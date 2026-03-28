Declan Rice, Bukayo Saka e Noni Madueke deixam a seleção inglesa, com Thomas Tuchel “preocupado” com a lesão da estrela do Arsenal antes do confronto contra o Japão

Embora as saídas de Rice e Saka sejam por precaução, há maior preocupação em relação a Noni Madueke, depois que ele caiu com força sobre o joelho esquerdo durante o empate com o Uruguai. O jogador de 24 anos foi forçado a sair aos 37 minutos após uma entrada forte de Rodrigo Aguirre e foi visto mais tarde deixando o estádio com a perna imobilizada por uma cinta protetora. Isso representa um golpe significativo para um jogador que buscava consolidar seu lugar nos planos de Tuchel.

“Estou preocupado, é claro, porque acho que ele fazia a diferença”, disse Tuchel sobre o ponta do Arsenal. “Ele começou bem, estava cheio de energia, pronto para jogar. Estou muito triste e chateado, e espero que não seja uma lesão grave. E acho que contra uma equipe como o Uruguai, que aposta no um contra um para isolar os adversários, ele abre espaços e poderia ter sido um jogador fundamental para nós, o que ele é.”