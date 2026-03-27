"É a única possibilidade!" Será que o BVB vai contratar uma antiga estrela do FC Bayern?

Em entrevista ao portal online Absolut Bayern, Camara desmentiu as especulações e, em vez disso, colocou em jogo um retorno ao FC Bayern: “Não sei se o Dortmund realmente quer o Mathys, mas, sinceramente, um retorno ao Bayern é a única possibilidade de o Mathys voltar para a Alemanha. Ele não pode jogar por outro clube da Bundesliga. Ele ama o FC Bayern.”

Tel foi transferido do Stade Rennes, da primeira divisão francesa, para Munique no verão de 2022 por cerca de 20 milhões de euros. Após um início promissor no clube campeão, ele não conseguiu ir além do papel de reserva atrás de Harry Kane. Em fevereiro de 2025, seguiu-se inicialmente um empréstimo ao Tottenham, antes de se transferir definitivamente para o norte de Londres no verão por 35 milhões de euros.

Pelo Bayern, o atacante francês disputou 83 partidas oficiais, nas quais marcou 16 gols e deu sete assistências.