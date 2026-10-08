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Harry Kane England goal 2026 World CupGetty
Yosua Arya
Traduzido por

"Fenomenal", Harry Kane é apontado por Gary Lineker para acabar com o jejum da Inglaterra na Bola de Ouro

H. Kane
Inglaterra
Bayern de Munique
Bundesliga

Gary Lineker apoiou o capitão da Inglaterra, Harry Kane, para ganhar a Bola de Ouro após uma sequência espetacular de gols pelo Bayern de Munique e pela seleção nacional. O lendário atacante acredita que o fenômeno do ataque merece muito a principal honraria individual, acima da sensação adolescente Lamine Yamal.

  • Lineker aponta Kane como favorito ao maior prêmio individual

    Lineker declarou apoio a Kane para vencer a próxima Bola de Ouro. O ex-atacante da Inglaterra elogiou o atual capitão da seleção, descrevendo suas conquistas recentes como fenomenais.

    Kane segue em forma incrível tanto pelo Bayern de Munique quanto pela Inglaterra. Recentemente, ele igualou o recorde nacional de 125 partidas de Peter Shilton, marcando duas vezes durante uma vitória por 3 a 0 sobre a República Tcheca pela Liga das Nações em Wembley.

    O atacante marcou seis gols pelo Bayern em sete partidas nesta temporada. Isso acontece após uma campanha anterior impressionante, na qual ele balançou as redes 61 vezes pelos bávaros e outras 12 por seu país.

  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    O centroavante moderno completo

    Lineker acredita que Kane oferece muito mais do que apenas uma ameaça de gol. Falando em uma conferência da Leaders Week em Stamford Bridge, ele destacou o impressionante jogo completo e a intensidade defensiva do jogador de 33 anos.

    "O que Harry Kane fez é realmente incrível", afirmou Lineker, como citado pelo Independent. "Realmente é. Ele é um finalizador brilhante. É muito preciso com os dois pés e também é ótimo no jogo aéreo.

    "Ele não é apenas um jogador de área como eu era. Eu só ficava rondando e marcava um gol de vez em quando, mas você o viu ontem à noite, ele também estava afastando o perigo lá atrás. Ele é um jogador fenomenal, incrivelmente inteligente, um cara realmente bom, e que carreira ele teve."

  • Quebrando recordes no cenário internacional

    Kane consolidou de vez seu legado como um dos maiores jogadores da história da Inglaterra. Seu número de gols pela seleção agora chegou a impressionantes 91, e, no início deste ano, ele superou Lineker para se tornar o maior artilheiro de seu país em Copas do Mundo. Lineker acredita que essa excelência sustentada merece reconhecimento global.

    "Então, eu adoraria vê-lo vencer isso (a Bola de Ouro)", admitiu. "Nunca tivemos um vencedor da Bola de Ouro, porque os outros vencedores anteriores, incluindo Michael Owen e Kevin Keegan, foram Jogadores Europeus do Ano.

    "Seria muito merecido, e vai ser ele ou Lamine Yamal. Então, espero que ele (Kane) vença a Bola de Ouro e, mais importante ainda, espero que um dia ele ganhe alguma coisa com a Inglaterra."

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  • FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Uma noite histórica espera em Londres

    Kane logo descobrirá se fez o suficiente para conquistar o prestigioso prêmio. A cerimônia da 70ª edição da Bola de Ouro acontecerá em 26 de outubro. Em uma homenagem especial, o próximo evento será realizado em Londres. O local foi escolhido para comemorar o primeiro vencedor da história da premiação, o ícone do futebol inglês Sir Stanley Matthews.

    Até lá, Kane seguirá focado em seus compromissos pelo clube na Alemanha. A estrela do Bayern tentará manter sua fase artilheira impressionante enquanto busca grandes títulos nacionais e europeus.

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