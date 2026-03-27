Gadiri Camara, agente de Mathys Tel, do Tottenham Hotspur, descartou os rumores sobre uma possível transferência do seu cliente para o Borussia Dortmund. No BVB, o centroavante Serhou Guirassy é considerado um possível candidato a deixar o clube no meio do ano.
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"É a única possibilidade!" Será que o BVB vai contratar uma antiga estrela do FC Bayern?
Em entrevista ao portal online Absolut Bayern, Camara desmentiu as especulações e, em vez disso, colocou em jogo um retorno ao FC Bayern: “Não sei se o Dortmund realmente quer o Mathys, mas, sinceramente, um retorno ao Bayern é a única possibilidade de o Mathys voltar para a Alemanha. Ele não pode jogar por outro clube da Bundesliga. Ele ama o FC Bayern.”
Tel foi transferido do Stade Rennes, da primeira divisão francesa, para Munique no verão de 2022 por cerca de 20 milhões de euros. Após um início promissor no clube campeão, ele não conseguiu ir além do papel de reserva atrás de Harry Kane. Em fevereiro de 2025, seguiu-se inicialmente um empréstimo ao Tottenham, antes de se transferir definitivamente para o norte de Londres no verão por 35 milhões de euros.
Pelo Bayern, o atacante francês disputou 83 partidas oficiais, nas quais marcou 16 gols e deu sete assistências.
Mathys Tel corre o risco de ser rebaixado com o Tottenham
No Tottenham, a tão esperada consagração também não aconteceu. O técnico Thomas Frank quase não apostou em Tel, colocando-o em campo principalmente como reserva. Só sob o comando de seu sucessor, Igor Tudor, é que o jogador de 20 anos passou a ter mais oportunidades.
Em 31 partidas oficiais, porém, Tel marcou apenas três gols e deu uma assistência. O Tottenham, no entanto, está passando por uma temporada absolutamente desastrosa e precisa até mesmo temer pelo seu permanecimento na divisão. O atual campeão da Liga Europa ocupa a 17ª posição na Premier League após 31 rodadas – apenas um ponto à frente da primeira vaga de rebaixamento.
O contrato de Tel com os Spurs vai até 2031.
Mathys Tel: Estatísticas da temporada 2025/26
Jogos
31
Gols
3
Assistências
1
Minutos em campo
1244