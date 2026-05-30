"Ele tem esse dom": Thierry Henry está encantado com um jogador da seleção alemã

Henry estava se referindo, entre outras coisas, ao gol mais importante da carreira do astro da seleção alemã até o momento. Na final da Liga dos Campeões de 2021, Havertz, na época ainda jogando pelo Chelsea FC, marcou o gol da vitória por 1 a 0 para os Blues no confronto contra o Manchester City. Cerca de seis meses depois, Havertz também levou o Chelsea ao título de campeão mundial de clubes, ao marcar o gol do placar final de 2 a 1 de pênalti, pouco antes do fim da prorrogação, na final contra o Palmeiras.

Também pelo Arsenal, que o contratou em 2023 por 75 milhões de euros do rival londrino, Havertz já marcou gols muito importantes. Por exemplo, o gol tardio de 1 a 0 na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting de Lisboa no início de abril, que acabou garantindo a classificação (a partida de volta terminou em 0 a 0). Ou, mais recentemente, quando Havertz marcou o gol decisivo na penúltima rodada da Premier League, na vitória por 1 a 0 sobre o Burnley, conquistada com muito esforço. Como o Manchester City tropeçou no dia seguinte, esse foi, no fim das contas, o gol que garantiu ao Arsenal o primeiro título do campeonato inglês após 22 anos de jejum.

Pela seleção alemã, com a qual disputará a Copa do Mundo no verão e provavelmente terá uma vaga garantida no time titular do técnico Julian Nagelsmann, Havertz marcou um gol muito importante na Euro 2024, em casa, ao abrir o placar de pênalti na vitória por 2 a 0 sobre a Dinamarca nas oitavas de final, quebrando assim o jejum de gols.