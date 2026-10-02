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Baque do PSG! Ferran Torres é obrigado a deixar a seleção da Espanha por lesão no tornozelo após início voando
Torres sofre revés por lesão
Os preparativos de Luis de la Fuente para os próximos compromissos da Espanha foram prejudicados pela notícia de que Torres foi obrigado a deixar o centro de treinamento. O atacante do Paris Saint-Germain esperava levar sua impressionante forma no clube para o cenário internacional, mas um problema físico acabou com esses planos. Apesar da esperança inicial de que o problema diminuísse, a decisão acabou sendo tomada para que o jogador de 26 anos retornasse ao seu clube e se concentrasse em sua recuperação.
A RFEF confirmou a saída da estrela nascida em Valencia, observando que, embora ele tenha tentado suportar a dor, a equipe médica considerou necessário intervir. A federação espanhola explicou em comunicado: "Dada a persistência dos sintomas, foi decidido liberar o jogador da convocação para priorizar sua recuperação." A decisão foi tomada após longas consultas entre o departamento médico da seleção e seus colegas no Paris Saint-Germain.
Torres tem sido uma peça vital da seleção espanhola nos últimos anos, e sua ausência deixa uma lacuna significativa na linha de ataque para os jogos marcados para acontecer no Carlos Tartiere, em Oviedo, e em Split. Segundo o Sport, o jogador vinha sofrendo com um leve desconforto no tornozelo esquerdo, o que não o impediu de treinar nos últimos dias, mas os sintomas se recusavam a desaparecer completamente.
- Getty Images Sport
Preocupações com a recuperação física
Os canais oficiais da federação espanhola nas redes sociais repassaram a notícia aos torcedores, com uma publicação do Diario SPORT descrevendo a saída como uma "retirada inesperada", que obrigou a comissão técnica a mudar seus planos táticos. A equipe médica, tanto no clube quanto na seleção, tem mantido comunicação constante para garantir o melhor cuidado possível ao atacante. O comunicado da federação esclareceu a abordagem colaborativa adotada pelos médicos durante o período de treinos.
"Os médicos da Federação Espanhola tomaram a decisão em acordo com seus colegas do Paris Saint-Germain", afirmou a RFEF. "A equipe médica da Federação Espanhola de Futebol mantém contato constante com a equipe médica de seu clube desde o início do período de treinos, e todo o processo foi acompanhado em conjunto."
Espi recebe primeira convocação
Na esteira da saída de Torres, de la Fuente não perdeu tempo para nomear um substituto e recorreu às categorias de base para reforçar seu elenco. A joia do Real Madrid Carlos Espi foi promovida da seleção sub-21 para a equipe principal pela primeira vez.
O atacante de 21 anos vive grande fase na seleção de base e recentemente ganhou as manchetes ao marcar cinco gols em uma atuação de gala pela Espanha sub-21, provando que está pronto para dar o próximo passo. Ele se juntou imediatamente ao elenco enquanto a equipe se preparava para a próxima rodada dupla contra Tchéquia e Croácia, marcando um grande marco em sua carreira em rápida ascensão.
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Início estelar no PSG é interrompido
O momento da lesão é particularmente frustrante para Torres, que teve um início sensacional de carreira na capital francesa. Depois de concluir uma transferência para o Parc des Princes vinda do Barcelona por uma taxa reportada de quase € 50 milhões neste verão, ele rapidamente se tornou um dos favoritos da torcida. Seu impacto foi imediato, com dois gols cruciais contra o Stade Rennais em sua estreia, e ele deu continuidade à sequência de gols diante dos rivais nacionais Stade Brestois e Olympique de Marseille.
Seu desempenho europeu também tem sido igualmente impressionante, com destaque para um impressionante hat-trick contra o Slovan Bratislava na Liga dos Campeões. Essa grande fase o havia transformado em um dos atacantes mais temidos da Europa antes da pausa internacional.
A lesão é um golpe para Luis Enrique no PSG, que espera que o problema não seja grave o suficiente para deixar o atacante fora de ação no retorno da campanha da Ligue 1.
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