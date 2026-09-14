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'É um torneio de momentos!' - Rodri insiste que o Barcelona precisa de solidez mais do que estilo para conquistar a Europa
Ambições europeias e choque de realidade
Rodri rapidamente se tornou o ponto focal do novo Barcelona de Hansi Flick após sua badalada transferência no verão, vinda do Manchester City. O jogador de 30 anos se transferiu para o Camp Nou depois de uma passagem de sete anos repleta de títulos na Inglaterra, onde conquistou quatro títulos da Premier League, além de várias outras honrarias, com destaque para o fato de ter liderado o City ao seu primeiro título da Champions League. Embora a empolgação com sua chegada seja palpável entre os torcedores do Barcelona, o meio-campista mantém os pés no chão em relação ao principal objetivo do clube: encerrar um jejum de 12 anos na Europa.
Em entrevista ao Mundo Deportivo, Rodri foi claro sobre onde o time se encontra na hierarquia europeia. "Sim, evidentemente vejo que é um título factível e é, por assim dizer, esse pequeno passo que falta para nos consolidarmos e mostrar à Europa o time que somos. Além disso, não acho que sejamos favoritos. Temos que entender de onde viemos, temos que entender o que é preciso para sermos campeões, e este time ainda precisa lapidar várias coisas para se tornar campeão", explicou Rodri.
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A importância da maturidade tática
A perspectiva do meio-campista é moldada por seus anos sob o comando de Pep Guardiola, período em que ele encerrou de forma marcante o jejum europeu do City ao marcar o gol da vitória contra a Inter na final de 2023. O Barcelona segue sendo cinco vezes campeão europeu, mas não consegue chegar à final desde seu último triunfo, em 2014-15, com campanhas até a semifinal em 2018-19 e 2024-25 representando seus melhores desempenhos desde então. Rodri acredita que os catalães possuem o talento bruto necessário para competir com a elite, mas não têm a experiência específica necessária para navegar pelas águas traiçoeiras das fases eliminatórias.
Falando sobre a natureza da competição, ele acrescentou: 'Jogadores como eu também vêm um pouco por isso, para crescer e dar ao time uma parte que acho importante para conquistar títulos tão peculiares quanto a Champions League, porque acho que a Champions League não é um torneio de quem é o melhor, é um torneio de momentos e de entender quais são esses momentos, e acho que talvez essa seja a margem que falta a este time. Agora, se você me perguntar se há alguma chance, foi por isso que vim para cá.'
Aprendendo com os erros do passado
A história recente do Barcelona na Champions League tem sido marcada por colapsos defensivos e erros custosos, algo evidenciado pela eliminação nas quartas de final da última temporada para o Atletico Madrid, quando a derrota em casa por 2 a 0 aconteceu após um cartão vermelho para Pau Cubarsi. Rodri foi perguntado especificamente sobre essas falhas táticas e sobre como o elenco atual pode evitar repetir pesadelos do passado.
Ao abordar as exigências táticas para o sucesso, ele afirmou: "É um pouco disso que você diz, eles estão controlando esses momentos que são decisivos em um confronto, quando chegam os confrontos importantes. Os cartões vermelhos, os pênaltis, talvez não sofrer mais do que o necessário. Todas essas são coisas que determinam se você avança ou não avança. Então, talvez seja mais valioso ser menos prolífico ofensivamente e mais consistente e sólido."
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Experiência como a professora definitiva
O internacional espanhol acredita que o elenco atual está em uma fase de aprendizado, mesmo vivendo um início explosivo de temporada. O Barcelona abriu a nova temporada de forma dominante, vencendo seus primeiros cinco jogos de La Liga e marcando 21 gols, antes de atropelar o Feyenoord por 5 a 1 na estreia pela Champions League. Ainda assim, Rodri sustenta que as cicatrizes das derrotas do passado acabarão servindo como base para um sucesso europeu de longo prazo.
Ele concluiu refletindo sobre a evolução necessária para erguer o troféu: "E as equipes que conseguiram vencer mostraram isso a vocês, então essa é a margem que temos para melhorar, e eu tenho certeza disso. Mas isso também está ligado à experiência. Eu sempre disse que, antes de vencer, você tem que perder e tem que aprender, e nós que conseguimos ganhar coisas importantes sabemos disso. Joguei a Champions League inúmeras vezes antes de conseguirmos vencer, então entendo que há um processo de aprendizado nessa experiência, e entendo que os jogadores aprendem ano após ano."
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