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England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Como funciona a compensação financeira da Fifa a times que perdem jogador lesionado pela seleção?

J. Piquerez
Palmeiras
Uruguai
Amistosos

Entidade possui mecanismo para ressarcir salários de atletas lesionados em convocações; caso mais recente envolve Joaquín Piquerez, do Palmeiras

A lesão de Joaquín Piquerez impacta diretamente o planejamento esportivo do Palmeiras, mas não deve gerar prejuízo financeiro ao clube. Isso porque a FIFA arcará com os salários do lateral-esquerdo durante o período de recuperação, graças a um mecanismo de proteção aos clubes.

O uruguaio teve diagnosticada uma ruptura dos ligamentos do tornozelo após se machucar em amistoso contra a Inglaterra e passará por cirurgia nos próximos dias.

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    Como funciona?

    O chamado Programa de Proteção aos Clubes funciona como uma espécie de seguro criado pela FIFA para cobrir lesões sofridas por jogadores enquanto estão a serviço de suas seleções. Durante o período em que o atleta estiver impossibilitado de atuar, a entidade assume o pagamento de seus vencimentos.

    O valor máximo de compensação por jogador é de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões) por lesão. Esse teto é baseado em um limite diário de aproximadamente 20,5 mil euros, válido por até um ano de afastamento. A cobertura inclui salário fixo e encargos sociais, mas não contempla bônus ou pagamentos variáveis.

    O pagamento, no entanto, não é imediato. A Fifa só ativa o mecanismo quando o atleta fica afastado por pelo menos 28 dias. A partir do 29º dia, a entidade passa a ressarcir o clube, evitando custos em casos de lesões de curto prazo.

    No total, a Fifa destina cerca de 80 milhões de euros por ano, aproximadamente R$ 500 milhões, para cobrir esse tipo de situação.

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    A lesão de Piquerez

    Joaquín Piquerez sofreu a lesão ligamentar no tornozelo durante o amistoso entre Uruguai e Inglaterra, disputado no estádio de Wembley Stadium. O jogador deixou o campo de maca e retornou ao Brasil no dia seguinte.

    Desde então, está sob os cuidados do departamento médico do Palmeiras, que ainda não estipulou prazo para retorno. O atleta passará por cirurgia, mas mantém a expectativa de se recuperar a tempo de disputar a Copa do Mundo pela Uruguai.

    Vale destacar que o valor pago pela Fifa corresponde ao salário registrado em carteira, e não necessariamente ao total dos vencimentos do jogador. Ainda assim, o clube fica isento de arcar com esse custo durante a recuperação.

    Sem Piquerez, o técnico Abel Ferreira terá como opções para a lateral esquerda Jefté e o jovem Arthur. O uruguaio já está fora do próximo compromisso do time, contra o Grêmio, nesta quinta-feira, às 21h30, na Arena Barueri.

  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Outros casos do mecanismo

    Clubes brasileiros já foram beneficiados anteriormente pelo programa. Em 2024, o Flamengo teve os salários de Pedro pagos pela Fifa após o atacante se lesionar em período com a seleção brasileira.

    O próprio Palmeiras também já utilizou o mecanismo em 2016, quando Fernando Prass sofreu uma lesão no cotovelo durante as Olímpiadas do Rio de Janeiro, em 2016, e precisou passar por cirurgia, ficando afastado por cerca de três meses.

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