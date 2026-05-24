FC Bayern de Munique, notícias e rumores – “Isso não lhe interessa nem um pouco”: Michael Olise deixa escapar milhões

Quem já observou com atenção as chuteiras de Michael Olise, do Bayern de Munique, deve ter percebido que ele não está vinculado a nenhuma marca específica. O motivo?

“Ele não tem contrato, isso não lhe interessa nem um pouco”, disse recentemente um amigo próximo de Olise ao L’Equipe. O craque do ataque simplesmente não tem contrato com nenhuma marca de calçados, o que é muito incomum, especialmente para um jogador do seu nível.

Poder escolher sempre com quais chuteiras vai jogar é, aparentemente, mais importante para Olise do que os milhões que ele certamente poderia ganhar com um contrato de patrocínio. Por exemplo, seu amigo e companheiro de equipe no Bayern, Jamal Musiala, ganha cerca de seis milhões de euros por ano com a Nike. Dinheiro que Olise deixa escapar de propósito.