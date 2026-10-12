O técnico do Barcelona, Flick, recusou-se categoricamente a comentar as frustrações internas que vêm se acumulando no Real Madrid após o comunicado contundente em que o clube condenou a “arbitragem catastrófica” e os cartões vermelhos não mostrados na derrota para o Atlético de Madrid no clássico. Em vez de participar da troca de farpas entre clubes que tantas vezes domina as manchetes de La Liga, Flick preferiu manter distância.

A polêmica surgiu após uma série de lances tensos na derrota do Real Madrid por 2 a 1 para o Atlético de Madrid, antes da pausa para as seleções. Entre eles, destacam-se o pisão perigoso de Cristian Romero no joelho de Jude Bellingham e a entrada imprudente de Kang-in Lee em Fede Valverde, lances que, segundo o Real Madrid, mereciam cartões vermelhos diretos.

“Espero que um dia vocês aprendam que eu nunca respondo a perguntas sobre outros times. Estamos prestes a jogar contra o Galatasaray. Vamos respeitar o Galatasaray, o estádio é fantástico, a atmosfera…”, disse Flick, segundo o Mundo Deportivo.