O ambiente em torno da seleção portuguesa ficou cada vez mais tenso antes da sua viagem carregada de tensão à Dinamarca. Apesar de ter feito um início perfeito na campanha da Nations League, liderando o Grupo 4 da Liga A após vitórias consecutivas sobre País de Gales (1 a 0) e Noruega (2 a 1), a preparação da seleção foi ofuscada pela frustração de Ronaldo. Aos 41 anos e com 234 partidas pela seleção, além de 146 gols internacionais, o veterano atacante teria ficado insatisfeito após ser deixado no banco sem entrar contra a Noruega.

Jesus admitiu que sua gestão da rotina de aquecimento contribuiu para o atrito. "É verdade que combinei com ele, elaboramos um plano como com Bruno Fernandes, e eu disse ao Cris que ele não jogaria nem a partida contra a Noruega nem a contra a Dinamarca, porque trabalho com o Cris há um ano", explicou o treinador. "Eu não cheguei à seleção há apenas três meses para conhecer o Cris. Conheço perfeitamente as capacidades físicas do Cris."

Ao detalhar como a situação se desenrolou durante a partida, Jesus revelou que as circunstâncias do jogo alteraram seu acordo original com o capitão. "Não sou o tipo de treinador que, assim que se senta no banco, já está pensando no minuto 60 e na substituição que vai fazer", acrescentou. "Eu tinha combinado com ele que não jogaria os dois primeiros jogos, mas pensei durante a partida que poderia precisar dele nos minutos finais. Mas o jogo ditou outra coisa, e eu não o coloquei. Essa é a verdade. Durante a partida, pensei que poderia precisar dele e que ele iria aquecer, e depois não o coloquei."