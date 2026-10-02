Os preparativos de Luis de la Fuente para os próximos compromissos da Espanha foram prejudicados pela notícia de que Torres foi obrigado a deixar o centro de treinamento. O atacante do Paris Saint-Germain esperava levar sua impressionante forma no clube para o cenário internacional, mas um problema físico acabou com esses planos. Apesar da esperança inicial de que o problema diminuísse, a decisão acabou sendo tomada para que o jogador de 26 anos retornasse ao seu clube e se concentrasse em sua recuperação.

A RFEF confirmou a saída da estrela nascida em Valencia, observando que, embora ele tenha tentado suportar a dor, a equipe médica considerou necessário intervir. A federação espanhola explicou em comunicado: "Dada a persistência dos sintomas, foi decidido liberar o jogador da convocação para priorizar sua recuperação." A decisão foi tomada após longas consultas entre o departamento médico da seleção e seus colegas no Paris Saint-Germain.

Torres tem sido uma peça vital da seleção espanhola nos últimos anos, e sua ausência deixa uma lacuna significativa na linha de ataque para os jogos marcados para acontecer no Carlos Tartiere, em Oviedo, e em Split. Segundo o Sport, o jogador vinha sofrendo com um leve desconforto no tornozelo esquerdo, o que não o impediu de treinar nos últimos dias, mas os sintomas se recusavam a desaparecer completamente.