Lineker declarou apoio a Kane para vencer a próxima Bola de Ouro. O ex-atacante da Inglaterra elogiou o atual capitão da seleção, descrevendo suas conquistas recentes como fenomenais.

Kane segue em forma incrível tanto pelo Bayern de Munique quanto pela Inglaterra. Recentemente, ele igualou o recorde nacional de 125 partidas de Peter Shilton, marcando duas vezes durante uma vitória por 3 a 0 sobre a República Tcheca pela Liga das Nações em Wembley.

O atacante marcou seis gols pelo Bayern em sete partidas nesta temporada. Isso acontece após uma campanha anterior impressionante, na qual ele balançou as redes 61 vezes pelos bávaros e outras 12 por seu país.