Donis responde às críticas: “Não tenho uma varinha mágica... e Cabo Verde é a surpresa da Copa do Mundo”

Donis também foi questionado se a Copa do Mundo seria apenas uma etapa preparatória para a Copa das Nações da Ásia e a Copa do Golfo Árabe, especialmente considerando que ele vem falando constantemente sobre essas duas competições durante a Copa do Mundo.

O técnico grego respondeu: “Quando respondo às perguntas, procuro ser o mais sincero possível; não quero dizer nada que seja contrário à verdade”.

Ele explicou: “Se perguntássemos a vocês há dois meses quais eram as expectativas em relação à participação na Copa do Mundo, vocês diriam que queríamos nos classificar e chegar o mais longe possível, mas a verdade é que não dá para apertar um botão e mudar a forma de jogar em questão de semanas”.

E acrescentou: “Precisamos ter a mentalidade e o tempo necessários para mudar a equipe. Nos jogos preparatórios, jogamos com tranquilidade porque não sentimos pressão, ao contrário dos grandes jogos, pois isso exige experiência”.

E continuou: “No jogo contra o Uruguai, não queríamos perder e conquistamos um ponto; contra a Espanha, tentamos nos defender, mas não conseguimos. Os resultados são importantes, e o técnico é quem assume a responsabilidade”.

E explicou: “Vamos jogar com a mesma filosofia que adotamos; precisamos jogar com uma mentalidade forte e seguir o mesmo plano que treinamos. Estamos muito concentrados no jogo de amanhã, porque queremos fazer a torcida feliz”.

E acrescentou: “Desde que assumi o cargo, um mês antes da Copa do Mundo, me apressei em construir algo antes do torneio; por outro lado, há os adversários que vamos enfrentar”.

E completou: “Como sou realista, ao calcular os pontos que podemos conquistar, não pensei que seria fácil somar pontos contra a Espanha”.