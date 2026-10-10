As tensões que vinham se acumulando há meses finalmente chegaram ao limite no bairro madrilenho de Vallecas, onde a torcida mandante realizou um protesto coordenado contra a cúpula do clube.

A partida mal havia chegado ao 13º minuto quando a primeira leva de objetos foi arremessada no gramado, forçando o árbitro a paralisar o jogo pela segurança dos jogadores. O que se seguiu foi uma série de paralisações e reinícios, enquanto dirigentes do clube e a polícia lutavam para retomar o controle de um estádio que havia se transformado em um palco de desafio.

O principal alvo da ira dos torcedores era Raul Martin Presa, proprietário e presidente de longa data do clube. Os fãs têm se mostrado cada vez mais desiludidos com sua gestão, citando a falta de investimento e o estado deteriorado das instalações do clube.



