Conforme noticiou o jornal francês L’Equipe na noite de quinta-feira, Olise não escondeu mais, nas últimas semanas, seu desejo de se transferir para seus companheiros de equipe na Copa do Mundo.
Enquanto seu companheiro de seleção e do FCB, Dayot Upamecano, já estaria há algumas semanas tentando convencê-lo a permanecer no campeão alemão, Olise teria aproveitado a Copa do Mundo para se informar mais detalhadamente sobre seu potencial novo clube. De acordo com a reportagem, ele procurou conversar com Kylian Mbappé e Aurélien Tchouameni, que teriam esclarecido a situação interna do Real Madrid após a complicada pré-temporada.