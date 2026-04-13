Empate sem gols marca Derby paulista tenso e com expulsões na Neo Química Arena

Desde o início, o clássico foi caracterizado por forte marcação, muitas faltas e pouca criatividade ofensiva. O primeiro tempo teve mais de 20 infrações, refletindo o clima quente típico do Derby.

A situação do Corinthians se complicou ainda na etapa inicial, quando teve André expulso. No segundo tempo, a expulsão de Matheuzinho deixou a equipe com apenas nove em campo, aumentando a pressão do Palmeiras, que passou a controlar a posse de bola e o ritmo do jogo.

Com superioridade numérica desde os 34 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras dominou as ações e terminou a partida com ampla posse de bola e mais finalizações. Ainda assim, encontrou dificuldades para transformar o volume em chances claras.

O sistema defensivo do Corinthians se destacou, assim como as atuações dos goleiros, Hugo Souza e Carlos Miguel. A melhor oportunidade da partida foi alvinegra: em contra-ataque, Yuri Alberto ficou cara a cara com o goleiro Alviverde, que fez grande defesa e evitou o gol.