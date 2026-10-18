Simeone e a equipe médica do Atlético de Madrid tiveram um grande alívio após os resultados dos exames realizados em Romero neste domingo. O zagueiro, que se tornou peça central da recuperação defensiva do Atlético de Madrid, causou grande preocupação ao pedir para ser substituído durante o segundo tempo do confronto com o Espanyol, em Cornella. As avaliações iniciais apontavam para uma possível lesão grave, mas o boletim médico mais recente é bem mais otimista.

Os exames confirmaram que o capitão da Argentina sofreu uma lesão muscular no adutor. O ponto decisivo, porém, é que a lesão foi classificada como uma distensão leve, e não como uma ruptura significativa. Com isso, a previsão é que o zagueiro fique afastado por aproximadamente dez a doze dias.