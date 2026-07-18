Filho de Zlatan Ibrahimovic se junta a time holandês após o término do período de empréstimo ao Ajax

Após a conclusão da negociação, o clube holandês divulgou um comunicado esclarecendo os planos imediatos para sua nova contratação. O comunicado dizia: “Maximilian Ibrahimovic terá a oportunidade de se recuperar de uma pequena lesão e, em seguida, se juntar ao Jong AZ. Ainda não se sabe quando o atacante de 19 anos retornará aos gramados. Assim que estiver de volta, ele terá a oportunidade de continuar sua trajetória de crescimento, com a convicção de que, com o tempo, poderá se tornar um trunfo para o clube.”

Sua transferência para o AZ ocorre após uma passagem familiar, mas desafiadora, pela Holanda. Em 14 de janeiro de 2026, ele havia se juntado ao Ajax, gigante holandês, em um contrato de empréstimo de seis meses, com o time da Eredivisie mantendo uma opção de compra definitiva avaliada em aproximadamente € 3,5 milhões. Embora inicialmente tenha se juntado ao time de reservas, o Jong Ajax, sua passagem por Amsterdã acabou sendo altamente frustrante. Atormentado por lesões persistentes durante a maior parte da temporada, suas contribuições em campo foram severamente limitadas, restando-lhe apenas quatro partidas no total pelo clube antes de iniciar seu novo capítulo no AZ.