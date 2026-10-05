'Foi um acidente!' - Luis de la Fuente elogia Lamine Yamal e alerta a Espanha para não subestimar a Croácia

De la Fuente se recusa a deixar qualquer complacência entrar no ambiente da Espanha antes do duelo de alto risco contra a Croácia. Apesar de a seleção dos Bálcãs ter vivido alguma turbulência em suas partidas recentes, o técnico espanhol insiste que a qualidade da equipe segue indiscutível no cenário mundial.

Falando à imprensa antes da partida, De la Fuente fez uma defesa enfática do peso da Croácia. "Espero uma Croácia como a que havíamos planejado. Para mim, eles são uma equipe muito boa e, na última década, têm sido uma das seleções mais importantes do mundo. O que aconteceu outro dia foi um acidente, não reflete o nível deles", explicou o treinador, segundo atualizações adicionais nas redes sociais.

O espanhol ressaltou que a atmosfera em Split será elétrica, observando que, embora a torcida da casa seja apaixonada, seus jogadores se motivam naturalmente em ambientes intensos como esse, assim como acontece quando atuam em estádios como San Mamés. "Conhecemos muito bem os jogadores e sabemos quais jogadores são selecionáveis para o nosso modelo. Temos um grupo humano fantástico e quem chega se integra de forma natural e fácil", afirmou.