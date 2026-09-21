AFP
Traduzido por
'Estou muito tranquilo com isso' - Kylian Mbappé aborda rumores de desentendimento com Ousmane Dembélé antes de disputa pela Bola de Ouro
Mbappé põe fim à conversa sobre atrito com Dembélé
Mbappé insistiu que "não há tensão" entre ele e a sensação do Paris Saint-Germain, Dembélé, enquanto as duas superestrelas francesas se preparam para um confronto na próxima cerimônia da Bola de Ouro. A narrativa de um possível desentendimento surgiu após comentários feitos por Mbappé sobre os respectivos caminhos de carreira dos dois, mas o atacante do Real Madrid tratou de esclarecer rapidamente que sua relação com o ex-jogador do Barcelona segue tão forte quanto sempre.
Ao abordar a especulação em uma entrevista recente à L'Equipe, Mbappé foi categórico ao afirmar que o burburinho da mídia não afetou o vínculo entre eles. "Eu já falei com ele sobre isso, e não há tensão", declarou o ex-jogador do PSG. "Ele é um amigo. Não acho que realmente exista qualquer problema em relação a isso. Estou muito tranquilo quanto a isso."
Os dois jogadores foram fundamentais para levar a França às semifinais da Copa do Mundo recentemente e, embora sigam próximos fora de campo, agora são os principais rivais pelo maior prêmio individual do futebol quando a cerimônia acontecer em Londres, em 26 de outubro.
- Getty Images Sport
O 'Escolhido' vs o que desabrochou tarde
Ao ser questionado sobre Dembélé ganhar uma Bola de Ouro antes dele, um cenário que poucos teriam previsto uma década atrás, Mbappé destacou as trajetórias diferentes dos dois. "Mas ele sempre foi visto como um jogador talentoso. Eu, por outro lado, sempre fui visto como o escolhido", explicou Mbappé. Ele observou que, enquanto chegou ao auge do esporte ainda adolescente, Dembélé precisou encarar um caminho mais difícil, marcado por problemas físicos, antes de finalmente atingir seu auge em Paris.
Mbappé desenvolveu essa comparação, dizendo: "Eu cheguei ao topo logo de cara, desde muito jovem. Ele teve uma trajetória diferente, com lesões, mas se recuperou muito bem." Embora alguns tenham interpretado essas observações como uma alfinetada, Mbappé vê isso como uma simples constatação dos fatos sobre o desenvolvimento dos dois.
A confiança segue alta em estrela do Madrid
Apesar da forte concorrência de Dembele, assim como de Lamine Yamal, do Barcelona, e Harry Kane, Mbappe acredita que suas estatísticas individuais o tornam um candidato de primeira linha. O francês se apoia em seu incrível retrospecto de gols ao longo do último ano para justificar sua condição de favorito ao prêmio, mesmo com a disputa parecendo mais aberta do que nas edições anteriores da premiação.
Falando à RFI sobre suas chances, o atacante demonstrou grande confiança em seu nível de atuação. "Tive um grande ano no nível individual, sei que esse é o critério mais importante para a Ballon d’Or, fui o artilheiro em todas as maiores competições", afirmou.
Ele acrescentou que, embora ficasse magoado com uma derrota, gosta do espetáculo da disputa: "Acho que pode ser um bom ano para mim, senti isso no fundo! Uma Ballon d’Or nunca esteve tão em aberto? É isso que estão dizendo, sim, eu não conheço toda a história da Ballon d’Or. É agradável ver isso, participar disso, e acho que entretém as pessoas! Eu ficaria decepcionado, claro, se não ganhasse!"
- getty
Uma nova era sob o comando de Zinedine Zidane
A batalha individual pela Bola de Ouro acontece justamente quando Mbappe e Dembele se reencontram para servir à seleção sob o comando de uma nova figura lendária. Zinedine Zidane assumiu oficialmente o comando da seleção francesa, substituindo o longevo Didier Deschamps após a conclusão da Copa do Mundo.
Mbappe compartilhou uma anedota emocionante sobre sua história com o novo técnico da França, relembrando como Zidane esteve envolvido no início de sua carreira. "Ele foi a primeira pessoa que me buscou para me levar ao Real Madrid, ao centro de treinamento. Eu tinha 13 ou 14 anos, então faz muito tempo. Agora ele é meu técnico da seleção. Parece um filme, mas é incrível. É real", disse o atacante ao AS.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.