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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Cody Gakpo deixa o jogo com lesão no tornozelo pela Holanda e aumenta os problemas do Liverpool na pausa internacional

C. Gakpo
Liverpool
Sérvia x Países Baixos
Sérvia
Países Baixos
Liga das Nações A

O Liverpool sofreu um golpe devastador durante a pausa internacional, já que Cody Gakpo foi obrigado a deixar o campo com uma lesão durante a partida da Liga das Nações da Holanda contra a Sérvia. Gakpo ficou em campo por menos de 20 minutos antes de ser substituído, aumentando as crescentes preocupações de Andoni Iraola com a condição física do elenco após um contratempo recente com a estrela sueca Alexander Isak.

  • Saída precoce de Gakpo contra a Sérvia

    Gakpo começou a partida em Belgrado, mas teve de deixar o gramado com o jogo empatado após apenas 17 minutos. O internacional neerlandês sofreu uma entrada dura de Sasa Lukic aos 12 minutos. Embora Gakpo tenha tentado continuar em campo, ele sinalizou para o banco cinco minutos depois que não podia seguir. Ele caiu para receber atendimento e foi substituído por Ruben van Bommel. Gakpo foi visto segurando o tornozelo antes de receber atendimento da equipe médica, gerando grande preocupação para o Liverpool.

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  • Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport

    Liverpool enfrenta uma crise de lesões crescente

    Esse revés é mais um golpe para o Liverpool, que já perdeu Alexander Isak. Isak deixou a concentração da Suécia na noite de sábado com uma lesão na coxa.

    Além disso, Jeremie Frimpong ficou fora da última lista de relacionados, embora ainda não esteja claro se isso foi por uma questão física. Gakpo havia recentemente descartado especulações sobre uma transferência para o Tottenham ou o Manchester City para se concentrar em seu clube atual. Iraola agora aguardará com ansiedade uma avaliação médica completa de Gakpo, na esperança de que o problema não seja grave.

  • Gakpo reflete sobre um verão difícil

    Antes da lesão, Gakpo concedeu uma entrevista ao The Telegraph, na qual falou sobre suas dificuldades recentes e seu compromisso com o Liverpool. Ao refletir sobre sua decisão de ficar, Gakpo admitiu: "Foi um verão difícil para mim, para a minha família e para tudo ao redor do futebol e da vida. É uma história muito longa. O verão foi muito duro em relação a tudo. Apenas deixei tudo acontecer e vi como isso se desenrolaria, e acabou dando certo dessa forma, que agora é o que é. Temos que fazer da melhor maneira possível as coisas que podemos controlar. Isso é a única coisa que posso fazer, e o resto está fora das nossas mãos. Se não tenho controle sobre a situação, não vou me preocupar. Eu apenas faço o meu trabalho."

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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    O que vem a seguir para o Liverpool?

    O Liverpool espera que a lesão de Gakpo seja apenas um problema menor enquanto se prepara para uma sequência exigente de jogos imediatamente após a pausa para as seleções. O clube terá compromissos vitais pela Premier League contra Manchester City e Brentford, além de um confronto europeu diante do LASK. O técnico da Holanda, Xavi, deve dar uma atualização completa sobre a condição de Gakpo após o apito final.

  • O que vem a seguir para o Liverpool