Vargas entende que a segunda colocação de Kylian Mbappé prova que o brilho individual não é suficiente, sendo preciso demonstrar a capacidade de influenciar também nos sucessos coletivos.

Por outro lado, porém, Vargas acredita que isso representa uma notícia muito boa para o Real Madrid e seu técnico José Mourinho, que precisam de uma versão "mais faminta" de Mbappé para conquistar títulos nesta temporada, depois de dois anos sem levantar nenhum troféu.

Vargas afirmou: "Mbappé tinha argumentos para vencer a Bola de Ouro, mas, no fim, a vitória de Harry Kane foi o resultado mais justo".

E acrescentou: "Para Mourinho e para o Real Madrid, a perda da Bola de Ouro por Mbappé é uma ótima notícia. Se ele a tivesse vencido, seria uma fonte menor de motivação ao longo desta temporada. Mourinho precisa dele faminto, e 2027 deve ser o ano dele".

E emendou: "O mundo do futebol está sedento por entregar esse prêmio a Kylian, mas ele não vai recebê-lo de presente, terá que merecê-lo, e já sabe que marcar gols não é suficiente. Precisa liderar o Real Madrid e conquistar títulos, de preferência a Liga dos Campeões da Europa. Se conseguir isso, não haverá nenhuma dúvida em 2027".

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