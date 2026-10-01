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Barça quebra o silêncio! Barcelona responde após Real Madrid apresentar provas "consideráveis" do caso Negreira à Uefa
Barcelona descarta alegações de nova investigação da Uefa
A tensão de longa data entre os dois maiores clubes da Espanha chegou a um novo ponto de ebulição após a confirmação da Uefa de que recebeu um volume significativo de documentos do Real Madrid. A documentação está relacionada à investigação em andamento sobre pagamentos feitos pelo Barcelona a Jose Maria Enriquez Negreira, o ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros da Espanha. Em uma rápida resposta, o Barça divulgou um comunicado para garantir que a narrativa em torno do caso permaneça precisa.
"A Uefa não abriu nenhum novo processo contra o FC Barcelona", afirmou o clube, abordando especulações recentes da mídia que sugeriam que a apuração havia sido ampliada ou reiniciada. O clube esclareceu que o processo continua vinculado à investigação original iniciada em 2023, que teve dois inspetores nomeados para examinar os negócios financeiros passados do clube. Segundo a cúpula do Camp Nou, a situação atual é simplesmente uma continuação de um procedimento que permanece ativo há mais de um ano.
- AFP
Resposta à documentação do Real Madrid
O Real Madrid tem sido enfático ao falar sobre a "gravidade extraordinária" das alegações, pressionando por "máxima celeridade" na resolução do caso. O Barcelona, no entanto, minimizou o impacto da mais recente apresentação do Madrid ao órgão regulador. O clube observou que o comunicado da Uefa apenas "confirma o recebimento da documentação apresentada pelo Real Madrid e que os investigadores a avaliarão no âmbito da investigação já existente".
O clube catalão destacou que a linguagem oficial usada pela Uefa se refere a uma revisão "em andamento", e não a uma nova ameaça legal. O comunicado prosseguiu: "Não anuncia, portanto, a abertura, reabertura ou reativação de qualquer processo, nem contém qualquer pronunciamento sobre o mérito ou o valor da documentação fornecida." O Barcelona acredita que a pressão aplicada por seus rivais não muda a realidade jurídica fundamental da apuração atual.
Cooperação jurídica e processos na Espanha
O clube segue irredutível ao afirmar que tem sido totalmente transparente durante todo o processo e continuará a cooperar com as entidades que regem o futebol. O Barcelona observou que ainda não teve acesso aos detalhes específicos dos documentos apresentados pelo Madrid. "O clube sempre atendeu a todas as exigências. Este processo não foi reaberto, porque nunca foi encerrado", afirmou o clube em seu comunicado oficial. Esse mais recente desdobramento acontece em meio ao aumento das tensões legais entre os dois rivais, com um tribunal de Madrid marcando para 25 de novembro de 2026 uma audiência obrigatória de conciliação para a ação por difamação do Barcelona contra o presidente do Real Madrid, Florentino Perez, por suas alegações de "corrupção sistêmica" e títulos de La Liga "roubados", disputa na qual o Barça exige uma retratação pública completa sob a ameaça de uma ação criminal formal.
Além disso, o Barça destacou que o desfecho final da investigação da Uefa provavelmente será determinado pelos processos criminais paralelos atualmente em andamento no sistema judicial espanhol. E acrescentou: "Cabe aos investigadores determinar as ações que considerarem apropriadas em relação a esta documentação. Até o momento, eles não fizeram nenhum novo pedido ao FC Barcelona nem encaminharam ao clube a queixa do Real Madrid. Quando o fizerem, o clube responderá de forma apropriada, como tem feito até agora."
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Impacto na elegibilidade para competições europeias
O comunicado foi concluído reiterando que o processo "está sujeito ao que for decidido no procedimento criminal em tramitação na Espanha e continuará nele". Por enquanto, o time de Hansi Flick segue focado no campo, enquanto o departamento jurídico do clube se prepara para lidar com qualquer novo desdobramento decorrente da apresentação feita pelo Real Madrid. A batalha nos tribunais, assim como a travada no gramado, não dá sinais de chegar a uma conclusão pacífica tão cedo.
A resposta oficial do Barcelona veio rapidamente após um comunicado divulgado pelo Real Madrid, no qual o clube da capital anunciou: "A UEFA confirmou o recebimento da denúncia apresentada pelo Real Madrid C.F. e a continuidade da investigação relativa aos pagamentos feitos nas últimas duas décadas pelo F.C. Barcelona ao ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros. A denúncia apresentada pelo nosso clube inclui ampla documentação e provas sobre fatos de extraordinária gravidade, que afetam diretamente a integridade da competição e a confiança no sistema de arbitragem."
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