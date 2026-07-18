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Filho de Zlatan Ibrahimovic se junta a time holandês após o término do período de empréstimo ao Ajax
Confirmada a transferência definitiva para a Eredivisie
Maximilian, o filho mais velho do lendário atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, concluiu oficialmente sua transferência definitiva do AC Milan para o time holandês AZ Alkmaar. O ponta de 19 anos vinha sendo alvo de intensas especulações sobre sua transferência depois de ter se destacado pela ausência no campo de treinamento de pré-temporada do Milan Futuro. O gigante italiano optou por deixar o jovem de fora dos preparativos para permitir que as negociações sobre seu futuro fossem concluídas, sinalizando o fim de sua passagem pelo San Siro.
A transferência marca o retorno à Holanda para o promissor atacante, que recentemente passou um período emprestado ao Jong Ajax, time de base do gigante de Amsterdã, onde seu pai ganhou destaque mundial pela primeira vez. O AZ agiu rapidamente para garantir sua contratação definitiva, considerando o jovem jogador da seleção sueca uma aquisição de alto potencial para suas categorias de base.
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Comunicado oficial do AZ Alkmaar
Após a conclusão da negociação, o clube holandês divulgou um comunicado esclarecendo os planos imediatos para sua nova contratação. O comunicado dizia: “Maximilian Ibrahimovic terá a oportunidade de se recuperar de uma pequena lesão e, em seguida, se juntar ao Jong AZ. Ainda não se sabe quando o atacante de 19 anos retornará aos gramados. Assim que estiver de volta, ele terá a oportunidade de continuar sua trajetória de crescimento, com a convicção de que, com o tempo, poderá se tornar um trunfo para o clube.”
Sua transferência para o AZ ocorre após uma passagem familiar, mas desafiadora, pela Holanda. Em 14 de janeiro de 2026, ele havia se juntado ao Ajax, gigante holandês, em um contrato de empréstimo de seis meses, com o time da Eredivisie mantendo uma opção de compra definitiva avaliada em aproximadamente € 3,5 milhões. Embora inicialmente tenha se juntado ao time de reservas, o Jong Ajax, sua passagem por Amsterdã acabou sendo altamente frustrante. Atormentado por lesões persistentes durante a maior parte da temporada, suas contribuições em campo foram severamente limitadas, restando-lhe apenas quatro partidas no total pelo clube antes de iniciar seu novo capítulo no AZ.
O Milan se despediu de Ibrahimovic Júnior
O AC Milan também confirmou a saída do jovem ponta por meio de seus próprios canais oficiais, encerrando sua passagem pelos Rossoneri. Especificamente, os Rossoneri declararam: “O AC Milan confirma que Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović foi transferido para o Alkmaar Zaanstreek em caráter definitivo. O clube deseja a Maximilian tudo de bom para o restante de sua carreira.”
A trajetória de Ibrahimović no AC Milan chegou ao fim, após ter começado com sua transferência para a base dos Rossoneri em 2022. Ele se destacou ao treinar com o time principal do Milan em fevereiro de 2023, durante uma sessão que contou com a presença de seu pai, que na época se recuperava de uma lesão. O jovem ponta fez então sua estreia profissional em 12 de janeiro de 2025, representando a equipe reserva Milan Futuro na Série C, onde deu a assistência para o único gol da equipe na derrota por 5 a 1 em casa contra o Torres. Sua breve trajetória no gigante italiano chegou ao fim em 18 de dezembro de 2025, quando recebeu sua primeira e única convocação para a equipe principal para a partida da Supercoppa Italiana de 2025–26 contra o Napoli, permanecendo no banco sem entrar em campo na derrota por 2 a 0.
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Perspectivas para o jovem ponta
Nascido em 2006, Maximilian atua principalmente como ponta ofensiva, trazendo para o campo um perfil tático diferente do icônico estilo de “ponta de ataque” de seu pai. Sua experiência no Jong Ajax já lhe deu uma amostra da cultura do futebol holandês, que dá grande ênfase à proficiência técnica e à inteligência posicional. Com esse novo capítulo, ele espera seguir os passos de seu pai, que deixou um legado imenso na Eredivisie durante sua passagem pelo Ajax, conquistando duas vezes o título do campeonato e uma vez a Copa da KNVB.
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