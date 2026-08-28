Getty Images Sport
Traduzido por
Astro do Chelsea chega à Espanha! Como a surpreendente transferência de Mamadou Sarr pode mudar tudo para a Real Sociedad
Chegando a San Sebastián
Mamadou Sarr já chegou a San Sebastián para concluir sua transferência como a primeira contratação da Real Sociedad na temporada. O jovem zagueiro do Chelsea se hospedou no Hotel Barceló Costa Vasca antes de seguir para a Policlínica Gipuzkoa para realizar os exames médicos.
- AFP
Garantindo um acordo de empréstimo crucial
Real Sociedad acertou com o Chelsea um empréstimo simples do defensor de 20 anos, sem opção de compra. Embora o clube basco tenha inicialmente avaliado uma transferência em definitivo, a pedida do Chelsea se mostrou alta demais após o investimento anterior feito pelo clube no jogador. Com o elenco atualmente em Madri, Sarr deve se juntar aos novos companheiros de equipe na quinta-feira.
"Estou muito feliz por me juntar à Real Sociedad", declarou brevemente o defensor ao chegar à Espanha.
Acrescentando altura e velocidade à defesa
Sarr chega para oferecer uma presença física muito necessária no coração da defesa de Pellegrino Matarazzo. Alto e destro, atuando como zagueiro, ele traz o domínio pelo alto e a velocidade de recuperação que a Txuri-urdin tem sentido falta desde saídas recentes. Sua velocidade excepcional em espaços abertos faz dele um encaixe tático ideal para a filosofia defensiva de Matarazzo.
- Latin Sport Images
A jornada rumo à La Liga
O caminho do defensor até o futebol de elite o levou por Lens, Lyon e Strasbourg antes de chamar a atenção do Chelsea. Agora, o produto das categorias de base da França está pronto para se testar em La Liga e afirmar suas credenciais no cenário continental. Enquanto se adapta ao novo ambiente, Sarr tentará causar impacto imediato sob o comando de Matarazzo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.