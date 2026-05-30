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Thierry Henry 2025Getty Images
Oliver Maywurm

Traduzido por

"Ele tem esse dom": Thierry Henry está encantado com um jogador da seleção alemã

Liga dos Campeões
PSG x Arsenal
Arsenal
K. Havertz
Alemanha

A lenda do Arsenal, Thierry Henry, elogia as qualidades do jogador da seleção alemã Kai Havertz.

"Ele tem esse dom de marcar gols decisivos", disse Henry à Sport Bild, referindo-se a Havertz, em relação à final da Liga dos Campeões entre o Arsenal e o Paris Saint-Germain na noite de sábado.

  • Henry estava se referindo, entre outras coisas, ao gol mais importante da carreira do astro da seleção alemã até o momento. Na final da Liga dos Campeões de 2021, Havertz, na época ainda jogando pelo Chelsea FC, marcou o gol da vitória por 1 a 0 para os Blues no confronto contra o Manchester City. Cerca de seis meses depois, Havertz também levou o Chelsea ao título de campeão mundial de clubes, ao marcar o gol do placar final de 2 a 1 de pênalti, pouco antes do fim da prorrogação, na final contra o Palmeiras.

    Também pelo Arsenal, que o contratou em 2023 por 75 milhões de euros do rival londrino, Havertz já marcou gols muito importantes. Por exemplo, o gol tardio de 1 a 0 na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting de Lisboa no início de abril, que acabou garantindo a classificação (a partida de volta terminou em 0 a 0). Ou, mais recentemente, quando Havertz marcou o gol decisivo na penúltima rodada da Premier League, na vitória por 1 a 0 sobre o Burnley, conquistada com muito esforço. Como o Manchester City tropeçou no dia seguinte, esse foi, no fim das contas, o gol que garantiu ao Arsenal o primeiro título do campeonato inglês após 22 anos de jejum.

    Pela seleção alemã, com a qual disputará a Copa do Mundo no verão e provavelmente terá uma vaga garantida no time titular do técnico Julian Nagelsmann, Havertz marcou um gol muito importante na Euro 2024, em casa, ao abrir o placar de pênalti na vitória por 2 a 0 sobre a Dinamarca nas oitavas de final, quebrando assim o jejum de gols.

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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BURNLEYAFP

    Thierry Henry elogia Kai Havertz: “Ele entende muito bem o jogo”

    "O técnico Mikel Arteta disse isso mesmo: sentiram falta do Kai, porque ele ajuda na transição e é forte na pressão", explicou Henry, referindo-se às qualidades de Havertz que fizeram tanta falta aos londrinos durante seu longo período de lesão. O jogador de 26 anos só conseguiu disputar pouquíssimos jogos entre fevereiro de 2025 e janeiro de 2026 devido a lesões; após um novo pequeno revés, Havertz vem gradualmente recuperando sua melhor forma desde o início de março.

    "Ele pressiona constantemente e entende muito bem o jogo graças ao seu alto QI futebolístico. Ele usa a cabeça. Isso permite que ele seja utilizado em várias posições", destacou Henry, ressaltando o grande valor do alemão para o jogo do Arsenal. "Espero que Havertz consiga agora ficar livre de lesões."

    Também para a final da Liga dos Campeões contra o PSG — que este ano terá início já às 18h — as esperanças de Henry repousam, entre outros, em Havertz. Acompanhar a partida em seu papel de comentarista da emissoraamericana CBS será “terrível para mim, porque sou torcedor e nunca ganhamos o título”, admitiu o ex-atacante de classe mundial, que entre 1999 e 2007, além de um breve retorno em 2012, marcou 228 gols em 377 partidas pelo Arsenal.

  • Thierry Henry quase ganhou a Liga dos Campeões com o Arsenal

    "É claro que espero que eles vençam. A equipe tem a chance de entrar para a história como os 'Inesquecíveis', porque nós, do Arsenal, nunca conquistamos esse título", previu Henry. Quando os Gunners já estiveram bem perto de conquistar a taça pela primeira vez, o francês de 48 anos estava bem no meio da ação.

    Graças, entre outras coisas, aos gols de Henry, o Arsenal chegou à final da Liga dos Campeões na temporada 2005/06, enfrentando o FC Barcelona em Paris. Apesar de ficarem em desvantagem numérica logo no início, após um cartão vermelho para o ex-goleiro da seleção alemã Jens Lehmann (18º minuto), os ingleses abriram o placar aos 37 minutos. O zagueiro Sol Campbell marcou de cabeça após uma cobrança de falta de Henry.

    No entanto, o sonho de conquistar a Liga dos Campeões não se concretizou para Henry e companhia, já que o Barça virou o jogo nos últimos quinze minutos com gols de Samuel Eto'o e Juliano Belletti, vencendo por 2 a 1.

  • BBC Sports Personality of the Year 2025 - ArrivalsGetty Images Entertainment

    Kai Havertz: seus números nesta temporada


    Jogos

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