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Bola de Ouro: Yamal desperdiçou uma grande oportunidade e a derrota de Mbappé é uma boa notícia em Madri

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
H. Kane
K. Mbappe
J. Mourinho
L. Yamal
J. Bellingham
Barcelona
Espanha
England
França
Portugal

Jornalista espanhol explica como o craque francês pode vencer a Bola de Ouro

Diego Vargas, jornalista do site "Defensa Central", considera que o resultado final da Bola de Ouro de 2026 é justo, após Harry Kane acabar vencendo o prêmio.

Ele avalia que o jogador inglês apresentou o currículo mais completo, já que Mbappé e Lamine Yamal careceram de algo que os tornasse merecedores do prêmio na mesma medida.

O capitão da seleção inglesa conquistou o prêmio Bola de Ouro na noite de ontem, segunda-feira, no teatro London Palladium, enquanto Mbappé ficou em segundo lugar e Lamine Yamal ocupou a terceira posição, contentando-se em receber o prêmio de melhor jovem talento pela terceira vez consecutiva.

  • Yamal desperdiçou uma grande chance

    E Vargas explicou: "Harry Kane tem o que Mbappé não conquistou, que são os títulos coletivos como a Bundesliga e a Copa da Alemanha, além de ter aquilo que faltou a Lamine Yamal, que é a influência nos sucessos de sua equipe".

    Para Vargas, Lamine Yamal perdeu uma grande oportunidade em 2026, pois disse: "Se Lamine, campeão do Campeonato Espanhol e da Supercopa com o Barcelona, tivesse feito uma boa atuação na Copa do Mundo, teria sido o vencedor sem dúvida, mas sua contribuição limitada na conquista da seleção espanhola afetou negativamente suas chances. Já Mbappé quebrou o recorde de gols na Copa do Mundo, mas a ausência de títulos foi um peso pesado contra ele".

    Vargas reafirmou sua convicção de que ambos os jogadores não apresentaram o suficiente para decidir a disputa pela Bola de Ouro.

    Leia também: A história de Messi perdeu seu impacto? Os critérios da Bola de Ouro no banco dos réus

  • "Mourinho o quer mais faminto"

    Vargas entende que a segunda colocação de Kylian Mbappé prova que o brilho individual não é suficiente, sendo preciso demonstrar a capacidade de influenciar também nos sucessos coletivos.

    Por outro lado, porém, Vargas acredita que isso representa uma notícia muito boa para o Real Madrid e seu técnico José Mourinho, que precisam de uma versão "mais faminta" de Mbappé para conquistar títulos nesta temporada, depois de dois anos sem levantar nenhum troféu.

    Vargas afirmou: "Mbappé tinha argumentos para vencer a Bola de Ouro, mas, no fim, a vitória de Harry Kane foi o resultado mais justo".

    E acrescentou: "Para Mourinho e para o Real Madrid, a perda da Bola de Ouro por Mbappé é uma ótima notícia. Se ele a tivesse vencido, seria uma fonte menor de motivação ao longo desta temporada. Mourinho precisa dele faminto, e 2027 deve ser o ano dele".

    E emendou: "O mundo do futebol está sedento por entregar esse prêmio a Kylian, mas ele não vai recebê-lo de presente, terá que merecê-lo, e já sabe que marcar gols não é suficiente. Precisa liderar o Real Madrid e conquistar títulos, de preferência a Liga dos Campeões da Europa. Se conseguir isso, não haverá nenhuma dúvida em 2027".

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  • Bellingham como Mbappé: o Real espera por um time assustador!

    Vargas também abordou a razão da vitória de Kane e a incapacidade de Jude Bellingham de competir com ele, apesar de considerar que o jogador do Real Madrid foi o melhor entre os ingleses na Copa do Mundo nos Estados Unidos.

    E disse: "A Copa do Mundo que Jude Bellingham fez foi muito melhor do que a de Harry Kane, e isso é um fato indiscutível. Mas também é verdade que Jude enfrentou o mesmo problema que Mbappé enfrentou, que é a ausência de títulos. Além disso, ele ficou muito distante da disputa, considerando o que apresentou com o Real Madrid ao longo da temporada passada. Já quanto à sua situação atual, a coisa é diferente; seu nível deu um grande salto desde a Copa do Mundo".

    Vargas concluiu suas declarações afirmando: "Espero que os madridistas se preparem bem para a Bola de Ouro do próximo ano, e que a cor branca domine por completo a cerimônia de 2027. O Real Madrid tem em seu elenco vários jogadores capazes de vencer o prêmio. Mourinho precisa impulsionar esses jogadores para a frente e construir um time assustador para que um deles seja coroado com a Bola de Ouro no próximo ano".

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