Yamal não é mais apenas um fenômeno em campo; agora, ele é um defensor global da próxima geração. Com apenas 18 anos, o ponta do Barcelona foi nomeado Embaixador da Boa Vontade da UNICEF, tornando-se uma das pessoas mais jovens da história a ostentar um título tão prestigioso. O anúncio coincide com o Dia Internacional da Brincadeira, uma data dedicada a reconhecer a brincadeira como um direito fundamental para o desenvolvimento cognitivo e físico de todas as crianças.

A nomeação serve como testemunho da ascensão meteórica de Yamal das ruas de Rocafonda ao auge do futebol mundial. Ao assumir essa função, o jogador da seleção espanhola segue os passos de figuras lendárias que usaram sua influência esportiva para impulsionar mudanças sociais. Para Yamal, isso é mais do que apenas um título; é uma missão pessoal enraizada em sua própria formação e em sua trajetória no futebol profissional.