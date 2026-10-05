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'Foi um acidente!' - Luis de la Fuente elogia Lamine Yamal e alerta a Espanha para não subestimar a Croácia
De la Fuente minimiza má fase da Croácia
De la Fuente se recusa a deixar qualquer complacência entrar no ambiente da Espanha antes do duelo de alto risco contra a Croácia. Apesar de a seleção dos Bálcãs ter vivido alguma turbulência em suas partidas recentes, o técnico espanhol insiste que a qualidade da equipe segue indiscutível no cenário mundial.
Falando à imprensa antes da partida, De la Fuente fez uma defesa enfática do peso da Croácia. "Espero uma Croácia como a que havíamos planejado. Para mim, eles são uma equipe muito boa e, na última década, têm sido uma das seleções mais importantes do mundo. O que aconteceu outro dia foi um acidente, não reflete o nível deles", explicou o treinador, segundo atualizações adicionais nas redes sociais.
O espanhol ressaltou que a atmosfera em Split será elétrica, observando que, embora a torcida da casa seja apaixonada, seus jogadores se motivam naturalmente em ambientes intensos como esse, assim como acontece quando atuam em estádios como San Mamés. "Conhecemos muito bem os jogadores e sabemos quais jogadores são selecionáveis para o nosso modelo. Temos um grupo humano fantástico e quem chega se integra de forma natural e fácil", afirmou.
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Lamine Yamal continua sua ascensão meteórica
Um jogador que continua dominando as manchetes da Espanha é Lamine Yamal. A sensação adolescente se tornou uma peça indispensável no esquema tático de De la Fuente, não apenas por sua criatividade, mas também por sua crescente eficiência diante do gol.
"Lamine continua evoluindo. Está melhor e mais maduro por causa da idade e da experiência. Ele nos ajuda não apenas na construção das jogadas, mas também fazendo gols. Ele exige muito de si mesmo, e isso é muito importante. Celebramos sua forma, ele é muito importante para nós", afirmou De la Fuente durante sua coletiva de imprensa.
O treinador deu a entender que os minutos de Yamal estão sendo administrados com cuidado, mas sua importância para o time titular é inegável, especialmente pela forma como amadureceu desde sua estreia, tornando-se uma liderança por meio de suas atuações em campo.
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Profundidade do elenco e o papel de Mikel Merino
De la Fuente também reservou um tempo para abordar a importância da profundidade do elenco, elogiando especificamente a contribuição do meio-campista do Arsenal Mikel Merino. Muitas vezes utilizado como uma arma tática saindo do banco, Merino provou ser uma "aposta segura" para a comissão técnica.
"Mikel está comigo a vida toda, vivemos todo tipo de situação e ele sempre foi importante. Quem entra aos 60 minutos pode ter mais protagonismo e peso no resultado do que quem começa jogando. Eles podem mudar o rumo da partida. Todos são importantes. Com o rendimento que nos dá nos minutos finais, ele é uma aposta segura. Isto é uma equipe. O importante é estar preparado", concluiu o treinador.
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O que vem a seguir para a Espanha?
A Espanha se prepara para encerrar a atual pausa internacional com uma viagem à Croácia na quarta-feira. A equipe de De la Fuente buscará garantir a terceira vitória consecutiva na Liga das Nações da UEFA, depois de já ter vencido a Inglaterra por "3 a 2", a Croácia por "4 a 1" e a República Tcheca por "3 a 1".
No entanto, a tarefa na Croácia estará longe de ser simples para a Espanha. Apesar da enfática vitória por "4 a 0" sobre a Croácia há apenas seis dias, os donos da casa estarão determinados a dar uma resposta diante de sua torcida. Luka Modrić e seus companheiros de equipe também tentam se recuperar da pesada derrota por 7 a 0 para a Inglaterra e resgatar um pouco do orgulho após um resultado que os deixou com muito a provar.
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