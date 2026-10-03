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Luis Felipe Gonçalves

De volta aos gramados, Coutinho celebra estreia pelo Santos e projeta nova fase no clube

Santos
P. Coutinho
Cuca
São Paulo x Santos
Brasileirão

Meia voltou aos gramados após oito meses e destacou ambiente positivo no Peixe

Philippe Coutinho celebrou a retomada da carreira após voltar a atuar pelo Santos na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, na última sexta-feira (2), no Morumbis. O camisa 11 começou o clássico no banco de reservas e foi acionado por Cuca no segundo tempo para fazer sua estreia pelo Peixe.

Pouco depois de entrar em campo, Coutinho participou da jogada que terminou no gol da vitória santista. Após quase oito meses sem atuar, o meia avaliou positivamente o retorno e destacou a dedicação do elenco para conquistar os três pontos.

“Fiquei bastante tempo fora, né? Pensando e repensando. Tive a chance dessa retomada. Daqui para frente é buscar coisas novas, novos ares. A volta foi difícil, mas acho que aguentei bem. Todo mundo se dedicou e saímos com os três pontos”, disse Coutinho após a partida.

O último jogo do meia havia sido em fevereiro, quando ainda defendia o Vasco.

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  • imago-sport-1084065643.jpgFotoarena

    Ambiente positivo

    Coutinho também destacou o clima dentro do elenco santista e a importância de manter a sequência positiva para seguir subindo na tabela do Campeonato Brasileiro.

    Com a vitória sobre o São Paulo, o Santos chegou ao quinto triunfo consecutivo na competição e alcançou o Flamengo na liderança do returno, com 20 pontos.

    “O ambiente está muito bom, as vitórias ajudam nisso. Todo mundo trabalhando bem, com alegria. São pontos importantes para mirar a parte de cima da tabela. Semana que vem tem mais um jogo importante”, afirmou.

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  • imago-sport-1084065261.jpgBrazil Photo Press

    Cuca pediu calma

    Apesar do bom retorno, Cuca pediu cautela com a utilização de Coutinho. O treinador elogiou a participação do meia no clássico, mas ressaltou que ele ainda precisa recuperar ritmo antes de ter condições de atuar durante os 90 minutos.

    “Fizemos uma minutagem do Coutinho, que nem era para ser tanto hoje. Mas ele já mostrou que tem muita qualidade, participou diretamente do gol da vitória. Acho que as coisas foram muito bem dirigidas”, explicou Cuca.

    O técnico também destacou os cuidados do jogador durante o período afastado.

    “O Coutinho tem tempo que não joga, é um cara super profissional, se cuida muito, treina muito bem, mas vai evoluir ainda, não tem ainda a condição ideal para jogar os 90 minutos”, completou.

    Em busca de manter a sequência e se aproximar das vagas na Libertadores, o Santos volta a campo na próxima quinta-feira (8), quando recebe o líder Flamengo, na Vila Belmiro.

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