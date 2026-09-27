Esse revés é mais um golpe para o Liverpool, que já perdeu Alexander Isak. Isak deixou a concentração da Suécia na noite de sábado com uma lesão na coxa.

Além disso, Jeremie Frimpong ficou fora da última lista de relacionados, embora ainda não esteja claro se isso foi por uma questão física. Gakpo havia recentemente descartado especulações sobre uma transferência para o Tottenham ou o Manchester City para se concentrar em seu clube atual. Iraola agora aguardará com ansiedade uma avaliação médica completa de Gakpo, na esperança de que o problema não seja grave.