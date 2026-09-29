O ex-zagueiro do Manchester City enfatizou que sua lealdade à Espanha tem origem em raízes familiares próximas e em sua identidade pessoal, e não na busca por títulos. Em entrevista a Mario Suarez no El camino de Mario, Laporte disse: "Vencer a Copa do Mundo, a Liga das Nações e a Eurocopa... mesmo que nada disso tivesse acontecido, eu sentiria exatamente o mesmo orgulho. Minha esposa, minha família e meus filhos são daqui. Eu realmente me identifico com a Espanha."

Ao refletir sobre um processo de naturalização que inicialmente travou antes de finalmente dar certo, ele acrescentou: "Foi um processo longo porque houve uma abordagem inicial um ano e meio ou dois anos antes que não se concretizou por vários motivos. Depois voltamos a conversar, e eles deixaram claro que realmente queriam contar comigo. Nós dois concordamos que era uma oportunidade única que não podia ser desperdiçada."