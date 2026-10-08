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"Fenomenal", Harry Kane é apontado por Gary Lineker para acabar com o jejum da Inglaterra na Bola de Ouro
Lineker aponta Kane como favorito ao maior prêmio individual
Lineker declarou apoio a Kane para vencer a próxima Bola de Ouro. O ex-atacante da Inglaterra elogiou o atual capitão da seleção, descrevendo suas conquistas recentes como fenomenais.
Kane segue em forma incrível tanto pelo Bayern de Munique quanto pela Inglaterra. Recentemente, ele igualou o recorde nacional de 125 partidas de Peter Shilton, marcando duas vezes durante uma vitória por 3 a 0 sobre a República Tcheca pela Liga das Nações em Wembley.
O atacante marcou seis gols pelo Bayern em sete partidas nesta temporada. Isso acontece após uma campanha anterior impressionante, na qual ele balançou as redes 61 vezes pelos bávaros e outras 12 por seu país.
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O centroavante moderno completo
Lineker acredita que Kane oferece muito mais do que apenas uma ameaça de gol. Falando em uma conferência da Leaders Week em Stamford Bridge, ele destacou o impressionante jogo completo e a intensidade defensiva do jogador de 33 anos.
"O que Harry Kane fez é realmente incrível", afirmou Lineker, como citado pelo Independent. "Realmente é. Ele é um finalizador brilhante. É muito preciso com os dois pés e também é ótimo no jogo aéreo.
"Ele não é apenas um jogador de área como eu era. Eu só ficava rondando e marcava um gol de vez em quando, mas você o viu ontem à noite, ele também estava afastando o perigo lá atrás. Ele é um jogador fenomenal, incrivelmente inteligente, um cara realmente bom, e que carreira ele teve."
Quebrando recordes no cenário internacional
Kane consolidou de vez seu legado como um dos maiores jogadores da história da Inglaterra. Seu número de gols pela seleção agora chegou a impressionantes 91, e, no início deste ano, ele superou Lineker para se tornar o maior artilheiro de seu país em Copas do Mundo. Lineker acredita que essa excelência sustentada merece reconhecimento global.
"Então, eu adoraria vê-lo vencer isso (a Bola de Ouro)", admitiu. "Nunca tivemos um vencedor da Bola de Ouro, porque os outros vencedores anteriores, incluindo Michael Owen e Kevin Keegan, foram Jogadores Europeus do Ano.
"Seria muito merecido, e vai ser ele ou Lamine Yamal. Então, espero que ele (Kane) vença a Bola de Ouro e, mais importante ainda, espero que um dia ele ganhe alguma coisa com a Inglaterra."
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Uma noite histórica espera em Londres
Kane logo descobrirá se fez o suficiente para conquistar o prestigioso prêmio. A cerimônia da 70ª edição da Bola de Ouro acontecerá em 26 de outubro. Em uma homenagem especial, o próximo evento será realizado em Londres. O local foi escolhido para comemorar o primeiro vencedor da história da premiação, o ícone do futebol inglês Sir Stanley Matthews.
Até lá, Kane seguirá focado em seus compromissos pelo clube na Alemanha. A estrela do Bayern tentará manter sua fase artilheira impressionante enquanto busca grandes títulos nacionais e europeus.
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