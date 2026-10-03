De volta aos gramados, Coutinho celebra estreia pelo Santos e projeta nova fase no clube

Philippe Coutinho celebrou a retomada da carreira após voltar a atuar pelo Santos na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, na última sexta-feira (2), no Morumbis. O camisa 11 começou o clássico no banco de reservas e foi acionado por Cuca no segundo tempo para fazer sua estreia pelo Peixe.

Pouco depois de entrar em campo, Coutinho participou da jogada que terminou no gol da vitória santista. Após quase oito meses sem atuar, o meia avaliou positivamente o retorno e destacou a dedicação do elenco para conquistar os três pontos.

“Fiquei bastante tempo fora, né? Pensando e repensando. Tive a chance dessa retomada. Daqui para frente é buscar coisas novas, novos ares. A volta foi difícil, mas acho que aguentei bem. Todo mundo se dedicou e saímos com os três pontos”, disse Coutinho após a partida.

O último jogo do meia havia sido em fevereiro, quando ainda defendia o Vasco.