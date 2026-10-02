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Mohamed Saeed
Traduzido por

Baque do PSG! Ferran Torres é obrigado a deixar a seleção da Espanha por lesão no tornozelo após início voando

F. Torres
Espanha
C. Espi
Tchéquia
Liga das Nações A
PSG
Campeonato Francês

O atacante do Paris Saint-Germain Ferran Torres foi obrigado a deixar a seleção da Espanha devido a um problema persistente no tornozelo. O ex-jogador do Barcelona retornará à França para passar por mais tratamento enquanto a Espanha se prepara para seus próximos compromissos pela Liga das Nações.

  • Torres sofre revés por lesão

    Os preparativos de Luis de la Fuente para os próximos compromissos da Espanha foram prejudicados pela notícia de que Torres foi obrigado a deixar o centro de treinamento. O atacante do Paris Saint-Germain esperava levar sua impressionante forma no clube para o cenário internacional, mas um problema físico acabou com esses planos. Apesar da esperança inicial de que o problema diminuísse, a decisão acabou sendo tomada para que o jogador de 26 anos retornasse ao seu clube e se concentrasse em sua recuperação.

    A RFEF confirmou a saída da estrela nascida em Valencia, observando que, embora ele tenha tentado suportar a dor, a equipe médica considerou necessário intervir. A federação espanhola explicou em comunicado: "Dada a persistência dos sintomas, foi decidido liberar o jogador da convocação para priorizar sua recuperação." A decisão foi tomada após longas consultas entre o departamento médico da seleção e seus colegas no Paris Saint-Germain.

    Torres tem sido uma peça vital da seleção espanhola nos últimos anos, e sua ausência deixa uma lacuna significativa na linha de ataque para os jogos marcados para acontecer no Carlos Tartiere, em Oviedo, e em Split. Segundo o Sport, o jogador vinha sofrendo com um leve desconforto no tornozelo esquerdo, o que não o impediu de treinar nos últimos dias, mas os sintomas se recusavam a desaparecer completamente.

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    Preocupações com a recuperação física

    Os canais oficiais da federação espanhola nas redes sociais repassaram a notícia aos torcedores, com uma publicação do Diario SPORT descrevendo a saída como uma "retirada inesperada", que obrigou a comissão técnica a mudar seus planos táticos. A equipe médica, tanto no clube quanto na seleção, tem mantido comunicação constante para garantir o melhor cuidado possível ao atacante. O comunicado da federação esclareceu a abordagem colaborativa adotada pelos médicos durante o período de treinos.

    "Os médicos da Federação Espanhola tomaram a decisão em acordo com seus colegas do Paris Saint-Germain", afirmou a RFEF. "A equipe médica da Federação Espanhola de Futebol mantém contato constante com a equipe médica de seu clube desde o início do período de treinos, e todo o processo foi acompanhado em conjunto."

  • Espi recebe primeira convocação

    Na esteira da saída de Torres, de la Fuente não perdeu tempo para nomear um substituto e recorreu às categorias de base para reforçar seu elenco. A joia do Real Madrid Carlos Espi foi promovida da seleção sub-21 para a equipe principal pela primeira vez.

    O atacante de 21 anos vive grande fase na seleção de base e recentemente ganhou as manchetes ao marcar cinco gols em uma atuação de gala pela Espanha sub-21, provando que está pronto para dar o próximo passo. Ele se juntou imediatamente ao elenco enquanto a equipe se preparava para a próxima rodada dupla contra Tchéquia e Croácia, marcando um grande marco em sua carreira em rápida ascensão.


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    Início estelar no PSG é interrompido

    O momento da lesão é particularmente frustrante para Torres, que teve um início sensacional de carreira na capital francesa. Depois de concluir uma transferência para o Parc des Princes vinda do Barcelona por uma taxa reportada de quase € 50 milhões neste verão, ele rapidamente se tornou um dos favoritos da torcida. Seu impacto foi imediato, com dois gols cruciais contra o Stade Rennais em sua estreia, e ele deu continuidade à sequência de gols diante dos rivais nacionais Stade Brestois e Olympique de Marseille.

    Seu desempenho europeu também tem sido igualmente impressionante, com destaque para um impressionante hat-trick contra o Slovan Bratislava na Liga dos Campeões. Essa grande fase o havia transformado em um dos atacantes mais temidos da Europa antes da pausa internacional.

    A lesão é um golpe para Luis Enrique no PSG, que espera que o problema não seja grave o suficiente para deixar o atacante fora de ação no retorno da campanha da Ligue 1.