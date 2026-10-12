Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-EUR-C1-BARCELONA-PRESSERAFP
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Hansi Flick evita comentar reclamações do Real Madrid sobre a arbitragem antes de duelo contra o Galatasaray

H. Flick
Barcelona
Real Madrid
Galatasaray
Galatasaray x Barcelona
Liga dos Campeões
La Liga

Hansi Flick rechaçou qualquer tentativa de envolvê-lo na polêmica em curso sobre a relação do Real Madrid com os árbitros. Em declaração dada em Istambul, o técnico do Barcelona insistiu que seu foco está exclusivamente no próximo desafio de sua equipe na Champions League.

  • Flick mantém o foco na viagem a Istambul

    O técnico do Barcelona, Flick, recusou-se categoricamente a comentar as frustrações internas que vêm se acumulando no Real Madrid após o comunicado contundente em que o clube condenou a “arbitragem catastrófica” e os cartões vermelhos não mostrados na derrota para o Atlético de Madrid no clássico. Em vez de participar da troca de farpas entre clubes que tantas vezes domina as manchetes de La Liga, Flick preferiu manter distância.

    A polêmica surgiu após uma série de lances tensos na derrota do Real Madrid por 2 a 1 para o Atlético de Madrid, antes da pausa para as seleções. Entre eles, destacam-se o pisão perigoso de Cristian Romero no joelho de Jude Bellingham e a entrada imprudente de Kang-in Lee em Fede Valverde, lances que, segundo o Real Madrid, mereciam cartões vermelhos diretos.

    “Espero que um dia vocês aprendam que eu nunca respondo a perguntas sobre outros times. Estamos prestes a jogar contra o Galatasaray. Vamos respeitar o Galatasaray, o estádio é fantástico, a atmosfera…”, disse Flick, segundo o Mundo Deportivo.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Distrações com o clássico são descartadas

    A imprensa também tentou levar o ex-técnico do Bayern de Munique a falar sobre o próximo El Clásico, marcado para 25 de outubro. Os jornalistas queriam saber, especificamente, a opinião de Flick sobre a disponibilidade de Vinicius Junior, que tem sido figura central nas recentes controvérsias do Real Madrid: ele recebeu recentemente um cartão vermelho direto de forma dramática e teve um gol anulado por puxar o cabelo de Nathan Saliba longe da bola durante uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Villarreal.

    Flick, porém, não estava disposto a fazer uma análise tática nem a dar uma resposta emotiva sobre o principal jogador do rival. Ele descartou rapidamente a pergunta com uma resposta irônica e direta, deixando claro que não queria fazer projeções de longo prazo quando havia uma partida prestes a acontecer. “Vocês podem me perguntar isso daqui a duas semanas”, respondeu, encerrando, por ora, as especulações sobre o confronto no Santiago Bernabéu.

  • Preparação para os gigantes turcos

    O Barcelona chegou a Istambul com um elenco de 22 jogadores, em busca de um resultado importante em um dos ambientes mais intimidadores do futebol mundial. Raphinha e Frenkie de Jong não estarão na TurquiaTécnico do Barcelona, Hansi Flick evita perguntas sobre Real Madrid e Vinicius Jr antes de confronto decisivo da Champions League contra o Galatasaray., assim como os lesionados Andreas Christensen e Roony Bardghji.

    O Barcelona chega à partida buscando dar sequência ao início dominante de sua campanha na Champions League, depois de estrear com uma vitória convincente por 5 a 1 sobre o Feyenoord. O Galatasaray, por sua vez, tenta se recuperar de uma estreia difícil, na qual foi derrotado por 3 a 1 pelo Sporting CP.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Time de Flick terá calendário desgastante pela frente

    O Barcelona vive um início de temporada impressionante e mantém 100% de aproveitamento em La Liga, com 24 pontos nas oito primeiras partidas, enquanto o Real Madrid ocupa atualmente a quarta posição, com 18 pontos.

    Após o confronto com o Galatasaray, o Barcelona viajará para enfrentar o Real Betis no sábado, por La Liga, antes de seguir para Paris, onde enfrentará o Paris Saint-Germain pela Champions League em 20 de outubro. Depois, receberá o Real Madrid no El Clásico.

Próximas partidas
GAL

GAL

Liga dos Campeões

13 de out. de 2026

BAR

BAR