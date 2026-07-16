Brasileirão de volta! Relembre como o campeonato estava antes da pausa para a Copa do Mundo

A espera acabou. Depois de 50 dias de paralisação por conta da Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro está de volta. Mesmo com o Mundial ainda em andamento, a bola volta a rolar pela principal competição nacional a partir desta quinta-feira (16), quando Botafogo, Santos, Vitória e Vasco abrem a retomada do torneio.

Os primeiros confrontos da volta serão Botafogo x Santos, no Estádio Nilton Santos, e Vitória x Vasco, no Barradão, ambos às 19h30 (de Brasília), pela 19ª rodada. O Santos ainda não contará com Neymar, que permanece em período de férias após defender a seleção brasileira. Já o Vasco inicia uma nova fase sob o comando do técnico português Pedro Emanuel, contratado durante a pausa após a saída de Renato Gaúcho.

Apesar da retomada, a tabela ainda conta com equipes que disputaram apenas 17 partidas. Flamengo, Bahia, Botafogo, Vitória, Mirassol e Chapecoense têm um jogo a menos em relação aos demais.