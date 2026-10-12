“Ele me ensinou praticamente tudo”: Nico Paz elogia Cesc Fabregas por transformar sua carreira no Como

Em entrevista aos canais oficiais da UEFA, em declarações reproduzidas pelo Tuttomercatoweb, Paz falou sobre sua transição do Real Madrid para a Serie A. Paz chegou ao Como em 2024 depois de ter dificuldades para conquistar espaço no time principal na Espanha.

Sob o comando de Fabregas, porém, Paz se tornou um dos jogadores mais criativos da liga. "Ele me ensinou praticamente tudo", explicou Paz. "Cheguei aqui como um jovem jogador vindo do Castilla. Tinha disputado algumas partidas pelo Real Madrid, mas, no fim das contas, era um jogador do time reserva em uma divisão inferior."