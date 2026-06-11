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Embaixador Lamine Yamal! A sensação de Barcelona e da Espanha torna-se defensor dos direitos das crianças de jogar futebol em sua nova função na UNICEF
Uma nomeação histórica para a jovem estrela
Yamal não é mais apenas um fenômeno em campo; agora, ele é um defensor global da próxima geração. Com apenas 18 anos, o ponta do Barcelona foi nomeado Embaixador da Boa Vontade da UNICEF, tornando-se uma das pessoas mais jovens da história a ostentar um título tão prestigioso. O anúncio coincide com o Dia Internacional da Brincadeira, uma data dedicada a reconhecer a brincadeira como um direito fundamental para o desenvolvimento cognitivo e físico de todas as crianças.
A nomeação serve como testemunho da ascensão meteórica de Yamal das ruas de Rocafonda ao auge do futebol mundial. Ao assumir essa função, o jogador da seleção espanhola segue os passos de figuras lendárias que usaram sua influência esportiva para impulsionar mudanças sociais. Para Yamal, isso é mais do que apenas um título; é uma missão pessoal enraizada em sua própria formação e em sua trajetória no futebol profissional.
- AFP
Yamal fala sobre o poder da brincadeira
Refletindo sobre sua nova responsabilidade, o astro do Barcelona compartilhou sua profunda ligação pessoal com a causa. “Estou incrivelmente orgulhoso por me tornar Embaixador da Boa Vontade da UNICEF”, afirmou Yamal. “Enquanto crescia, tudo o que eu tinha era uma família, uma bola, um parque e um sonho. Jogar futebol me deu estrutura, um senso de pertencimento e esperança para o futuro. Sei como é importante para as crianças terem um lugar seguro para brincar, para que possam simplesmente aproveitar a infância, descobrir o mundo, imaginar e crescer.”
Ele continuou destacando a dura realidade que muitos jovens enfrentam hoje: “No entanto, milhões de crianças em todo o mundo estão crescendo sem espaços seguros para brincar. Quando as crianças são privadas da chance de brincar, elas perdem oportunidades de desenvolver habilidades, fazer amigos e imaginar um futuro melhor.”
Fortalecendo o vínculo entre Barcelona e a UNICEF
Esta parceria não é um evento isolado, mas sim um reforço da relação de longa data entre o FC Barcelona, a Fundação Barça e a UNICEF. As duas organizações trabalham lado a lado há quase duas décadas, uma colaboração que se tornou um pilar fundamental da identidade do clube catalão. A escolha de Yamal é uma evolução natural do seu trabalho atual, já que ele tem participado ativamente de campanhas de conscientização da UNICEF voltadas para o público jovem desde o início de 2024.
Em sua função ampliada, Yamal concentrará seus esforços na promoção dos direitos das crianças em regiões afetadas por crises humanitárias, desastres naturais e conflitos em curso. Ao aproveitar sua enorme presença nas redes sociais e seu status de modelo a ser seguido por milhões de jovens fãs, ele pretende chamar a atenção global para os milhões de crianças que atualmente vivem sem acesso a instalações recreativas básicas ou ambientes seguros.
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Batendo recordes dentro e fora de campo
Yamal continua a quebrar barreiras a um ritmo raramente visto no futebol moderno. Embora já tenha se consolidado como peça fundamental do elenco do Barcelona de Hansi Flick e como titular indiscutível da seleção espanhola, essa conquista fora de campo eleva seu status ao de um verdadeiro ícone global. Ele não é mais visto apenas pela lente dos gols e das assistências, mas como um líder capaz de representar os valores da instituição no cenário mundial.