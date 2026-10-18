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Gravidade da lesão de Cuti Romero é revelada, e defensor do Atlético de Madrid deve ficar fora de apenas dois jogos
Boas notícias para Simeone
Simeone e a equipe médica do Atlético de Madrid tiveram um grande alívio após os resultados dos exames realizados em Romero neste domingo. O zagueiro, que se tornou peça central da recuperação defensiva do Atlético de Madrid, causou grande preocupação ao pedir para ser substituído durante o segundo tempo do confronto com o Espanyol, em Cornella. As avaliações iniciais apontavam para uma possível lesão grave, mas o boletim médico mais recente é bem mais otimista.
Os exames confirmaram que o capitão da Argentina sofreu uma lesão muscular no adutor. O ponto decisivo, porém, é que a lesão foi classificada como uma distensão leve, e não como uma ruptura significativa. Com isso, a previsão é que o zagueiro fique afastado por aproximadamente dez a doze dias.
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Próximos jogos que perderá
Quanto ao impacto imediato, Romero não integrará a delegação que viaja para a Alemanha nesta segunda-feira para enfrentar o Stuttgart na terça-feira, pela Champions League. A equipe de Simeone busca ganhar embalo na Europa após se recuperar da derrota por 2 a 1 para o Liverpool na estreia com uma vitória segura por 2 a 0 em casa sobre o Manchester United no segundo jogo.
Além disso, o campeão da Copa do Mundo de 2022 já está fora do confronto do próximo sábado contra o Deportivo, pela La Liga, no Metropolitano. No entanto, a expectativa é que ele volte uma semana depois, quando o Atlético visitará o Levante no Ciutat de Valencia. A rápida recuperação do zagueiro é crucial para a equipe de Simeone, que ocupa atualmente a segunda posição na La Liga, com 22 pontos, cinco atrás do líder Barcelona.
De olho em uma semana importante
A cautela no retorno de Romero se deve à sequência de jogos importantes que se aproxima. Embora a partida contra o Levante seja uma possível data para sua volta, a principal meta do clube é garantir que ele esteja plenamente recuperado para os sete dias seguintes. Essa semana é, possivelmente, o período mais decisivo da primeira metade da temporada para a equipe de Simeone, com duas partidas que podem definir suas ambições na Espanha e na Europa.
Primeiro, o Atlético de Madrid receberá o gigante alemão Bayern de Munique no Metropolitano, na terça-feira, em um grande confronto pela Champions League. Depois desse teste europeu, enfrentará o Barcelona no domingo seguinte, em um duelo pelo campeonato nacional. Ter seu “comandante” da defesa à disposição para essas duas partidas é considerado fundamental para a estrutura tática da equipe, já que sua presença tem sido o principal fator para a recuperação da solidez defensiva que é marca registrada do time nesta temporada.
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O início impressionante de Romero no Atlético de Madrid
Romero chegou ao Atlético de Madrid neste verão, vindo do Tottenham Hotspur por cerca de 34,2 milhões de libras, e assinou um contrato de cinco anos no Metropolitano. O defensor disputou oito partidas em todas as competições até agora e marcou um gol, decisivo no confronto com o Alavés pela La Liga.
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