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'Ele pode ser um líder' - astro do Milan, Luka Modric, destaca Jude Bellingham, 'fenomenal', com elogios especiais no Real Madrid
A conexão especial com Bellingham
Modric pode ter seguido para um novo capítulo no AC Milan, mas seu coração continua intimamente ligado aos acontecimentos no Real Madrid. Ao falar sobre o estado atual do elenco sob o comando de Jose Mourinho, o lendário meio-campista foi rápido em destacar o impacto de Bellingham.
"Eles são fenomenais. Fico muito feliz que Vinicius tenha renovado seu contrato com o clube; não teria sido bom se isso não tivesse acontecido, diante de tudo o que ele oferece. Kylian é incrível: a facilidade com que faz gols, sua rapidez e velocidade são espetaculares... Mas aquele de quem me sinto mais próximo é Jude, porque ele é um meio-campista como eu", disse Modric em entrevista ao Diario AS.
- Gribaudi/ImagePhoto
Um líder em formação
Além da qualidade técnica, Modric destacou os aspectos intangíveis que fazem de Bellingham uma figura de destaque em um vestiário cheio de egos. O veterano armador observou que o ex-jogador do Borussia Dortmund tem uma combinação rara de habilidade e força mental, necessária para sobreviver e prosperar sob os holofotes do Bernabéu.
"Desde o primeiro dia vi algo diferente nele, primeiro como jogador, por causa do talento, mas também por causa da personalidade", continuou Modric. "Ele pode ser um líder. As pessoas no Bernabéu apreciam o fato de que ele dá tudo de si em campo, deixa tudo em campo. Elas valorizam não apenas o talento dele, mas também sua ética de trabalho. O que ele fez na Copa do Mundo e como começou este ano é incrível; espero que ele mantenha isso."
Vinicius e Mbappe recebem o devido reconhecimento
Embora Bellingham tenha sido o foco da análise mais aprofundada de Modric, o croata não deixou de elogiar os outros pilares do ataque do Madrid. A renovação de Vinicius Jr. foi citada como uma medida crucial para a estabilidade de longo prazo do clube, enquanto a presença de Mbappe acrescentou um nível de verticalidade e poder de finalização que poucas equipes no futebol mundial podem esperar replicar.
Os comentários do veterano surgem em um momento em que o Real Madrid se ajusta a uma nova era tática. Com Jose Mourinho no comando, a ênfase na intensidade de trabalho e na contribuição defensiva aumentou, tornando a incansável capacidade física de Bellingham ainda mais valiosa para a equipe.
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Dando continuidade ao legado do Bernabéu
A ascensão meteórica de Bellingham desde que chegou vindo da Bundesliga tem sido simplesmente sensacional, e receber elogios tão altos de uma figura da estatura de Modric só reforça ainda mais seu status no futebol. O inglês não apenas contribuiu com gols e assistências, mas também se tornou um favorito da torcida por sua atitude de guerreiro.
O endosso da estrela do Milan funciona como uma passagem de bastão, reconhecendo que o comando do meio-campo está em boas mãos. Com a temporada agora a todo vapor, os olhos do mundo do futebol seguem voltados para Bellingham para ver se ele consegue manter o incrível nível que estabeleceu para si mesmo.
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