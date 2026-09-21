Mbappé insistiu que "não há tensão" entre ele e a sensação do Paris Saint-Germain, Dembélé, enquanto as duas superestrelas francesas se preparam para um confronto na próxima cerimônia da Bola de Ouro. A narrativa de um possível desentendimento surgiu após comentários feitos por Mbappé sobre os respectivos caminhos de carreira dos dois, mas o atacante do Real Madrid tratou de esclarecer rapidamente que sua relação com o ex-jogador do Barcelona segue tão forte quanto sempre.

Ao abordar a especulação em uma entrevista recente à L'Equipe, Mbappé foi categórico ao afirmar que o burburinho da mídia não afetou o vínculo entre eles. "Eu já falei com ele sobre isso, e não há tensão", declarou o ex-jogador do PSG. "Ele é um amigo. Não acho que realmente exista qualquer problema em relação a isso. Estou muito tranquilo quanto a isso."

Os dois jogadores foram fundamentais para levar a França às semifinais da Copa do Mundo recentemente e, embora sigam próximos fora de campo, agora são os principais rivais pelo maior prêmio individual do futebol quando a cerimônia acontecer em Londres, em 26 de outubro.