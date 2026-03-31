Como funciona a compensação financeira da Fifa a times que perdem jogador lesionado pela seleção?

Joaquín Piquerez sofreu a lesão ligamentar no tornozelo durante o amistoso entre Uruguai e Inglaterra, disputado no estádio de Wembley Stadium. O jogador deixou o campo de maca e retornou ao Brasil no dia seguinte.
Desde então, está sob os cuidados do departamento médico do Palmeiras, que ainda não estipulou prazo para retorno. O atleta passará por cirurgia, mas mantém a expectativa de se recuperar a tempo de disputar a Copa do Mundo pela Uruguai.
Vale destacar que o valor pago pela Fifa corresponde ao salário registrado em carteira, e não necessariamente ao total dos vencimentos do jogador. Ainda assim, o clube fica isento de arcar com esse custo durante a recuperação.
Sem Piquerez, o técnico Abel Ferreira terá como opções para a lateral esquerda Jefté e o jovem Arthur. O uruguaio já está fora do próximo compromisso do time, contra o Grêmio, nesta quinta-feira, às 21h30, na Arena Barueri.