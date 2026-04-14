Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-BRA-PALMEIRAS-FLAMENGOAFP
Joaquim Lira Viana

Entenda a discussão entre Palmeiras e Flamengo que gerou alfinetada de José Boto após adiamento do Fla-Flu

Flamengo
Palmeiras
Brasileirão
Copa Libertadores

Mudança na data do clássico entre Flamengo e Fluminense desencadeia troca de críticas públicas entre dirigente do Rubro-Negro e a diretoria do Palmeiras, ampliando tensão fora de campo

Nos últimos dias, um clima tenso se instalou entre Palmeiras e Flamengo fora das quatro linhas, com declarações e alfinetadas vindo dos dois lados.

Tudo começou com o adiamento do Fla-Flu do último domingo (12), anteriormente marcado para o sábado (11). Por conta de um atraso no voo de retorno do Flamengo após o compromisso pela Libertadores, na quarta-feira anterior, o clube carioca solicitou à CBF a alteração da partida. A entidade aceitou o pedido, remarcando o confronto para o dia seguinte, o que gerou debate sobre a flexibilidade no calendário e tratamento entre os clubes.

Após o pedido do Flamengo pelo adiamento de um dia e a aceitação da CBF, o Palmeiras soltou uma nota oficial condenando a mudança, criticando o que considerou um tratamento desigual. A manifestação deu início a uma sequência de críticas públicas entre os dois lados.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Palmeiras v Vitoria - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    A declaração do Palmeiras

    O Palmeiras se manifestou oficialmente, por meio de sua conta no X, sobre o caso, adotando um tom crítico tanto em relação ao adiamento do Fla-Flu quanto a decisões recentes da Justiça Desportiva. Na nota, o clube declarou:

    “A Sociedade Esportiva Palmeiras sempre se pautou pelo absoluto respeito aos processos estabelecidos, discutindo e defendendo seus direitos junto às esferas competentes de forma reservada e responsável.

    Diante dos acontecimentos recentes, no entanto, o clube vem a público manifestar sua profunda insatisfação com a condução do caso envolvendo o julgamento do técnico Abel Ferreira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e com o adiamento por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) da partida entre Fluminense e Flamengo, pela 11ª rodada do Brasileirão.

    Em decisão que foge aos preceitos historicamente adotados pelas comissões disciplinares, nosso treinador foi punido com rigor desproporcional, em uma sessão que considerou, entre outras imprecisões, uma leitura labial sem qualquer respaldo pericial e trouxe à tona episódios pretéritos pelos quais o profissional já havia sido penalizado.”

    • Publicidade
  • José Boto Flamengo 2026Getty Images

    A resposta do presidente do Flamengo

    Após a repercussão da nota do Palmeiras, o presidente do Flamengo, José Boto, também se posicionou publicamente e rebateu as críticas, afirmando:

    "Há muita confusão e ouvi falar muito sobre algo que deveria ser normal. Se há clubes que estamos habituados a ver que são chorões, choram por tudo, são chorões profissionais... Há outros que eu fiquei bastante admirado de falar de algo que não lhes diz respeito. Foi uma viagem difícil [de Cusco para o Rio de Janeiro] assim como foi a do Fluminense.

    Pelo bem do espetáculo e pela saúde dos jogadores, houve um acordo entre os clubes para realizar o jogo hoje. Tenho certeza de que o jogo que vamos ver hoje será melhor do que o teríamos visto ontem. Os jogadores têm mais um dia de descanso, e não são só os do Flamengo. Os do Fluminense também. É óbvio que, se o treinador do Fluminense não achasse que seria melhor, e todo o treinador quer dias a mais de treino e para descansar seu jogadores, ele não teria aceito.

    É algo que é bom para o espetáculo, é bom para o futebol brasileiro. Se fala tanto em liga, que deve ser algo para proteger o produto, e ver clubes criticarem uma decisão que protege a saúde dos jogadores e o produto, causa muita confusão adotar este caminho."

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH58-PALMEIRAS-CHELSEAAFP

    Palmeiras publica vídeo alfinetando Boto nas redes sociais

    A fala de José Boto, que cita “clubes chorões, chorões profissionais”, foi tomada pelo Palmeiras como uma crítica direta ao clube.

    Como resposta, o Alviverde produziu e publicou em suas redes sociais um vídeo com um compilado de entrevistas anteriores de Boto reclamando da arbitragem do futebol brasileiro, incluindo declarações em que sugeria favorecimento ao próprio Palmeiras. A postagem foi acompanhada de uma legenda em tom irônico: “Parabéns pela autocrítica!”.


  • FBL-BRA-PALMEIRAS-FLAMENGOAFP

    O próximo confronto entre Palmeiras e Flamengo

    Palmeiras e Flamengo ocupam atualmente as duas primeiras posições na tabela do Campeonato Brasileiro, respectivamente, e vivem uma disputa direta tanto pelo topo da liga quanto por títulos em outras competições da temporada.

    Entre rivalidades dentro e fora de campo, o próximo confronto entre as equipes já tem data marcada: será no dia 23 de maio, às 21h, no Maracanã, em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão.

    Até lá, ainda não se sabe quais serão as consequências dessa mais recente discussão — nem de que forma o clima extracampo pode influenciar o desempenho das equipes nas próximas semanas.

Copa Libertadores
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Sporting Cristal crest
Sporting Cristal
SCR
Copa Libertadores
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Independiente Medellín crest
Independiente Medellín
IME