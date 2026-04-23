Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Leon GoretzkaGetty Images
Oliver Maywurm

Traduzido por

FC Bayern, notícias e rumores: parece haver uma tendência clara em relação a Leon Goretzka

Bundesliga
Mercado da bola
Bayern de Munique
Milan
L. Goretzka
J. Fernandez
Nuernberg

Será que a Inglaterra não será, afinal, o destino desejado? Parece haver uma tendência clara na busca de Leon Goretzka por um clube. Um jovem talento, atualmente emprestado, quer permanecer no seu clube. As notícias e rumores sobre o FCB.

Mais notícias e artigos sobre o FC Bayern:

  • Ele pode jogar em “quase todas as posições”: o FC Bayern vai realizar uma transferência recorde?
  • Retorno de ícone do clube ao FC Bayern estaria garantido
  • Incidente bizarro: jogador do Bayern teria adormecido durante discurso de Kompany
  • Leon GoretzkaGetty Images

    FC Bayern, Notícias: Tendência clara para Leon Goretzka após a saída do FCB?

    Para onde irá Leon Goretzka no verão? Segundo o especialista em transferências Gianluca Di Marzio, já se delineia uma tendência clara em relação ao meio-campista, que deixará o Bayern de Munique sem custo de transferência ao final da temporada.

    Segundo ele, entre os clubes interessados, o AC Milan é o que está se empenhando mais intensamente para contratar Goretzka. De acordo com Di Marzio, multiplicam-se os “sinais positivos” de que o jogador de 31 anos assinará com os Rossoneri. De qualquer forma, o Milan é quem está mais perto de fechar com Goretzka no momento.

    O fato de o segundo colocado da Série A italiana estar partindo para a ofensiva também foi noticiado recentemente pela Gazzetta dello Sport. De acordo com o jornal italiano, o Milan oferece a Goretzka um contrato de três anos, que lhe renderia um salário de cinco milhões de euros por temporada.

    Nas últimas semanas, outros clubes italianos de renome, como a Juventus de Turim, o SSC Nápoles e o rival milanês Inter, teriam entrado em contato com Goretzka, que, como jogador sem valor de transferência, naturalmente tem um grande mercado. O Fenerbahçe e o Atlético de Madrid também são persistentemente associados a Goretzka.

    Já está definido desde o final de janeiro que Goretzka não assinará um novo contrato com o Bayern e partirá no meio do ano. O jogador da seleção alemã se transferiu do FC Schalke 04 para Munique em 2018 e disputou até agora 305 partidas oficiais (49 gols) pelo FCB.

    • Publicidade
  • FC St. Pauli v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern, Notícias: Jovem promessa do FCB parece querer permanecer no clube para o qual foi emprestado

    Javier Fernandez, jovem talento do meio-campo atualmente emprestado pelo FC Bayern de Munique ao 1. FC Nürnberg, parece que poderá permanecer no clube da segunda divisão mesmo após o fim da temporada.

    Segundo o jornal Bild, Fernandez estaria aberto a uma permanência mais longa em Nuremberg. A condição, porém, seria que ele tivesse a perspectiva de conquistar uma vaga no time titular do FCN. Após o início do empréstimo no final de janeiro, Fernandez teve que esperar até meados de março para fazer sua primeira participação breve; desde então, ele já atuou quatro vezes pelo Nürnberg. No empate em 1 a 1 em Bielefeld no último fim de semana, o jogador de 19 anos foi titular pela primeira vez e apresentou um desempenho convincente.

    O Nuremberg teria uma opção de compra por Fernandez, mas o Bayern poderia ativar imediatamente uma cláusula de recompra. Segundo o Bild, tudo indica atualmente uma prorrogação do empréstimo ao Nuremberg, e as negociações a esse respeito devem começar em breve. O técnico do Nuremberg, Miroslav Klose, deu a entender, de qualquer forma, que gostaria de manter Fernandez no time: “Sabemos agora, com Javier, que ele consegue colocar em prática nos jogos o que mostra nos treinos. Isso me dá uma boa sensação e agora as conversas estão apenas começando. Certamente, para ele, foi uma prévia do que vai acontecer no ano que vem”, disse Klose, segundo o Bild.

    Fernandez havia se transferido para a base do Bayern no início de 2023, após deixar o Atlético de Madrid seis meses antes. Nos últimos dois anos, o espanhol enfrentou várias lesões e foi emprestado ao Nuremberg no inverno para ganhar experiência de jogo no nível mais alto possível. O contrato de Fernandez com o Bayern vai até 2028.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Notícias: Kompany, Völler e Freund solidizam-se com Gnabry

    Após a desistência do jogador da seleção nacional Serge Gnabry da Copa do Mundo, o diretor esportivo da DFB, Rudi Völler, demonstra solidariedade com o atacante. “Entramos em contato com ele. Eu também falei com ele, é claro. O que se diz nessas horas? O que se escreve? ‘Fique de cabeça erguida’”, disse o dirigente de 66 anos na noite de quarta-feira à Sky. Poucas horas antes, Gnabry havia anunciado que ficaria de fora da Copa do Mundo de Futebol nos EUA, México e Canadá (11 de junho a 19 de julho) devido a uma lesão.

    “Ele perdeu agora, pela segunda vez consecutiva, um grande torneio devido a uma lesão”, disse Völler. Em 2024, Gnabry sofreu uma ruptura de fibras musculares antes da Eurocopa em casa. Völler, no entanto, acredita em um retorno. “Ele ainda é jovem o suficiente, fez uma ótima temporada com o Bayern e na seleção nacional, e teve ótimas atuações nos últimos meses. Ele também foi fundamental para a nossa classificação. A vida continua depois disso. Ainda temos um Campeonato Europeu na Grã-Bretanha (2028, nota da redação). Se ele mantiver esse desempenho, não tenho a menor dúvida de que voltará a se juntar a nós.”

    Os dirigentes do Bayern de Munique também lamentaram a ausência antes da semifinal da Copa da Alemanha contra o Bayer de Leverkusen (20h45/ZDF e Sky). “É realmente muito triste para o Serge não poder estar em campo nesta fase, tanto no Bayern quanto na seleção, porque ele está fazendo uma temporada excelente”, disse o diretor esportivo Christoph Freund.

    “Eu entendo o que ele está sentindo. Eu também perdi um Euro por causa de uma lesão. Ele é importante para nós. Em algum momento, a decepção se transformará em seus próprios objetivos. Ele ainda pode nos ajudar muito. Ele já foi importante nesta temporada, mas pode continuar sendo importante como líder nos bastidores”, disse Vincent Kompany.

    “O sonho da Copa do Mundo ‘infelizmente acabou para mim’”, escreveu Gnabry anteriormente no Instagram: “Como o resto do país, vou torcer pelos rapazes de casa.” Gnabry, que estava na lista definitiva do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para a Copa do Mundo, sofreu uma lesão nos adutores da coxa direita no último fim de semana. O Bayern previu, então, uma “pausa mais longa”; ainda não se sabe exatamente por quanto tempo o jogador de 30 anos ficará fora dos gramados. Para a Copa do Mundo, porém, Gnabry já tem uma triste certeza.

    “Os últimos dias foram difíceis de aceitar”, escreveu Gnabry antes da semifinal da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen: “Agora é hora de me concentrar na recuperação e voltar para a preparação da temporada.”

    (SID)

  • Jamal MusialaGetty Images

    FC Bayern de Munique, Notícias - Por causa de Musiala: Kahn recebe crítica indireta

    O diretor esportivo da DFB, Rudi Völler, lançou uma indireta a Oliver Kahn por causa das declarações deste sobre Jamal Musiala, estrela do meio-campo do Bayern de Munique.

    “Não é preciso concordar com todas as ideias”, disse Völler à Sky antes da semifinal da Copa da Alemanha do Bayern contra o Bayer Leverkusen, na quarta-feira, quando foi questionado sobre as recentes declarações polêmicas de Kahn a respeito de Musiala. O ex-presidente do Bayern havia dito recentemente na Sky, no programa “Triple – der Hagedorn-Fußballtalk”, devido ao revés causado pela lesão de Musiala em março: “Ele deveria desistir de participar da Copa do Mundo. Quando sinto que algo não está certo no meu jogo, preciso trabalhar em mim mesmo para estar pronto novamente.”

    Mesmo antes da crítica de Völler, Kahn já havia recebido muitas críticas por seu conselho — especialmente porque Musiala mostrou uma melhora na forma logo em seguida e voltou a convencer de verdade pelo FCB pela primeira vez desde seu retorno, em meados de janeiro. “Ele está melhorando a cada semana, seus dribles e suas situações de um contra um. Cada jogo vai fazer bem a ele, para que possa então ter uma boa Copa do Mundo”, enfatizou Völler, que, aliás, não dá a mínima para a ideia de Musiala abrir mão voluntariamente da Copa do Mundo.

    Musiala sofreu uma fratura na tíbia durante o Mundial de Clubes no verão passado e ficou fora dos gramados por uns bons seis meses. O Bayern reintegrou o jogador de 23 anos aos poucos, mas, em março, Musiala sofreu um pequeno revés e, por precaução, não foi convocado para os dois amistosos da seleção alemã no final de março. Entretanto, Musiala está novamente se aproximando de sua melhor forma e foi titular em três dos últimos quatro jogos do FCB.

  • FC Bayern - Calendário: Os próximos jogos do FCB

    DataJogoCompetição
    Sábado, 25 de abrilFSV Mainz 05 x FC BayernBundesliga
    Terça-feira, 28 de abrilParis Saint-Germain x FC BayernLiga dos Campeões
    Sábado, 2 de maioFC Bayern x 1. FC HeidenheimBundesliga
    Quarta-feira, 6 de maioFC Bayern x Paris Saint-GermainLiga dos Campeões