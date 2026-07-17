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Michael Olise Bayern Munich 2025-26Getty

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Durante a Copa do Mundo: Michael Olise aparentemente já comunicou internamente seu desejo de se transferir para o Real Madrid

Bundesliga
La Liga
M. Olise
Bayern de Munique
Amistosos de clubes
Real Madrid

Aparentemente, Michael Olise gostaria de deixar o FC Bayern de Munique para se transferir para o Real Madrid. O atacante teria comunicado isso aos seus companheiros da seleção francesa durante a Copa do Mundo.

Conforme noticiou o jornal francês L’Equipe na noite de quinta-feira, Olise não escondeu mais, nas últimas semanas, seu desejo de se transferir para seus companheiros de equipe na Copa do Mundo. 

Enquanto seu companheiro de seleção e do FCB, Dayot Upamecano, já estaria há algumas semanas tentando convencê-lo a permanecer no campeão alemão, Olise teria aproveitado a Copa do Mundo para se informar mais detalhadamente sobre seu potencial novo clube. De acordo com a reportagem, ele procurou conversar com Kylian Mbappé e Aurélien Tchouameni, que teriam esclarecido a situação interna do Real Madrid após a complicada pré-temporada. 

  • A última notícia sobre o futuro do astro continua jogando lenha na fogueira. Já na quarta-feira, o Footmercato causou alvoroço ao noticiar que Olise teria decidido deixar o clube da Isar e gostaria de se transferir para Madri já na próxima temporada. 

    a Sky, por sua vez, desmentiu a notícia na quinta-feira e explicou que o jogador canhoto não planeja deixar o clube campeão recordista. Essa informação também teria sido comunicada pelo agente do jogador aos dirigentes do Bayern. Segundo a reportagem, o agente teria dito, textualmente: “Não se preocupem, vamos ficar.” 

    Olise ainda tem contrato com o Bayern até 2029. Segundo a Sky, o objetivo claro dos dirigentes do FCB continua sendo renovar o contrato antecipadamente. Seu salário deve sofrer um aumento significativo, e ele deve se tornar um dos jogadores mais bem pagos do clube, ao lado de Jamal Musiala e Harry Kane.

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  • Michael Olisegetty

    Olise vai para Madri? O Real nega, por enquanto, qualquer interesse

    O francês teve uma temporada excepcional em Munique, com 53 pontos em 52 jogos. Isso despertou o interesse de vários clubes e, sobretudo, rumores sobre um possível interesse do Real Madrid vêm circulando na mídia há semanas. Lá, ele é considerado a contratação dos sonhos do presidente Florentino Pérez. Os próprios Blancos, no entanto, negam publicamente qualquer interesse em Olise: “Em resposta às notícias veiculadas em diversos meios de comunicação sobre um suposto interesse do nosso clube no jogador Michael Olise, do Bayern de Munique, o Real Madrid CF gostaria de esclarecer que não teve contato, nem direto nem indireto, com o jogador mencionado, seus representantes ou qualquer pessoa de seu entorno.”

    O próprio Olise ainda não se pronunciou publicamente sobre as especulações em torno de seu futuro. Atualmente, ele ainda está com a seleção francesa na Copa do Mundo. O grande objetivo de conquistar o título já não é mais possível para Olise e seus companheiros: devido à derrota na semifinal contra a Espanha (0 a 2), a equipe não conseguiu chegar à final. Em vez disso, a Equipe Tricolor enfrentará a Inglaterra no sábado à noite na disputa pelo terceiro lugar.

  • As etapas da carreira de Michael Olis:

    ClubePeríodo
    FC Reading2017 - 2021
    Crystal Palace2021 - 2024
    FC Bayern2024 – até hoje

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