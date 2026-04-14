Entenda a discussão entre Palmeiras e Flamengo que gerou alfinetada de José Boto após adiamento do Fla-Flu

Nos últimos dias, um clima tenso se instalou entre Palmeiras e Flamengo fora das quatro linhas, com declarações e alfinetadas vindo dos dois lados.
Tudo começou com o adiamento do Fla-Flu do último domingo (12), anteriormente marcado para o sábado (11). Por conta de um atraso no voo de retorno do Flamengo após o compromisso pela Libertadores, na quarta-feira anterior, o clube carioca solicitou à CBF a alteração da partida. A entidade aceitou o pedido, remarcando o confronto para o dia seguinte, o que gerou debate sobre a flexibilidade no calendário e tratamento entre os clubes.
Após o pedido do Flamengo pelo adiamento de um dia e a aceitação da CBF, o Palmeiras soltou uma nota oficial condenando a mudança, criticando o que considerou um tratamento desigual. A manifestação deu início a uma sequência de críticas públicas entre os dois lados.