorando os espaços; no final, se você continuar fazendo isso, algo vai acontecer. O Harry mais uma vez se destacou e marcou dois gols.”
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A mudança defensiva de Rice na lateral-direita
Um dos ajustes táticos mais surpreendentes durante os frenéticos minutos finais foi ver Rice terminar a partida em uma função defensiva pouco habitual para ele. Embora esteja acostumado a atuar no meio-campo, ele foi forçado a assumir a lateral-direita para ajudar a conter o ritmo do ataque da República Democrática do Congo, enquanto a Inglaterra buscava garantir o resultado.
“Foram provavelmente os 12 minutos mais difíceis da partida, atuando como lateral-direito. Em jogos como esse, às vezes parecia mais uma partida de basquete, com jogadas indo e voltando, e tivemos que neutralizar o ritmo porque eles têm alas velozes. Acho que complicamos mais as coisas do que precisávamos. Joguei nessa posição duas ou três vezes nesta temporada, conheço a função; provavelmente não é meu maior ponto forte, mas faço qualquer coisa pela equipe e pelo técnico. Faltando 12 minutos, disse que daria o meu melhor e acho que me saí bem ali. Vamos ver o que acontece no próximo jogo, mas espero não ter que jogar como lateral-direito.”