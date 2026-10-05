AFP
Traduzido por
De atrás à virada! Arrancada no fim de Désiré Doué e Michael Olise sela reação dramática da França contra a Bélgica
Fim de jogo dramático no Stade de France
A passagem de Zidane como técnico da França atingiu um novo ápice na noite de segunda-feira, quando sua equipe produziu uma reação final de tirar o fôlego para desmontar a Bélgica por 4 a 1. A França entrou em campo no Stade de France na liderança do Grupo 1 da Liga das Nações, com sete pontos, depois de uma apertada vitória por 1 a 0 em Bruxelas apenas uma semana antes. Buscando consolidar a liderança, Zidane optou por uma formação jovem no 4-3-3, dando chances como titulares a Guillaume Restes no gol e a uma dupla defensiva experimental formada por Maxence Lacroix e Leny Yoro.
Ousmane Dembele ditou o tom logo no início, cortando para dentro antes de soltar uma finalização que passou tirando tinta da trave com menos de um minuto. A pressão seguiu aumentando, com Bradley Barcola e Esteban Lepaul testando a resistência belga, enquanto Maarten Vandevoordt foi obrigado a fazer uma boa defesa para impedir o gol de Barcola aos 16 minutos. Apesar da pressão constante da França, a Bélgica seguiu perigosa nos contra-ataques. Aos 35 minutos, os visitantes deram um golpe duro quando Romeo Lavia, do Chelsea, desmontou a defesa francesa com um passe preciso, deixando Dodi Lukebakio cara a cara com Guillaume Restes para finalizar com autoridade com o pé esquerdo, no ângulo.
- AFP
Zidane faz a diferença
O segundo tempo começou de forma muito parecida com o primeiro, com a França instalada no campo belga, mas tendo dificuldades para furar o bloco baixo disciplinado de Mark van Bommel. Dembele desperdiçou outra chance importante aos 53 minutos, e Vandevoordt voltou a se mostrar uma barreira formidável ao defender uma finalização de pivô de Lepaul pouco antes da marca de uma hora. Percebendo que sua escalação inicial estava esbarrando em uma parede, Zidane recorreu ao banco em busca de inspiração. Em uma tripla substituição decisiva, ele colocou Michael Olise, Rayan Cherki e Lucas Da Cunha.
A entrada de Cherki se mostrou particularmente transformadora, já que o meia passou a ditar o ritmo no meio-campo. Cherki quase empatou o placar ele mesmo com uma finalização colocada de pé direito que exigiu outra defesa acrobática de Vandevoordt. A pressão incessante finalmente rompeu a resistência belga aos 77 minutos. Desire Doue, outro substituto, recebeu passe de Da Cunha, girou com brilhantismo na entrada da área e acertou um chute rasteiro de pé esquerdo no canto. Foi um momento marcante para o jovem talento, ao anotar seu quarto gol internacional em apenas sua 19ª partida pela seleção principal.
Quatro gols em catorze minutos
Com a torcida da casa agora em estado de euforia, a França sentiu o cheiro de sangue e se recusou a tirar o pé. Apenas quatro minutos após o empate, a virada estava completa. Olise arrancou pela direita com objetividade antes de rolar para trás para Cherki, na primeira trave. A finalização de primeira do reserva desviou no pé e no braço de Vandevoordt antes de morrer no fundo da rede, fazendo 2 a 1. A Bélgica, que havia mantido a vantagem por quase uma hora, parecia em choque com a súbita mudança de momento.
Aos 88 minutos, o terceiro gol saiu em uma jogada de brilho técnico. Doue e Olise tabelaram com uma sequência de passes curtos de primeira em um espaço apertado na entrada da área, permitindo que Olise se livrasse da marcação e finalizasse com frieza. O astro do Bayern de Munique não parou por aí. Já nos acréscimos, Doue voltou a ser garçom ao encontrar Olise com um passe primoroso, que o atacante converteu com facilidade para fazer 4 a 1. A sequência de gols fez com que a França transformasse uma derrota que se desenhava em uma goleada contundente em menos de quinze minutos, encerrando na prática as esperanças da Bélgica de acabar com sua longa sequência de derrotas contra a vizinha.
- AFP
Classificação do Grupo 1 e calendário de novembro
A vitória consolida a posição da França na liderança do Grupo 1 da Liga das Nações, com 10 pontos. Enquanto isso, a Bélgica segue estacionada na terceira colocação, com seis pontos, atrás da vice-líder Itália, que ocupa o segundo lugar com sete pontos.
O grupo chegará ao seu clímax durante a próxima pausa internacional, em novembro. A França terá uma exigente viagem para enfrentar a Itália antes de voltar para casa para receber a Turquia. Já a campanha da Bélgica termina com uma viagem para enfrentar a Turquia primeiro, antes de receber a Itália em seu último jogo da fase de grupos.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.