Endrick, jogador emprestado pelo Real Madrid, não descarta prolongar sua permanência no Lyon

Endrick tem sido uma revelação desde que chegou ao Lyon em janeiro, redescobrindo o brilho que o tornou um dos talentos mais cobiçados do futebol mundial.

Em entrevista ao Canal+, o brasileiro expressou uma profunda afinidade com seu clube atual e o desejo de ver o time voltar ao topo do futebol europeu, ao mesmo tempo em que deu a entender que poderia estar aberto a prolongar sua permanência.

“A chance de eu ficar se o OL se classificar para a Liga dos Campeões? Na verdade, não sei”, disse ele. “Começamos com um empréstimo de seis meses, mas se eu tiver que voltar ao Real Madrid, voltarei com prazer. Se eu tiver que ir para outro lugar, irei para outro lugar. Espero sinceramente que possamos classificar o Lyon para a Liga dos Campeões, é lá que ele deve estar.”



