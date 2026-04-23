FC Bayern, notícias e rumores: parece haver uma tendência clara em relação a Leon Goretzka

Após a desistência do jogador da seleção nacional Serge Gnabry da Copa do Mundo, o diretor esportivo da DFB, Rudi Völler, demonstra solidariedade com o atacante. “Entramos em contato com ele. Eu também falei com ele, é claro. O que se diz nessas horas? O que se escreve? ‘Fique de cabeça erguida’”, disse o dirigente de 66 anos na noite de quarta-feira à Sky. Poucas horas antes, Gnabry havia anunciado que ficaria de fora da Copa do Mundo de Futebol nos EUA, México e Canadá (11 de junho a 19 de julho) devido a uma lesão.

“Ele perdeu agora, pela segunda vez consecutiva, um grande torneio devido a uma lesão”, disse Völler. Em 2024, Gnabry sofreu uma ruptura de fibras musculares antes da Eurocopa em casa. Völler, no entanto, acredita em um retorno. “Ele ainda é jovem o suficiente, fez uma ótima temporada com o Bayern e na seleção nacional, e teve ótimas atuações nos últimos meses. Ele também foi fundamental para a nossa classificação. A vida continua depois disso. Ainda temos um Campeonato Europeu na Grã-Bretanha (2028, nota da redação). Se ele mantiver esse desempenho, não tenho a menor dúvida de que voltará a se juntar a nós.”

Os dirigentes do Bayern de Munique também lamentaram a ausência antes da semifinal da Copa da Alemanha contra o Bayer de Leverkusen (20h45/ZDF e Sky). “É realmente muito triste para o Serge não poder estar em campo nesta fase, tanto no Bayern quanto na seleção, porque ele está fazendo uma temporada excelente”, disse o diretor esportivo Christoph Freund.

“Eu entendo o que ele está sentindo. Eu também perdi um Euro por causa de uma lesão. Ele é importante para nós. Em algum momento, a decepção se transformará em seus próprios objetivos. Ele ainda pode nos ajudar muito. Ele já foi importante nesta temporada, mas pode continuar sendo importante como líder nos bastidores”, disse Vincent Kompany.

“O sonho da Copa do Mundo ‘infelizmente acabou para mim’”, escreveu Gnabry anteriormente no Instagram: “Como o resto do país, vou torcer pelos rapazes de casa.” Gnabry, que estava na lista definitiva do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para a Copa do Mundo, sofreu uma lesão nos adutores da coxa direita no último fim de semana. O Bayern previu, então, uma “pausa mais longa”; ainda não se sabe exatamente por quanto tempo o jogador de 30 anos ficará fora dos gramados. Para a Copa do Mundo, porém, Gnabry já tem uma triste certeza.

“Os últimos dias foram difíceis de aceitar”, escreveu Gnabry antes da semifinal da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen: “Agora é hora de me concentrar na recuperação e voltar para a preparação da temporada.”

(SID)