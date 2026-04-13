O clássico entre Corinthians e Palmeiras terminou empatado em 0 a 0 neste domingo (12), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. Em um Derby paulista de alta tensão, o Timão segurou o resultado mesmo atuando com dois jogadores a menos durante boa parte da partida, frustrando o líder da competição.
Empate sem gols marca Derby paulista tenso e com expulsões na Neo Química Arena
- Getty Images Sport
Jogo truncado e marcado por expulsões
Desde o início, o clássico foi caracterizado por forte marcação, muitas faltas e pouca criatividade ofensiva. O primeiro tempo teve mais de 20 infrações, refletindo o clima quente típico do Derby.
A situação do Corinthians se complicou ainda na etapa inicial, quando teve André expulso. No segundo tempo, a expulsão de Matheuzinho deixou a equipe com apenas nove em campo, aumentando a pressão do Palmeiras, que passou a controlar a posse de bola e o ritmo do jogo.
Com superioridade numérica desde os 34 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras dominou as ações e terminou a partida com ampla posse de bola e mais finalizações. Ainda assim, encontrou dificuldades para transformar o volume em chances claras.
O sistema defensivo do Corinthians se destacou, assim como as atuações dos goleiros, Hugo Souza e Carlos Miguel. A melhor oportunidade da partida foi alvinegra: em contra-ataque, Yuri Alberto ficou cara a cara com o goleiro Alviverde, que fez grande defesa e evitou o gol.
- Getty Images Sport
Resultado tem impactos distintos na tabela
O empate teve pesos diferentes para os rivais. O Corinthians, que ocupa a parte inferior da tabela, valorizou o ponto conquistado diante das circunstâncias adversas e chegou aos 11 pontos, mas se manteve na 16ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento.
Já o Palmeiras desperdiçou a oportunidade de ampliar sua vantagem na liderança, mas segue na ponta com 26 pontos, mantendo boa distância para os concorrentes diretos.
O Verdão manteve sua invencibilidade em clássicos no ano, com cinco vitórias e um empate, enquanto o Timão ainda não venceu nenhum no ano, tendo quatro empates e uma derrota.
- Getty Images Sport
Próximos desafios
Após o empate, as equipes voltam suas atenções para a Libertadores. O Palmeiras recebe o Sporting Cristal, na próxima quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), enquanto o Corinthians enfrenta o Santa Fé, em casa, na quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília).