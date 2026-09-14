Rodri rapidamente se tornou o ponto focal do novo Barcelona de Hansi Flick após sua badalada transferência no verão, vinda do Manchester City. O jogador de 30 anos se transferiu para o Camp Nou depois de uma passagem de sete anos repleta de títulos na Inglaterra, onde conquistou quatro títulos da Premier League, além de várias outras honrarias, com destaque para o fato de ter liderado o City ao seu primeiro título da Champions League. Embora a empolgação com sua chegada seja palpável entre os torcedores do Barcelona, o meio-campista mantém os pés no chão em relação ao principal objetivo do clube: encerrar um jejum de 12 anos na Europa.

Em entrevista ao Mundo Deportivo, Rodri foi claro sobre onde o time se encontra na hierarquia europeia. "Sim, evidentemente vejo que é um título factível e é, por assim dizer, esse pequeno passo que falta para nos consolidarmos e mostrar à Europa o time que somos. Além disso, não acho que sejamos favoritos. Temos que entender de onde viemos, temos que entender o que é preciso para sermos campeões, e este time ainda precisa lapidar várias coisas para se tornar campeão", explicou Rodri.