Corinthians, Santos, Cruzeiro e mais: o que os gigantes precisam para se afastarem do Z4 do Brasileirão

O Corinthians apresenta um dilema evidente. Defensivamente, o time figura entre os melhores do campeonato, com apenas 11 gols sofridos em 12 jogos (média de 0,92), ficando apenas atrás dos líderes, Palmeiras e Flamengo.

O problema está do meio para frente. A equipe tem o pior ataque da competição, com apenas oito gols marcados (0,67 por jogo), reflexo direto da baixa produção ofensiva: são apenas 9,8 finalizações por partida, a menor média do Brasileirão.

Além disso, a eficiência é alarmante, um gol a cada 14,6 tentativas, e o time também lidera negativamente em finalizações no alvo (2,9 por jogo) e chutes dentro da área (5,3). Para sair do Z4, o Corinthians precisa aumentar volume e qualidade ofensiva com urgência.