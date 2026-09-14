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Philippe Coutinho em seu primeiro treino pelo Santos, 2026Raul Baretta/ SANTOS FC
Pedro Augusto Dias

Coutinho revela influência de Neymar em acerto com o Santos e fala sobre saída do Vasco

Santos
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P. Coutinho
Neymar

Meia conta que recusou duas primeiras investidas do amigo antes de mudar de ideia e também explica decisão de deixar o clube carioca

Philippe Coutinho foi apresentado oficialmente pelo Santos nesta segunda-feira (14) e explicou os motivos que o levaram a aceitar o desafio de defender o clube até o fim da temporada. Entre os fatores que pesaram na decisão esteve a insistência de Neymar, amigo do meia desde a infância e companheiro de Seleção Brasileira.

O jogador, que deixou o Vasco em fevereiro, também aproveitou a apresentação para esclarecer a relação com o clube que o revelou. Coutinho afirmou que abriu mão de valores importantes para retornar ao futebol brasileiro pelo carinho que mantém pelo time carioca e lamentou a repercussão negativa de sua transferência para o Santos.

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    Neymar insistiu para Coutinho voltar a jogar

    Coutinho revelou que Neymar foi a primeira pessoa do futebol a entrar em contato depois de sua saída do Vasco. Naquele momento, porém, o meia ainda não se sentia preparado para retornar aos gramados. A situação mudou após uma nova tentativa do atacante santista.

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    "Com certeza o Neymar teve papel importante na minha vida. Um jogador que dispensa comentários, um amigo que tenho desde criança. Foi a primeira pessoa no futebol que mandou mensagem quando saí do Vasco. Mandou no dia seguinte. Disse que seria um prazer jogar com ele, mas que naquele momento não dava, não estava bem. Não fazia sentido pra mim. Ele falou comigo depois de alguns meses, minha resposta foi a mesma. E o tempo se passou. Há duas semanas, ele mandou outra mensagem, eu repensei."

    A partir daí, o jogador decidiu retomar a carreira e aceitou a proposta santista. Coutinho ressaltou que enxergou a oportunidade como uma maneira de voltar a trabalhar com aquilo que sempre fez parte de sua vida.

    "Tinha vontade de voltar a jogar. Por que não? Qual o problema? Estou indo para um grande clube, em outra cidade. Seria injusto eu não poder voltar a trabalhar. Queria agradecer ao presidente Marcelo Teixeira, ao Mattos e ao Ney pelo convite. Estou feliz de aceitar esse desafio."

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  • Coutinho explica saída do Vasco

    A transferência para o Santos também gerou reação entre torcedores do Vasco. Ídolo formado nas categorias de base do clube, Coutinho afirmou que entende a dimensão da repercussão, mas reforçou que sua relação com a equipe carioca permanece marcada pela gratidão.

    "Tenho visto algumas coisas. Tentando me blindar, mas sei que a repercussão foi grande. Fico triste, mas tenho espaço para falar. O Vasco, para mim, sempre foi a minha casa. Fui criado no Vasco, joguei a base toda, subi para o profissional. Sempre deixei clara a gratidão ao clube."

    O meia também detalhou as condições que cercaram seu retorno ao Vasco. Segundo Coutinho, ele abriu mão de valores que receberia no Qatar e no Aston Villa para viabilizar a transferência sem que o clube carioca precisasse arcar com os custos.

    "Lá atrás, quando surgiu a possibilidade de ir ao Vasco, tinha um ano de contrato no Qatar, onde ganharia 10 milhões de dólares limpos. É a única vez que vou falar sobre isso. E ainda tinha um ano de contrato no Aston Villa."

    "Sempre deixei claro que não queria que o Vasco gastasse nada para a minha volta. A única forma era abrir mão disso tudo. Meu salário de um ano e dos valores a receber do Aston Villa. Deixei tudo vir para o Vasco pelo carinho."

  • Meia quer recuperar prazer de jogar futebol

    O período afastado do futebol também foi importante para Coutinho refletir sobre sua relação com a carreira. O jogador contou que perdeu, durante determinado momento, a motivação que tinha para entrar em campo e que passou a valorizar aspectos mais simples da vida.

    "Futebol sempre foi minha paixão. Por um tempo perdi isso. Qualquer um que trabalha precisa ter um propósito. Ter sentido. Por um tempo eu perdi isso. Quando estive fora, me reconectei com coisas simples que me fizeram tomar a decisão de vir."

    Agora no Santos, Coutinho espera recuperar a alegria que marcou sua trajetória e vê a possibilidade de atuar ao lado de grandes jogadores como parte da motivação para a nova etapa.

    "O que me motiva é voltar a ser alegre. Sempre joguei porque é algo que sempre fui apaixonado. Hoje jogar ao lado de grandes craques numa instituição gigante. Isso que me motiva."

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