FC Bayern de Munique, notícias e rumores: o FCB vai surpreender com uma contratação no PSG?

Mais notícias e rumores sobre o FC Bayern de Munique:
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Mais notícias e rumores sobre o FC Bayern de Munique:
O FC Bayern de Munique parece estar de olho em um jovem talento do Paris Saint-Germain.
De acordo com uma reportagem do jornal francês L'Equipe, o FCB está interessado em Pierre Mounguengue, da equipe sub-19 do PSG. O atacante central de 18 anos ingressou na base do bicampeão francês em 2021 e fez sua estreia na Ligue 1 no início de maio, no empate em 2 a 2 contra o Lorient. Mounguengue entrou em campo nos últimos quinze minutos, sendo essa sua única participação até o momento na equipe do técnico Luis Enrique.
Resta saber se o Bayern tem chances de contratar Mounguengue. Segundo o L'Equipe, o rival da cidade e concorrente na Ligue 1, o FC Paris, também está de olho no jogador da seleção sub-19 da França, mas, de qualquer forma, Mounguengue estaria mais inclinado a assinar um contrato profissional com o PSG. As negociações já estariam marcadas.
O fato de Alexander Nübel, cujo empréstimo ao VfB Stuttgart termina no final de junho, não ter futuro no FC Bayern de Munique, apesar de ter contrato até 2030, ficou claro, no mínimo, desde as recentes declarações dos dirigentes do FCB, Max Eberl e Christoph Freund. Mas o que acontecerá com o goleiro que já defendeu três vezes a seleção alemã?
De acordo com uma reportagem da Sky, o futuro de Nübel está totalmente em aberto, e ainda não houve consultas concretas de clubes interessados. Surpreendente: segundo a Sky, o Bayern não exigiria pelo jogador de 29 anos os 20 a 25 milhões de euros esperados até agora, mas apenas 10 a 15 milhões de euros de taxa de transferência.
Após as renovações de contrato dos dois veteranos Manuel Neuer e Sven Ulreich, o Bayern planeja para a próxima temporada com o trio de goleiros atual: Neuer, Ulreich e Jonas Urbig. Nübel foi transferido do FC Schalke 04 para Munique em 2020, mas desde então disputou apenas quatro partidas oficiais pelo FCB.
Após um empréstimo ao AS Monaco entre 2021 e 2023, ele foi então emprestado diretamente ao Stuttgart. Com o VfB, o goleiro conquistou grandes sucessos; no entanto, o Stuttgart não tem condições financeiras de assumir uma contratação definitiva, devido ao alto salário de Nübel, que durante o empréstimo foi em grande parte arcado pelo Bayern.
Curiosidade: no sábado, Nübel quer irritar seu clube de origem em seu provável último jogo pelo VfB e derrotar o Bayern com o time de Stuttgart na final da Copa da Alemanha.
O presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, reagiu com uma indireta à forte provocação do rival local, o 1860 de Munique, durante a comemoração do título no domingo.
“Infelizmente, nossos torcedores não podem revidar, pois não vai ser tão cedo que o 1860 tenha um título para comemorar”, disse Hainer, ainda durante a festa, sorrindo para o jornal Bild, em referência ao time da terceira divisão vizinho.
Enquanto os torcedores do Bayern estendiam um enorme logotipo na comemoração do título na Marienplatz, de repente percebeu-se que nele estava escrito “1860”. Mas não foi só isso: em vez de “FC Bayern de Munique”, podia-se ler no logotipo “FC Camponeses Filhos da P***”. Segundo informações do SPOX, a principal torcida organizada do 1860 foi responsável pela ação.
O zagueiro Grayson Dettoni, emprestado ao Darmstadt 98 desde o final de janeiro, deve deixar o FC Bayern de Munique definitivamente neste verão.
De acordo com uma reportagem da revista kicker, o Darmstadt pretende exercer a opção de compra de Dettoni. Embora o jogador de 20 anos tenha atuado apenas duas vezes desde sua chegada ao clube da segunda divisão, ele passaria a ser jogador efetivo do Darmstadt e deixaria o FCB de vez após nove anos.
Dettoni havia sido transferido em 2017 do rival local 1860 München para a base do FCB. O zagueiro não conseguiu chegar ao time principal, mas disputou 45 partidas da Liga Regional pela segunda equipe do Bayern. O contrato de Dettoni com o Bayern seria válido até 2028.
Data
Jogo
Competição
23 de maio
FC Bayern - VfB Stuttgart
Copa da Alemanha
25 de julho
SV Wehen Wiesbaden x FC Bayern
Amistoso
4 de agosto
Jeju SK FC - FC Bayern
Amistoso
7 de agosto
FC Bayern - Aston Villa
Amistoso
15 de agosto
FC Bayern x RB Leipzig
Amistoso