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Philippe Coutinho em seu primeiro treino pelo Santos, 2026Raul Baretta/ SANTOS FC
Luis Felipe Gonçalves

Coutinho é relacionado pelo Santos e pode estrear contra o São Paulo no Morumbis

Santos
P. Coutinho
Cuca
São Paulo x Santos
Brasileirão

Meia impressionou Cuca durante os treinos da Data Fifa e teve estreia antecipada pelo Peixe

Philippe Coutinho está relacionado pelo Santos para o clássico contra o São Paulo, nesta sexta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após uma sequência de bons treinamentos durante a Data Fifa, o meia impressionou a comissão técnica e ganhou a possibilidade de fazer sua estreia pelo Peixe antes do previsto.

A ideia inicial do Santos era utilizar Coutinho somente após o fim da Data Fifa. A evolução física apresentada nos últimos dias, porém, fez Cuca antecipar os planos. A tendência é que o novo camisa 11 comece no banco e entre durante a partida para ganhar ritmo gradualmente.

Entre os reforços contratados pelo clube, Arthur, Rodinei e Everton Cebolinha também estão à disposição e devem começar como titulares. Lima e Coutinho aparecem como opções no banco.

Outra novidade é o retorno de Willian Arão. Recuperado de dores no abdômen, o volante vinha treinando normalmente com o grupo e deve ocupar a vaga de Luan Peres, suspenso.

Neymar, por sua vez, ainda não retorna. O camisa 10 trabalha na recuperação e na transição física e deve voltar a ser relacionado no dia 8 de outubro, contra o Flamengo.

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  • Vasco Da Gama v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Volta esperada

    Depois de quase oito meses sem atuar, Philippe Coutinho está próximo de voltar aos gramados. O retorno acontece justamente no estádio onde o meia teve algumas de suas melhores atuações desde que voltou ao futebol brasileiro.

    Em 17 de agosto de 2025, ainda pelo Vasco, Coutinho foi protagonista contra o Santos no Morumbis. O meia marcou dois gols e comandou a equipe carioca na goleada por 6 a 0.

    O retrospecto recente no estádio também é favorável. Em 12 de junho do ano passado, Coutinho participou da vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o São Paulo.

    Apesar do bom momento nos treinamentos, a comissão técnica deve adotar cautela. Coutinho passou por um cronograma especial de preparação física elaborado pelo Santos e também conta com o acompanhamento de um personal trainer que o acompanha desde o Rio de Janeiro.

    Por isso, a expectativa é de uma entrada gradual no clássico, com o objetivo de recuperar ritmo competitivo sem acelerar excessivamente o processo.

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  • Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Tabu em jogo

    Além da possível estreia de Coutinho, o clássico coloca em jogo um longo tabu do Santos contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro.

    A última vitória santista sobre o rival no estádio são-paulino aconteceu no Brasileirão de 2020, em partida disputada em janeiro de 2021 por causa do calendário alterado pela pandemia de Covid-19. Na ocasião, o Peixe venceu por 1 a 0, com gol de Jobson.

    Desde então, os times se enfrentaram quatro vezes no Morumbis pelo Brasileirão, com três vitórias do São Paulo e um empate. Em 2023, o Tricolor goleou por 4 a 1.

    O Santos também tenta alcançar uma marca que não consegue desde a passagem de Jorge Sampaoli pelo clube. Uma vitória no clássico levará o Peixe a sete partidas consecutivas de invencibilidade, sequência que não acontece desde 2019.

    Atualmente, o Santos ocupa a oitava posição do Brasileirão, com 38 pontos, e pode chegar ao sétimo lugar em caso de vitória.

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