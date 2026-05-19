FC Bayern de Munique, notícias e rumores: o FCB vai surpreender com uma contratação no PSG?

O fato de Alexander Nübel, cujo empréstimo ao VfB Stuttgart termina no final de junho, não ter futuro no FC Bayern de Munique, apesar de ter contrato até 2030, ficou claro, no mínimo, desde as recentes declarações dos dirigentes do FCB, Max Eberl e Christoph Freund. Mas o que acontecerá com o goleiro que já defendeu três vezes a seleção alemã?

De acordo com uma reportagem da Sky, o futuro de Nübel está totalmente em aberto, e ainda não houve consultas concretas de clubes interessados. Surpreendente: segundo a Sky, o Bayern não exigiria pelo jogador de 29 anos os 20 a 25 milhões de euros esperados até agora, mas apenas 10 a 15 milhões de euros de taxa de transferência.

Após as renovações de contrato dos dois veteranos Manuel Neuer e Sven Ulreich, o Bayern planeja para a próxima temporada com o trio de goleiros atual: Neuer, Ulreich e Jonas Urbig. Nübel foi transferido do FC Schalke 04 para Munique em 2020, mas desde então disputou apenas quatro partidas oficiais pelo FCB.

Após um empréstimo ao AS Monaco entre 2021 e 2023, ele foi então emprestado diretamente ao Stuttgart. Com o VfB, o goleiro conquistou grandes sucessos; no entanto, o Stuttgart não tem condições financeiras de assumir uma contratação definitiva, devido ao alto salário de Nübel, que durante o empréstimo foi em grande parte arcado pelo Bayern.

Curiosidade: no sábado, Nübel quer irritar seu clube de origem em seu provável último jogo pelo VfB e derrotar o Bayern com o time de Stuttgart na final da Copa da Alemanha.