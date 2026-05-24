FC Bayern de Munique, notícias e rumores – “Isso não lhe interessa nem um pouco”: Michael Olise deixa escapar milhões

O ex-jogador do FCB Dietmar Hamann alertou os dirigentes do Bayern de Munique para que não ofereçam ao artilheiro Harry Kane um novo contrato com duração excessiva.
“Ele ainda tem um ano de contrato. Acho que estão falando em dois ou três anos, e eu seria um pouco cauteloso, porque ele vai fazer 33 anos. A questão é: por quanto tempo ele ainda vai marcar gols?”, questionou Hamann ao jornal tz. É verdade que Kane “marcou muitos gols” nos três anos que passou até agora no clube alemão recordista de títulos. No entanto, Hamann se mostra cético quanto à duração do contrato: “Uma prorrogação de um ano – sim. Dois anos – talvez. Três anos, na minha opinião, seria demais.”
Kane se sente muito bem em Munique e, com toda a certeza, cumprirá seu contrato atual, que vai até 2027. Negociações sobre um novo contrato estão em andamento, e está em discussão uma prorrogação do contrato do inglês de 32 anos por mais três anos, até 2030.
“As pessoas estão muito felizes com ele. Ele é um grande embaixador do futebol”, enfatizou Hamann, que tem grande admiração por Kane, contratado pelo Bayern em 2023 por 95 milhões de euros do Tottenham Hotspur. “É uma honra para a Bundesliga e para o Bayern de Munique que o capitão da seleção inglesa jogue aqui.”