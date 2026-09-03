'Ele pode ser um líder' - astro do Milan, Luka Modric, destaca Jude Bellingham, 'fenomenal', com elogios especiais no Real Madrid

Modric pode ter seguido para um novo capítulo no AC Milan, mas seu coração continua intimamente ligado aos acontecimentos no Real Madrid. Ao falar sobre o estado atual do elenco sob o comando de Jose Mourinho, o lendário meio-campista foi rápido em destacar o impacto de Bellingham.

"Eles são fenomenais. Fico muito feliz que Vinicius tenha renovado seu contrato com o clube; não teria sido bom se isso não tivesse acontecido, diante de tudo o que ele oferece. Kylian é incrível: a facilidade com que faz gols, sua rapidez e velocidade são espetaculares... Mas aquele de quem me sinto mais próximo é Jude, porque ele é um meio-campista como eu", disse Modric em entrevista ao Diario AS.



