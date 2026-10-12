AFP
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Hansi Flick evita comentar reclamações do Real Madrid sobre a arbitragem antes de duelo contra o Galatasaray
Flick mantém o foco na viagem a Istambul
O técnico do Barcelona, Flick, recusou-se categoricamente a comentar as frustrações internas que vêm se acumulando no Real Madrid após o comunicado contundente em que o clube condenou a “arbitragem catastrófica” e os cartões vermelhos não mostrados na derrota para o Atlético de Madrid no clássico. Em vez de participar da troca de farpas entre clubes que tantas vezes domina as manchetes de La Liga, Flick preferiu manter distância.
A polêmica surgiu após uma série de lances tensos na derrota do Real Madrid por 2 a 1 para o Atlético de Madrid, antes da pausa para as seleções. Entre eles, destacam-se o pisão perigoso de Cristian Romero no joelho de Jude Bellingham e a entrada imprudente de Kang-in Lee em Fede Valverde, lances que, segundo o Real Madrid, mereciam cartões vermelhos diretos.
“Espero que um dia vocês aprendam que eu nunca respondo a perguntas sobre outros times. Estamos prestes a jogar contra o Galatasaray. Vamos respeitar o Galatasaray, o estádio é fantástico, a atmosfera…”, disse Flick, segundo o Mundo Deportivo.
- Getty Images Sport
Distrações com o clássico são descartadas
A imprensa também tentou levar o ex-técnico do Bayern de Munique a falar sobre o próximo El Clásico, marcado para 25 de outubro. Os jornalistas queriam saber, especificamente, a opinião de Flick sobre a disponibilidade de Vinicius Junior, que tem sido figura central nas recentes controvérsias do Real Madrid: ele recebeu recentemente um cartão vermelho direto de forma dramática e teve um gol anulado por puxar o cabelo de Nathan Saliba longe da bola durante uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Villarreal.
Flick, porém, não estava disposto a fazer uma análise tática nem a dar uma resposta emotiva sobre o principal jogador do rival. Ele descartou rapidamente a pergunta com uma resposta irônica e direta, deixando claro que não queria fazer projeções de longo prazo quando havia uma partida prestes a acontecer. “Vocês podem me perguntar isso daqui a duas semanas”, respondeu, encerrando, por ora, as especulações sobre o confronto no Santiago Bernabéu.
Preparação para os gigantes turcos
O Barcelona chegou a Istambul com um elenco de 22 jogadores, em busca de um resultado importante em um dos ambientes mais intimidadores do futebol mundial. Raphinha e Frenkie de Jong não estarão na TurquiaTécnico do Barcelona, Hansi Flick evita perguntas sobre Real Madrid e Vinicius Jr antes de confronto decisivo da Champions League contra o Galatasaray., assim como os lesionados Andreas Christensen e Roony Bardghji.
O Barcelona chega à partida buscando dar sequência ao início dominante de sua campanha na Champions League, depois de estrear com uma vitória convincente por 5 a 1 sobre o Feyenoord. O Galatasaray, por sua vez, tenta se recuperar de uma estreia difícil, na qual foi derrotado por 3 a 1 pelo Sporting CP.
- Getty Images Sport
Time de Flick terá calendário desgastante pela frente
O Barcelona vive um início de temporada impressionante e mantém 100% de aproveitamento em La Liga, com 24 pontos nas oito primeiras partidas, enquanto o Real Madrid ocupa atualmente a quarta posição, com 18 pontos.
Após o confronto com o Galatasaray, o Barcelona viajará para enfrentar o Real Betis no sábado, por La Liga, antes de seguir para Paris, onde enfrentará o Paris Saint-Germain pela Champions League em 20 de outubro. Depois, receberá o Real Madrid no El Clásico.
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