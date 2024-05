"Brasileiro da Alemanha": Paulo Sergio analisa Florian Wirtz após temporada histórica pelo Bayer Leverkusen

Em entrevista à GOAL, o tetracampeão mundial pela seleção brasileira destacou o desempenho do jovem alemão

O fato de o Bayer Leverkusen ter terminado a temporada com 'apenas' um título inédito da Bundesliga e o caneco da Copa da Alemanha e isso parecer ter sido pouco diz muito sobre os últimos meses dos comandados de Xabi Alonso. Verdade seja dita, ninguém nunca vai esquecer o 2023/24 do Leverkusen- nem mesmo uma dolorosa derrota por 3 a 0 diante da Atalanta, na final da Europa League, que acabou com qualquer chance de uma inédita temporada invicta, seria capaz de apagar quaisquer registros.

E muito dos 51 jogos de invencibilidade, claro, se deve a Florian Wirtz. Houve algum jogador mais importante do que ele para o imparável time de Alonso? Bom, isso pode ser alvo de discussão. Inegável é: certamente não houve muitos melhores - em toda a Europa.

Uma pessoal concorda com essa afirmação: Paulo Sergio. Em entrevista exclusiva à GOAL, tetracampeão mundial pela seleção brasileira analisou a temporada do alemão - e o comparou com uma joia da seleção brasileira...