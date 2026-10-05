A passagem de Zidane como técnico da França atingiu um novo ápice na noite de segunda-feira, quando sua equipe produziu uma reação final de tirar o fôlego para desmontar a Bélgica por 4 a 1. A França entrou em campo no Stade de France na liderança do Grupo 1 da Liga das Nações, com sete pontos, depois de uma apertada vitória por 1 a 0 em Bruxelas apenas uma semana antes. Buscando consolidar a liderança, Zidane optou por uma formação jovem no 4-3-3, dando chances como titulares a Guillaume Restes no gol e a uma dupla defensiva experimental formada por Maxence Lacroix e Leny Yoro.

Ousmane Dembele ditou o tom logo no início, cortando para dentro antes de soltar uma finalização que passou tirando tinta da trave com menos de um minuto. A pressão seguiu aumentando, com Bradley Barcola e Esteban Lepaul testando a resistência belga, enquanto Maarten Vandevoordt foi obrigado a fazer uma boa defesa para impedir o gol de Barcola aos 16 minutos. Apesar da pressão constante da França, a Bélgica seguiu perigosa nos contra-ataques. Aos 35 minutos, os visitantes deram um golpe duro quando Romeo Lavia, do Chelsea, desmontou a defesa francesa com um passe preciso, deixando Dodi Lukebakio cara a cara com Guillaume Restes para finalizar com autoridade com o pé esquerdo, no ângulo.