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Cruzeiro v Palmeiras - Brasileirao 2023Getty Images Sport
Gabriel Marin

Brasileirão de volta! Relembre como o campeonato estava antes da pausa para a Copa do Mundo

Brasileirão

Competição retorna após 50 dias de paralisação, ainda durante a disputa do Mundial, com briga intensa pela liderança, vagas em torneios continentais e contra o rebaixamento

A espera acabou. Depois de 50 dias de paralisação por conta da Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro está de volta. Mesmo com o Mundial ainda em andamento, a bola volta a rolar pela principal competição nacional a partir desta quinta-feira (16), quando Botafogo, Santos, Vitória e Vasco abrem a retomada do torneio.

Os primeiros confrontos da volta serão Botafogo x Santos, no Estádio Nilton Santos, e Vitória x Vasco, no Barradão, ambos às 19h30 (de Brasília), pela 19ª rodada. O Santos ainda não contará com Neymar, que permanece em período de férias após defender a seleção brasileira. Já o Vasco inicia uma nova fase sob o comando do técnico português Pedro Emanuel, contratado durante a pausa após a saída de Renato Gaúcho.

Apesar da retomada, a tabela ainda conta com equipes que disputaram apenas 17 partidas. Flamengo, Bahia, Botafogo, Vitória, Mirassol e Chapecoense têm um jogo a menos em relação aos demais.

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  • FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-JUNIORAFP

    Palmeiras tenta manter a vantagem na liderança

    A paralisação aconteceu no dia 31 de maio com o Palmeiras na ponta da tabela. O Verdão soma 41 pontos em 18 partidas e chega à segunda metade da competição como principal candidato ao título. Na última rodada antes da pausa, a equipe venceu a Chapecoense por 1 a 0 e agora volta a campo apenas na próxima semana, quando enfrenta o Coritiba, fora de casa.

    Logo atrás aparece o Flamengo, vice-líder com 34 pontos e um jogo a menos. O Fluminense ocupa a terceira colocação, com 31 pontos, enquanto o Athletico-PR fecha o G4 com 30. A diferença entre os primeiros colocados mantém a disputa pelo topo completamente aberta para a sequência do campeonato.

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  • Briga por vaga na LibertadoresGetty/GOAL

    Corrida por vagas na Libertadores segue equilibrada

    A luta por um lugar na próxima edição da Libertadores promete ser uma das principais atrações da reta final do Brasileirão.

    O Red Bull Bragantino aparece na quinta posição, com 29 pontos, ocupando a vaga destinada à fase preliminar da competição continental. Bahia e Coritiba dividem a sexta colocação, ambos com 26 pontos, mas os baianos levam vantagem nos critérios de desempate. O São Paulo vem logo atrás, em oitavo, com 25.

    Atlético-MG, Corinthians e Cruzeiro, todos com 24 pontos, completam o grupo das equipes que, neste momento, estariam classificadas para competições organizadas pela Conmebol.

  • Briga pelo meio da tabela do BrasileirãoGetty/GOAL

    Meio da tabela promete equilíbrio

    A distância entre a zona de classificação para torneios internacionais e a parte de baixo da tabela é pequena. Botafogo e Vitória ocupam a 12ª e a 13ª colocações, respectivamente, ambos com 22 pontos e um jogo a menos.

    Logo atrás aparecem Internacional, Santos e Grêmio, todos com 21 pontos. A margem para a zona de rebaixamento é mínima, tornando cada rodada decisiva para as equipes que buscam uma campanha mais tranquila na segunda metade do campeonato.

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  • Vasco Da Gama v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Vasco abre o Z4 e inicia nova fase

    A briga contra o rebaixamento também promete fortes emoções na retomada do Brasileirão. O Vasco inicia a volta da competição dentro da zona da degola, ocupando a 17ª posição com 20 pontos.

    Durante a pausa para a Copa do Mundo, o clube carioca foi o único a promover uma troca no comando técnico. Renato Gaúcho deixou o cargo, e o português Pedro Emanuel assumiu a missão de recuperar a equipe e afastá-la das últimas posições.

    Na sequência aparecem o Remo, com 18 pontos, o Mirassol, com 16, e a Chapecoense, lanterna da competição com apenas nove pontos. Tanto Mirassol quanto Chapecoense ainda têm um jogo a menos e enxergam na retomada do campeonato uma oportunidade para iniciar uma reação.

  • FBL-BRA-FLAMENGO-CEARAAFP

    Agenda da retomada do Brasileirão

    A volta do Campeonato Brasileiro acontece de forma escalonada ao longo da próxima semana. Confira os jogos programados:

    Quinta-feira (16 de julho)

    - Vitória x Vasco (19ª rodada)

    - Botafogo x Santos (19ª rodada)

    Sexta-feira (17 de julho)

    - Bahia x Chapecoense (4ª rodada)

    - Fluminense x Red Bull Bragantino (19ª rodada)

    - Mirassol x Grêmio (19ª rodada)

    Terça-feira (21 de julho)

    - Atlético-MG x Bahia (19ª rodada)

    Quarta-feira (22 de julho)

    - Coritiba x Palmeiras (19ª rodada)

    - São Paulo x Athletico-PR (19ª rodada)

    - Internacional x Cruzeiro (19ª rodada)

    - Chapecoense x Flamengo (19ª rodada)

    Quinta-feira (23 de julho)

    - Botafogo x Vitória (4ª rodada)

    - Corinthians x Remo (19ª rodada)