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'Cometi um erro': técnico de Portugal, Jorge Jesus, quebra o silêncio sobre bico no banco de Cristiano Ronaldo e conversas de emergência da FPF
Abordando a saga da substituição de Ronaldo
O ambiente em torno da seleção portuguesa ficou cada vez mais tenso antes da sua viagem carregada de tensão à Dinamarca. Apesar de ter feito um início perfeito na campanha da Nations League, liderando o Grupo 4 da Liga A após vitórias consecutivas sobre País de Gales (1 a 0) e Noruega (2 a 1), a preparação da seleção foi ofuscada pela frustração de Ronaldo. Aos 41 anos e com 234 partidas pela seleção, além de 146 gols internacionais, o veterano atacante teria ficado insatisfeito após ser deixado no banco sem entrar contra a Noruega.
Jesus admitiu que sua gestão da rotina de aquecimento contribuiu para o atrito. "É verdade que combinei com ele, elaboramos um plano como com Bruno Fernandes, e eu disse ao Cris que ele não jogaria nem a partida contra a Noruega nem a contra a Dinamarca, porque trabalho com o Cris há um ano", explicou o treinador. "Eu não cheguei à seleção há apenas três meses para conhecer o Cris. Conheço perfeitamente as capacidades físicas do Cris."
Ao detalhar como a situação se desenrolou durante a partida, Jesus revelou que as circunstâncias do jogo alteraram seu acordo original com o capitão. "Não sou o tipo de treinador que, assim que se senta no banco, já está pensando no minuto 60 e na substituição que vai fazer", acrescentou. "Eu tinha combinado com ele que não jogaria os dois primeiros jogos, mas pensei durante a partida que poderia precisar dele nos minutos finais. Mas o jogo ditou outra coisa, e eu não o coloquei. Essa é a verdade. Durante a partida, pensei que poderia precisar dele e que ele iria aquecer, e depois não o coloquei."
- Getty Images Sport
Admitindo um erro tático
O experiente treinador admitiu que pedir a Ronaldo para se preparar para entrar e depois não colocá-lo em campo foi uma falha de julgamento. Depois de atuar por 67 minutos na vitória de Portugal por 1 a 0 sobre o País de Gales na estreia pela Liga das Nações, graças a um gol de Joao Felix, Ronaldo ficou frustrado no banco durante toda a partida seguinte, contra a Noruega. Jesus observou que nenhum jogador gosta de aquecer sem acabar entrando em campo, especialmente um competidor da estatura de Ronaldo e com sua vontade incansável.
"Nenhum jogador fica feliz quando aquece por 20 ou 30 minutos e depois não entra. Ninguém fica feliz. Menos ainda o Cris. O que eu prometi? Como eu disse, eu não ia colocá-lo, mas falei antes do jogo: 'Cris, se eu precisar de você, você vai jogar por 20 ou 30 minutos', e ele disse: 'Ok'. Quando ele já estava em campo, pedi para ele aquecer aos 45 minutos; eu não sabia o que ia fazer. Foi aí que cometi um erro; eu deveria tê-lo feito aquecer uns 15 minutos depois. Eu não sabia o que ia acontecer, comecei a assistir ao jogo e não o coloquei", declarou Jesus à imprensa presente.
Intervenção da FPF e rumores de treino
A situação ficou tão delicada que o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proenca, foi forçado a intervir diretamente. Proenca se reuniu com Ronaldo e Jesus na noite de terça-feira para uma conversa franca, com o objetivo de aparar as arestas entre eles depois de o atacante de 41 anos ter perdido dois treinamentos consecutivos.
"Ele não se recusou a treinar. Francisco Conceicao, que estava lesionado, e Joao Felix não treinaram, e Cris fez trabalho de força. Ele fez exercícios de mobilização no gramado, depois exercícios de fortalecimento no hotel. Ele não se recusou. Vai treinar hoje. Ele não se recusou a treinar. Isso é impossível. Esse não é o Cris. Você acha que um jogador da seleção se recusaria a treinar?", comentou Jesus. Ele acrescentou sobre a visita do presidente: "O presidente Proenca falou com o Cris e comigo, porque esse é o papel de um presidente. Falar com o capitão, com o técnico quando há rumores. Se não fosse por esse caso, ele ainda assim teria vindo, mas nós três conversamos. Eu já tinha falado com o Cris depois do jantar. Ele não veio resolver nada, porque não havia nada para resolver."
- AFP
Atual campeão mira o controle do Grupo 4
Portugal entra no confronto como atual campeão da Liga das Nações, tendo conquistado seu segundo título da competição após uma dramática vitória nos pênaltis sobre a Espanha na final do torneio anterior. Depois de enfrentar a Dinamarca na quinta-feira, a seleção portuguesa encerrará a atual pausa internacional recebendo a Noruega em 4 de outubro. Portugal ocupa atualmente a liderança do Grupo 4, com seis pontos, enquanto Noruega e Dinamarca aparecem logo atrás, com três pontos cada, deixando o ainda sem vitórias País de Gales na lanterna da classificação.
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