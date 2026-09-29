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Aymeric Laporte relembra trajetória pela Espanha após título da Copa do Mundo de 2026 e explica mudança da França
Laporte reflete sobre a mudança de seleção
Laporte refletiu sobre sua trajetória internacional com a Espanha após o título da Copa do Mundo de 2026, esclarecendo os motivos por trás de sua saída da França. O zagueiro do Athletic Club insistiu que seu orgulho de vestir a camisa da Espanha vai muito além dos troféus, depois de mudar oficialmente de federação em maio de 2021. Suas declarações chegam depois de ele se firmar como presença indispensável na linha defensiva da Espanha durante sua campanha vitoriosa no Mundial.
- DeFodi Images
Zagueiro destaca laços pessoais profundos
O ex-zagueiro do Manchester City enfatizou que sua lealdade à Espanha tem origem em raízes familiares próximas e em sua identidade pessoal, e não na busca por títulos. Em entrevista a Mario Suarez no El camino de Mario, Laporte disse: "Vencer a Copa do Mundo, a Liga das Nações e a Eurocopa... mesmo que nada disso tivesse acontecido, eu sentiria exatamente o mesmo orgulho. Minha esposa, minha família e meus filhos são daqui. Eu realmente me identifico com a Espanha."
Ao refletir sobre um processo de naturalização que inicialmente travou antes de finalmente dar certo, ele acrescentou: "Foi um processo longo porque houve uma abordagem inicial um ano e meio ou dois anos antes que não se concretizou por vários motivos. Depois voltamos a conversar, e eles deixaram claro que realmente queriam contar comigo. Nós dois concordamos que era uma oportunidade única que não podia ser desperdiçada."
Corte de Deschamps desencadeou saída da seleção
A decisão de Laporte de mudar de seleção veio depois de suas perspectivas internacionais ficarem estagnadas sob o comando do ex-treinador da França Didier Deschamps, apesar de ter sido capitão da França em várias categorias de base.
Relembrando aquele momento decisivo, ele acrescentou: "Nasci em Agen e vivi lá até os 15 anos, antes de me mudar para Bilbao. Minha família inteira é francesa, e na França o patriotismo é algo muito forte. Eu amava a França como meu primeiro país, mas, quando coisas como a minha situação com a seleção acontecem, isso obriga você a repensar as coisas. O Athletic me acolheu, e foi aqui que mais me desenvolvi. O técnico da França não contava comigo de jeito nenhum, então tomei a decisão de fazer a mudança."
- Getty Images Sport
Campeões mundiais terão teste em Sevilha
O jogador de 32 anos segue como peça-chave da defesa de Luis de la Fuente na campanha em andamento da Espanha na Liga das Nações. Depois de disputar os 90 minutos completos na eletrizante vitória por 3 a 2 sobre a Inglaterra em Wembley, o ex-zagueiro do Al-Nassr agora volta sua atenção para o duelo de terça-feira com a Croácia, em Sevilha, enquanto a campeã do mundo busca manter seu embalo positivo.
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