Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Croácia mantém base do time que eliminou Brasil da Copa de 2022 para amistoso; veja os nomes que participarão da "revanche"

Seleção croata convoca remanescentes da equipe que eliminou o Brasil no Catar

A eliminação do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo de 2022 ainda ecoa na memória do torcedor brasileiro. E agora, com o ciclo das Eliminatórias já encerrado, a seleção brasileira volta suas atenções para a preparação final antes do Mundial com dois amistosos importantes: contra França, no dia 26/3, e contra a própria Croácia, no dia 31/3.

Enquanto a equipe brasileira se organiza para esses compromissos, a Croácia já divulgou sua lista de convocados para os próximos amistosos. A seleção europeia  enfrentará a Colômbia no dia 26 de março e, na sequência, o Brasil no dia 31. Ambas as partidas serão disputadas no Camping World Stadium, em Orlando, nos EUA. Entre os chamados pelo técnico croata, vários nomes estiveram presentes na campanha da Copa de 2022 e seguem fazendo parte do grupo neste ciclo rumo a 2026.

Abaixo, veja os remanescentes da seleção croata que participaram da vitória sobre o Brasil na Copa do Mundo do Catar e que podem reencontrar a equipe brasileira no amistoso.

  • Richarlison Modric Brazil CroatiaImago

    Quem permaneceu

    Mesmo após iniciar um processo de renovação no elenco, a Croácia ainda mantém vários rostos conhecidos da Copa do Mundo de 2022. Ao todo, 12 jogadores que estiveram na campanha da seleção até as semifinais seguem presentes na convocação atual. 

    São eles: o goleiro Dominik Livaković; os defensores Josip Stanišić, Martin Erlić e Josip Sutalo; os meio-campistas Luka Modrić, Mario Pasalić e Nikola Vlašić e Lovro Majer; os atacantes Ivan Perišić, Andrej Kramarić e Ante Budimir. 

    Destes, Sutalo, Stanisić, Erlić e Sucić não participaram na eliminação do Brasil, mas puderam sentir o gosto da vitória em 2022 e foram novamente convocados em 2026.

  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Os "carrascos" que ficaram de fora

    Ironicamente, os dois jogadores que participaram do gol de empate da Croácia contra o Brasil, aos 117 minutos da prorrogação, não foram chamados para os amistosos dessa Data Fifa de março. São eles o atacante Bruno Petković, que marcou o gol, e Mislav Orsić, que deu a assistência. Os dois estão na "lista de espera" do treinador Zlatko Dalić e só serão chamados em caso de desfalque de algum dos 26 convocados. 

  • FBL-SEN-BRA-FRIENDLYAFP

    Quando será a convocação do Brasil para o amistoso?

    A convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia acontecerá na próxima segunda-feira, dia 16 de março. A expectativa é que a seleção tenha bons resultados nos jogos e possa chegar com força total na Copa do Mundo de 2026, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá e tem data de início no dia 11 de junho.

