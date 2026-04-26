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Endrick, jogador emprestado pelo Real Madrid, não descarta prolongar sua permanência no Lyon
A qualificação para a Liga dos Campeões é a prioridade
Endrick tem sido uma revelação desde que chegou ao Lyon em janeiro, redescobrindo o brilho que o tornou um dos talentos mais cobiçados do futebol mundial.
Em entrevista ao Canal+, o brasileiro expressou uma profunda afinidade com seu clube atual e o desejo de ver o time voltar ao topo do futebol europeu, ao mesmo tempo em que deu a entender que poderia estar aberto a prolongar sua permanência.
“A chance de eu ficar se o OL se classificar para a Liga dos Campeões? Na verdade, não sei”, disse ele. “Começamos com um empréstimo de seis meses, mas se eu tiver que voltar ao Real Madrid, voltarei com prazer. Se eu tiver que ir para outro lugar, irei para outro lugar. Espero sinceramente que possamos classificar o Lyon para a Liga dos Campeões, é lá que ele deve estar.”
- (C)Getty Images
Período produtivo por empréstimo na Ligue 1
A mudança para a França serviu como um recomeço necessário na carreira do jogador de 19 anos, que teve poucas oportunidades no Santiago Bernabéu no início da temporada.
Seu impacto na Ligue 1 foi imediato, com o atacante já tendo registrado 10 participações em gols em seus primeiros 13 jogos da Ligue 1 pelo Lyon.
Esse renascimento vem após um período frustrante em que o tempo de jogo de Endrick foi restrito na Espanha, levando a preocupações públicas por parte de sua equipe. Seu pai, Douglas Sousa, já havia expressado sua frustração, sugerindo que os minutos limitados na La Liga haviam efetivamente estagnado a progressão do ex-jovem craque do Palmeiras.
Preferências táticas e o dilema do Real Madrid
Embora seu futuro continue sendo alvo de intensas especulações, Endrick tem clareza sobre como deseja ser escalado em campo. Ele tem se manifestado abertamente sobre seu desejo de liderar o ataque como um centroavante tradicional, em vez de ser deslocado para as laterais.
“Minha camisa favorita é a número nove e jogar no centro é onde me sinto mais confortável, mas só quero jogar, não importa como”, observou ele recentemente. Essa preferência pode causar uma dor de cabeça para Álvaro Arbeloa na hora de escalar o time, caso o jogador retorne a um elenco já repleto de opções de ataque de elite.
- AFP
A volta no verão é cercada de incertezas
O Real Madrid deve agora avaliar se deve integrar o brasileiro de volta ao elenco principal ou permitir que ele continue seu desenvolvimento em um ambiente onde tenha a titularidade garantida.
A posição final do Lyon na liga provavelmente terá um papel fundamental nessas negociações, já que o apelo da Liga dos Campeões pode levar todas as partes a concordarem com uma extensão do contrato.
Com outros gigantes europeus supostamente acompanhando a situação, a próxima janela de transferências será um momento decisivo para Endrick. Por enquanto, o atacante continua focado em terminar a temporada com força na França antes de tomar uma decisão final sobre seu futuro.