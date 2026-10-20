Getty Images Sport
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Futuro longe do Emirates? David Raya deixa em aberto uma ida para La Liga apesar de “ano perfeito” no Arsenal
Retorno à Espanha no horizonte
Raya tem contrato com o Arsenal até o verão de 2028, o que mantém o clube em posição favorável nas negociações sobre o valor do goleiro. No entanto, ele tem falado abertamente sobre o desejo de atuar em outra liga. Ao comentar a possibilidade de voltar à Espanha, Raya explicou à Marca: “Sim, eu adoraria. Adoraria disputar a La Liga. Por enquanto, estou muito feliz aqui, mas certamente gostaria de jogar no Campeonato Espanhol.”
Nascido em Barcelona, o jogador, que chegou ao Arsenal vindo do Brentford em 2023, acredita que sua trajetória no futebol acabará levando-o de volta à Península Ibérica. “Acho que é uma liga muito competitiva”, acrescentou. “Talvez, no futuro, eu possa jogar por um clube espanhol. Sou espanhol e adoraria jogar lá, com certeza.”
- AFP
Refletindo sobre uma era de ouro no Arsenal
O goleiro vive atualmente a fase mais produtiva da carreira sob o comando de Mikel Arteta. Desde que se transferiu do Brentford para o Arsenal, cruzando Londres, Raya se tornou um dos jogadores mais confiáveis da Premier League. Pelo Arsenal, disputou 114 partidas em todas as competições, ficou 52 jogos sem sofrer gols e sofreu apenas 89.
Raya vem de uma campanha sensacional, na qual ajudou o Arsenal a conquistar o título da Premier League e a Community Shield. Ele também teve papel fundamental nas campanhas do clube nas competições eliminatórias, chegando às finais da Champions League e da Copa da Liga Inglesa. Além disso, sua regularidade foi recompensada com o terceiro prêmio Luva de Ouro consecutivo, feito que destaca seu domínio no gol na elite do futebol inglês.
Em busca de mais glórias após o sucesso na Copa do Mundo
Apesar do sucesso no clube, Raya viveu um verão agridoce com a seleção espanhola. Embora tenha feito parte do elenco que conquistou a Copa do Mundo, não entrou em campo. Ao refletir sobre sua fase recente e sua experiência na seleção, disse: “Acredito que tive um ano perfeito. Talvez a única coisa que tenha faltado tenha sido jogar na Copa do Mundo. A cada ano desde que cheguei ao Arsenal, continuei evoluindo e espero que isso continue acontecendo.”
Seu foco continua sendo manter os padrões extremamente altos que estabeleceu para si mesmo. “Mas acredito sinceramente que este foi meu melhor ano como profissional, por ter conquistado a Premier League, desempenhado um papel decisivo no campeonato, na Champions League e na Community Shield, feito a diferença e levantado troféus”, afirmou Raya.
- Getty Images Sport
Ambições para a temporada atual
De olho no futuro, o jogador da seleção espanhola não está satisfeito com suas conquistas recentes e quer levar o Arsenal a patamares ainda mais altos. O Arsenal ocupa a segunda posição na Premier League, com 18 pontos, apenas três atrás do líder Manchester City, e começou sua campanha na Champions League com duas vitórias: 1 a 0 sobre o Napoli e 3 a 0 sobre o Lille.
As expectativas do goleiro seguem altíssimas enquanto o clube se prepara para uma difícil viagem para enfrentar o Bayern de Munique. “Quero ganhar tudo”, afirmou com firmeza. “Queremos nos firmar como favoritos, e esse é o nosso objetivo. Espero que, neste ano, possamos superar a temporada passada conquistando a Champions League, mas ainda há um longo caminho até lá.”
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