Entenda a discussão entre Palmeiras e Flamengo que gerou alfinetada de José Boto após adiamento do Fla-Flu

Após a repercussão da nota do Palmeiras, o presidente do Flamengo, José Boto, também se posicionou publicamente e rebateu as críticas, afirmando:

"Há muita confusão e ouvi falar muito sobre algo que deveria ser normal. Se há clubes que estamos habituados a ver que são chorões, choram por tudo, são chorões profissionais... Há outros que eu fiquei bastante admirado de falar de algo que não lhes diz respeito. Foi uma viagem difícil [de Cusco para o Rio de Janeiro] assim como foi a do Fluminense.

Pelo bem do espetáculo e pela saúde dos jogadores, houve um acordo entre os clubes para realizar o jogo hoje. Tenho certeza de que o jogo que vamos ver hoje será melhor do que o teríamos visto ontem. Os jogadores têm mais um dia de descanso, e não são só os do Flamengo. Os do Fluminense também. É óbvio que, se o treinador do Fluminense não achasse que seria melhor, e todo o treinador quer dias a mais de treino e para descansar seu jogadores, ele não teria aceito.

É algo que é bom para o espetáculo, é bom para o futebol brasileiro. Se fala tanto em liga, que deve ser algo para proteger o produto, e ver clubes criticarem uma decisão que protege a saúde dos jogadores e o produto, causa muita confusão adotar este caminho."