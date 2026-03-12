Croácia mantém base do time que eliminou Brasil da Copa de 2022 para amistoso; veja os nomes que participarão da "revanche"

A eliminação do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo de 2022 ainda ecoa na memória do torcedor brasileiro. E agora, com o ciclo das Eliminatórias já encerrado, a seleção brasileira volta suas atenções para a preparação final antes do Mundial com dois amistosos importantes: contra França, no dia 26/3, e contra a própria Croácia, no dia 31/3.

Enquanto a equipe brasileira se organiza para esses compromissos, a Croácia já divulgou sua lista de convocados para os próximos amistosos. A seleção europeia enfrentará a Colômbia no dia 26 de março e, na sequência, o Brasil no dia 31. Ambas as partidas serão disputadas no Camping World Stadium, em Orlando, nos EUA. Entre os chamados pelo técnico croata, vários nomes estiveram presentes na campanha da Copa de 2022 e seguem fazendo parte do grupo neste ciclo rumo a 2026.

Abaixo, veja os remanescentes da seleção croata que participaram da vitória sobre o Brasil na Copa do Mundo do Catar e que podem reencontrar a equipe brasileira no amistoso.