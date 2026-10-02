Coutinho é relacionado pelo Santos e pode estrear contra o São Paulo no Morumbis

Philippe Coutinho está relacionado pelo Santos para o clássico contra o São Paulo, nesta sexta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após uma sequência de bons treinamentos durante a Data Fifa, o meia impressionou a comissão técnica e ganhou a possibilidade de fazer sua estreia pelo Peixe antes do previsto.

A ideia inicial do Santos era utilizar Coutinho somente após o fim da Data Fifa. A evolução física apresentada nos últimos dias, porém, fez Cuca antecipar os planos. A tendência é que o novo camisa 11 comece no banco e entre durante a partida para ganhar ritmo gradualmente.

Entre os reforços contratados pelo clube, Arthur, Rodinei e Everton Cebolinha também estão à disposição e devem começar como titulares. Lima e Coutinho aparecem como opções no banco.

Outra novidade é o retorno de Willian Arão. Recuperado de dores no abdômen, o volante vinha treinando normalmente com o grupo e deve ocupar a vaga de Luan Peres, suspenso.

Neymar, por sua vez, ainda não retorna. O camisa 10 trabalha na recuperação e na transição física e deve voltar a ser relacionado no dia 8 de outubro, contra o Flamengo.