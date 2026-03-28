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Declan Rice, Bukayo Saka e Noni Madueke deixam a seleção inglesa, com Thomas Tuchel “preocupado” com a lesão da estrela do Arsenal antes do confronto contra o Japão
Trio do Arsenal lidera exodo em massa
O momento é particularmente frustrante para Tuchel, que esperava integrar seus principais jogadores experientes após lhes conceder um breve descanso. Em vez disso, a dupla do Arsenal volta ao norte de Londres para se juntar a uma lista crescente de preocupações para Mikel Arteta. Com a disputa pelo título da Premier League chegando a um momento crítico, os torcedores ficarão ansiosos pelos resultados dos exames de dois de seus jogadores mais influentes.
- AFP
Tuchel admite estar preocupado com a lesão de Madueke
Embora as saídas de Rice e Saka sejam por precaução, há maior preocupação em relação a Noni Madueke, depois que ele caiu com força sobre o joelho esquerdo durante o empate com o Uruguai. O jogador de 24 anos foi forçado a sair aos 37 minutos após uma entrada forte de Rodrigo Aguirre e foi visto mais tarde deixando o estádio com a perna imobilizada por uma cinta protetora. Isso representa um golpe significativo para um jogador que buscava consolidar seu lugar nos planos de Tuchel.
“Estou preocupado, é claro, porque acho que ele fazia a diferença”, disse Tuchel sobre o ponta do Arsenal. “Ele começou bem, estava cheio de energia, pronto para jogar. Estou muito triste e chateado, e espero que não seja uma lesão grave. E acho que contra uma equipe como o Uruguai, que aposta no um contra um para isolar os adversários, ele abre espaços e poderia ter sido um jogador fundamental para nós, o que ele é.”
Stones e Wharton entram na lista de lesionados
A onda de lesões não se limita apenas aos jogadores do Arsenal. O zagueiro do Manchester City, John Stones, também foi forçado a deixar o grupo após sofrer uma lesão na panturrilha. Stones estava escalado para ser titular na partida contra o Uruguai, mas sentiu um desconforto durante o aquecimento, o que levou à sua desistência. Adam Wharton, do Crystal Palace, é outra baixa que retorna ao seu clube para tratamento adicional, à medida que o desgaste físico causado pela janela de convocatórias se agrava.
Tuchel expressou sua solidariedade a Stones, afirmando: “Ele está obviamente muito chateado e, neste momento, tem todo o meu apoio, pois isso o ajuda mais do que colocar mais pressão.” Outras saídas incluem Fikayo Tomori, Dominic Calvert-Lewin e o goleiro Aaron Ramsdale, embora essas mudanças sejam em parte táticas, já que Tuchel busca rodar seu elenco e dar oportunidades aos que chegaram mais tarde ao campo de treinamento.
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Chegam reforços, mas a pressão continua
Apesar do grande número de baixas, a Inglaterra será reforçada pela chegada do capitão Harry Kane e de vários outros jogadores que se apresentaram na sexta-feira. Morgan Rogers, Anthony Gordon e Marc Guehi estão entre os que devem entrar em campo contra o Japão, enquanto Tuchel continua buscando o equilíbrio ideal antes da Copa do Mundo. O técnico já havia explicado sua decisão de dividir o elenco em dois grupos para gerenciar a carga de trabalho durante uma temporada repleta de compromissos.
O elenco conta atualmente com 27 jogadores, com o zagueiro Ben White, alvo de críticas, permanecendo no grupo apesar de ter sido vaiado por parte da torcida em Wembley durante a partida contra o Uruguai. White, em sua primeira partida desde a Copa do Mundo de 2022, teve uma noite de altos e baixos após marcar o único gol da Inglaterra antes de cometer o pênalti que permitiu aos sul-americanos empatarem. Tuchel agora enfrenta o desafio de levantar o ânimo da equipe e encontrar uma fórmula vencedora contra o Japão sem vários de seus titulares mais confiáveis.