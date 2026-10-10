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Rayo Vallecano de Madrid v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

Caos em LaLiga! Torcedores do Rayo Vallecano forçam suspensão de partida contra o Athletic Bilbao em meio a protestos

Rayo Vallecano
Athletic Bilbao
Rayo Vallecano x Athletic Bilbao
La Liga

Uma partida de La Liga mergulhou em caos absoluto no sábado, quando o confronto do Rayo Vallecano com o Athletic Bilbao foi suspenso após protestos agressivos de torcedores. Os torcedores da casa, furiosos com o presidente do clube, Raul Martin Presa, atingiram o gramado com uma chuva de objetos que tornou impossível a continuação da partida.

  • Protestos eclodem no Estádio de Vallecas

    As tensões que vinham se acumulando há meses finalmente chegaram ao limite no bairro madrilenho de Vallecas, onde a torcida mandante realizou um protesto coordenado contra a cúpula do clube.

    A partida mal havia chegado ao 13º minuto quando a primeira leva de objetos foi arremessada no gramado, forçando o árbitro a paralisar o jogo pela segurança dos jogadores. O que se seguiu foi uma série de paralisações e reinícios, enquanto dirigentes do clube e a polícia lutavam para retomar o controle de um estádio que havia se transformado em um palco de desafio.

    O principal alvo da ira dos torcedores era Raul Martin Presa, proprietário e presidente de longa data do clube. Os fãs têm se mostrado cada vez mais desiludidos com sua gestão, citando a falta de investimento e o estado deteriorado das instalações do clube.


  • Rayo Vallecano de Madrid v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Estrelas do Rayo não conseguem acalmar torcedores revoltados

    Enquanto a partida seguia paralisada, o sistema de som do estádio emitiu um aviso duro aos 20 minutos, afirmando que o jogo seria suspenso se os protestos continuassem. Apesar dessas ameaças, o ambiente seguiu hostil, e a torcida organizada "Bukaneros" - os torcedores mais vocais e fanáticos do clube - liderou a multidão em gritos altos pedindo a renúncia imediata de Presa.

    A situação ficou tão volátil que os astros do Rayo, Oscar Valentin e Isi Palazon, foram vistos se aproximando das arquibancadas para pedir calma, mas seus esforços foram amplamente ignorados pela massa frustrada.

    A dimensão da interrupção foi significativa, com o gramado sendo tomado por vários objetos. Além dos detritos habituais, os torcedores usaram aviões de papel e bolas pequenas para cobrir o campo, garantindo que a bola não pudesse ser movimentada com segurança entre as equipes.


  • Uma temporada de insatisfação em Madri

    Esta partida foi particularmente significativa, pois marcou a primeira aparição do Rayo na liga em seu estádio nesta temporada. O clube esteve envolvido em uma amarga disputa com as autoridades do governo local sobre a segurança e a integridade estrutural do Estadio de Vallecas. Anteriormente, a administração regional havia revogado a licença do estádio devido à sua "condição dilapidada e supostamente insegura", o que forçou a equipe a mandar seus jogos no bairro vizinho de Leganes.

    Essa mudança foi recebida com um boicote feroz da maior parte da torcida do Rayo, que se recusou a viajar e, em vez disso, exigiu que o clube resolvesse os problemas em sua casa histórica, em vez de fugir para um distrito rival. O retorno no sábado deveria ser uma volta para casa, mas rapidamente se transformou em um julgamento público da diretoria do clube.

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  • Rayo Vallecano de Madrid v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    A raiva dos torcedores do Rayo contra Presa chega ao limite

    A raiva direcionada a Presa não é um fenômeno novo, mas a intensidade das manifestações mais recentes sugere um ponto sem retorno. Durante um amistoso de pré-temporada contra o Cagliari, o estádio foi coberto por pichações com a frase "Presa, saia agora", mirando especificamente o camarote presidencial. Os torcedores sentem que a alma de seu clube de esquerda, voltado para a comunidade, está sendo corroída por um estilo de gestão que ignora as necessidades da torcida e da comunidade local.

    O secretário regional de Esportes, Mariano de Paco, havia tentado amenizar a situação antes do pontapé inicial, recorrendo às redes sociais para afirmar: "O Rayo terá o estádio que merece. Tenham fé". No entanto, essa fé parece ter evaporado entre os fiéis do Rayo, que viram a reabertura do estádio como a plataforma perfeita para expor suas queixas em rede nacional.

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