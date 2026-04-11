Com o empate no clássico e o tropeço do Real Madrid, o Barcelona vai tecendo calmamente sua trajetória rumo ao título da La Liga

Há um padrão que os torcedores do Barcelona conhecem bem nesta temporada, e que, na verdade, já conhecem desde a temporada passada, pois se repete incessantemente da mesma forma: o time abre o placar, sofre pressão, a respiração fica ofegante, o coração bate mais forte e, no momento em que a dúvida se insinua, o Blaugrana fecha o caminho à frente e espalha alegria entre seus torcedores.

Na partida de hoje contra o Espanyol, as coisas não saíram do habitual; foi, na verdade, uma versão em miniatura de toda esta temporada. O time catalão abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo e, no início do segundo, o adversário acordou e diminuiu a diferença, criando momentos de apreensão que se estenderam por minutos que pareceram mais longos do que deveriam.

Esses momentos específicos, quando os sussurros da torcida se intensificam por medo dos cenários inesperados do futebol, são exatamente o “ponto crucial” da história do Barcelona nesta temporada, que geralmente termina da mesma maneira: um gol nos minutos finais traz de volta a tranquilidade, e outro gol transforma essa tranquilidade em comemoração.

O placar final é 4 a 1, e a tabela de classificação se prepara, talvez para a cerimônia de comemoração do título: 79 pontos para o Barça contra 70 do Real. Nove pontos separam as duas equipes, faltando sete rodadas.