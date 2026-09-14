Coutinho revela influência de Neymar em acerto com o Santos e fala sobre saída do Vasco

Philippe Coutinho foi apresentado oficialmente pelo Santos nesta segunda-feira (14) e explicou os motivos que o levaram a aceitar o desafio de defender o clube até o fim da temporada. Entre os fatores que pesaram na decisão esteve a insistência de Neymar, amigo do meia desde a infância e companheiro de Seleção Brasileira.
O jogador, que deixou o Vasco em fevereiro, também aproveitou a apresentação para esclarecer a relação com o clube que o revelou. Coutinho afirmou que abriu mão de valores importantes para retornar ao futebol brasileiro pelo carinho que mantém pelo time carioca e lamentou a repercussão negativa de sua transferência para o Santos.