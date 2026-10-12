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“Ele me ensinou praticamente tudo”: Nico Paz elogia Cesc Fabregas por transformar sua carreira no Como
Elogios ao técnico
Em entrevista aos canais oficiais da UEFA, em declarações reproduzidas pelo Tuttomercatoweb, Paz falou sobre sua transição do Real Madrid para a Serie A. Paz chegou ao Como em 2024 depois de ter dificuldades para conquistar espaço no time principal na Espanha.
Sob o comando de Fabregas, porém, Paz se tornou um dos jogadores mais criativos da liga. "Ele me ensinou praticamente tudo", explicou Paz. "Cheguei aqui como um jovem jogador vindo do Castilla. Tinha disputado algumas partidas pelo Real Madrid, mas, no fim das contas, era um jogador do time reserva em uma divisão inferior."
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Encontrando a liberdade na Itália
Ele ressaltou a importância da transferência para sua carreira. “Vir para cá e jogar a Serie A, a primeira divisão, me permitiu crescer e evoluir muito, tanto como jogador quanto como pessoa”, acrescentou Paz. “Tudo isso foi graças a Cesc, que acreditou em mim e me trouxe para cá. Desde o primeiro dia, ele me deixou jogar do jeito que eu queria e me deu muita liberdade. Ele me ensinou muito. Acho que devo a ele o jogador que sou hoje.”
Uma estreia europeia memorável
O Como começou sua trajetória europeia de forma impressionante. No mês passado, recebeu o RB Leipzig pela Champions League e conquistou uma vitória memorável por 4 a 1. Paz descreveu a noite histórica como um marco inesquecível para o elenco.
“Foi incrível entrar em campo ao som do hino da Champions League, ainda mais no nosso estádio. Ouvir aquele hino significava que finalmente estávamos disputando a Champions League, e contra o Leipzig, um time que já participou da competição muitas vezes. Isso nos deu um enorme impulso. Foi uma partida especial para nós, profissional e pessoalmente. É especial porque toda criança sonha em jogar a Champions League, e a maioria de nós nunca tinha disputado a competição. Foi a realização de um sonho e um passo à frente.”
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O que vem pela frente para o Como?
De olho no futuro, o Como está determinado a continuar evoluindo à medida que a campanha na Champions League se intensifica. Na quarta-feira, a equipe enfrentará o Feyenoord. Paz e seus companheiros terão de manter o enorme empenho para competir com a elite europeia. Se continuarem dando tudo em campo sob o comando de Fabregas, o Como terá boas chances de surpreender novamente.
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