O clube segue irredutível ao afirmar que tem sido totalmente transparente durante todo o processo e continuará a cooperar com as entidades que regem o futebol. O Barcelona observou que ainda não teve acesso aos detalhes específicos dos documentos apresentados pelo Madrid. "O clube sempre atendeu a todas as exigências. Este processo não foi reaberto, porque nunca foi encerrado", afirmou o clube em seu comunicado oficial. Esse mais recente desdobramento acontece em meio ao aumento das tensões legais entre os dois rivais, com um tribunal de Madrid marcando para 25 de novembro de 2026 uma audiência obrigatória de conciliação para a ação por difamação do Barcelona contra o presidente do Real Madrid, Florentino Perez, por suas alegações de "corrupção sistêmica" e títulos de La Liga "roubados", disputa na qual o Barça exige uma retratação pública completa sob a ameaça de uma ação criminal formal.

Além disso, o Barça destacou que o desfecho final da investigação da Uefa provavelmente será determinado pelos processos criminais paralelos atualmente em andamento no sistema judicial espanhol. E acrescentou: "Cabe aos investigadores determinar as ações que considerarem apropriadas em relação a esta documentação. Até o momento, eles não fizeram nenhum novo pedido ao FC Barcelona nem encaminharam ao clube a queixa do Real Madrid. Quando o fizerem, o clube responderá de forma apropriada, como tem feito até agora."