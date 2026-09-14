Coutinho revela influência de Neymar em acerto com o Santos e fala sobre saída do Vasco

Coutinho revelou que Neymar foi a primeira pessoa do futebol a entrar em contato depois de sua saída do Vasco. Naquele momento, porém, o meia ainda não se sentia preparado para retornar aos gramados. A situação mudou após uma nova tentativa do atacante santista.

"Com certeza o Neymar teve papel importante na minha vida. Um jogador que dispensa comentários, um amigo que tenho desde criança. Foi a primeira pessoa no futebol que mandou mensagem quando saí do Vasco. Mandou no dia seguinte. Disse que seria um prazer jogar com ele, mas que naquele momento não dava, não estava bem. Não fazia sentido pra mim. Ele falou comigo depois de alguns meses, minha resposta foi a mesma. E o tempo se passou. Há duas semanas, ele mandou outra mensagem, eu repensei."

A partir daí, o jogador decidiu retomar a carreira e aceitou a proposta santista. Coutinho ressaltou que enxergou a oportunidade como uma maneira de voltar a trabalhar com aquilo que sempre fez parte de sua vida.

"Tinha vontade de voltar a jogar. Por que não? Qual o problema? Estou indo para um grande clube, em outra cidade. Seria injusto eu não poder voltar a trabalhar. Queria agradecer ao presidente Marcelo Teixeira, ao Mattos e ao Ney pelo convite. Estou feliz de aceitar esse desafio."