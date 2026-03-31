Como funciona a compensação financeira da Fifa a times que perdem jogador lesionado pela seleção?

O chamado Programa de Proteção aos Clubes funciona como uma espécie de seguro criado pela FIFA para cobrir lesões sofridas por jogadores enquanto estão a serviço de suas seleções. Durante o período em que o atleta estiver impossibilitado de atuar, a entidade assume o pagamento de seus vencimentos.

O valor máximo de compensação por jogador é de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões) por lesão. Esse teto é baseado em um limite diário de aproximadamente 20,5 mil euros, válido por até um ano de afastamento. A cobertura inclui salário fixo e encargos sociais, mas não contempla bônus ou pagamentos variáveis.

O pagamento, no entanto, não é imediato. A Fifa só ativa o mecanismo quando o atleta fica afastado por pelo menos 28 dias. A partir do 29º dia, a entidade passa a ressarcir o clube, evitando custos em casos de lesões de curto prazo.

No total, a Fifa destina cerca de 80 milhões de euros por ano, aproximadamente R$ 500 milhões, para cobrir esse tipo de situação.