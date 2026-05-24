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FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

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FC Bayern de Munique, notícias e rumores – “Isso não lhe interessa nem um pouco”: Michael Olise deixa escapar milhões

Bundesliga
M. Olise
Bayern de Munique

Michael Olise abre mão voluntariamente de uma quantia milionária, enquanto Dietmar Hamann dá dicas sobre o caso Harry Kane. Notícias e rumores sobre o FC Bayern de Munique.

Mais notícias e rumores sobre o FC Bayern de Munique:

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  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Notícias: Michael Olise deixa escapar milhões

    Quem já observou com atenção as chuteiras de Michael Olise, do Bayern de Munique, deve ter percebido que ele não está vinculado a nenhuma marca específica. O motivo?

    “Ele não tem contrato, isso não lhe interessa nem um pouco”, disse recentemente um amigo próximo de Olise ao L’Equipe. O craque do ataque simplesmente não tem contrato com nenhuma marca de calçados, o que é muito incomum, especialmente para um jogador do seu nível.

    Poder escolher sempre com quais chuteiras vai jogar é, aparentemente, mais importante para Olise do que os milhões que ele certamente poderia ganhar com um contrato de patrocínio. Por exemplo, seu amigo e companheiro de equipe no Bayern, Jamal Musiala, ganha cerca de seis milhões de euros por ano com a Nike. Dinheiro que Olise deixa escapar de propósito.

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  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Notícias: Lothar Matthäus deseja a renovação do contrato de Konrad Laimer

    O versátil Konrad Laimer e o FC Bayern de Munique continuam sem chegar a um acordo nas negociações para a renovação do contrato, que expira em 2027. Lothar Matthäus, recordista de partidas pela seleção alemã, aconselha veementemente o FCB a fazer de tudo para manter Laimer.

    Como lateral-direito, posição em que o austríaco – contratado em 2023 pelo RB Leipzig como meio-campista central – costuma atuar no Bayern, Laimer “não foi treinado para isso, mas se sai de forma excelente. E é por isso que desejo que ele renove com o Bayern”, disse Matthäus à Sky. “Ele é um jogador muito importante – não só pela posição, mas também pela sua mentalidade. É o que eu desejo, e não consigo imaginá-lo em outro lugar. […] Ele personifica o que define o Bayern: dedicação, energia.”

    Segundo informações, as pretensões salariais de Laimer ainda são altas demais para o Bayern aprovar um novo contrato. “Não acho que se deva fazer dele um exemplo por causa dos limites salariais”, enfatizou Matthäus, afirmando que considera errado adiar a negociação com Laimer tendo em vista eventuais exigências salariais elevadas de outros jogadores.

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    FC Bayern de Munique, Notícias - Dietmar Hamann sobre as negociações em torno do contrato de Harry Kane: “Eu teria cuidado”

    O ex-jogador do FCB Dietmar Hamann alertou os dirigentes do Bayern de Munique para que não ofereçam ao artilheiro Harry Kane um novo contrato com duração excessiva.

    “Ele ainda tem um ano de contrato. Acho que estão falando em dois ou três anos, e eu seria um pouco cauteloso, porque ele vai fazer 33 anos. A questão é: por quanto tempo ele ainda vai marcar gols?”, questionou Hamann ao jornal tz. É verdade que Kane “marcou muitos gols” nos três anos que passou até agora no clube alemão recordista de títulos. No entanto, Hamann se mostra cético quanto à duração do contrato: “Uma prorrogação de um ano – sim. Dois anos – talvez. Três anos, na minha opinião, seria demais.”

    Kane se sente muito bem em Munique e, com toda a certeza, cumprirá seu contrato atual, que vai até 2027. Negociações sobre um novo contrato estão em andamento, e está em discussão uma prorrogação do contrato do inglês de 32 anos por mais três anos, até 2030.

    “As pessoas estão muito felizes com ele. Ele é um grande embaixador do futebol”, enfatizou Hamann, que tem grande admiração por Kane, contratado pelo Bayern em 2023 por 95 milhões de euros do Tottenham Hotspur. “É uma honra para a Bundesliga e para o Bayern de Munique que o capitão da seleção inglesa jogue aqui.”

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Notícias: Manuel Neuer iguala recorde de lenda do FCB

    O goleiro do Bayern de Munique, Manuel Neuer, é agora, juntamente com seu ex-companheiro de equipe Bastian Schweinsteiger, o jogador mais bem-sucedido da história da Copa da Alemanha.

    Embora Neuer não tenha entrado em campo na vitória do Bayern sobre o VfB Stuttgart na final de sábado à noite devido a uma lesão, o jogador de 40 anos pôde comemorar o sétimo título da Copa da Alemanha de sua carreira (seis vezes com o Bayern, uma vez com o Schalke). Com isso, Neuer empatou com Schweinsteiger e agora é, junto com a lenda do Bayern, o recordista em títulos da Copa da Alemanha.

    Neuer superou Thomas Müller, David Alaba, Franck Ribéry, Philipp Lahm, Claudio Pizarro e Oliver Kahn, ficando à frente de outros ícones do FCB que permanecem com seis títulos.

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    Data

    Jogo

    Competição

    25 de julho

    SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern

    Amistoso

    4 de agosto

    Jeju SK FC - FC Bayern

    Amistoso

    7 de agosto

    FC Bayern - Aston Villa

    Amistoso

    15 de agosto

    FC Bayern x RB Leipzig

    Amistoso