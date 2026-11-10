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As discussões da pausa para as seleções: o Real Madrid errou ao contratar Mbappé?

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Real Madrid sacrificou o equilíbrio de seu sistema ofensivo em prol do craque francês?

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Com a paralisação das competições das ligas europeias devido ao período de data FIFA, surge uma oportunidade para apresentar um conjunto de ideias e questões futebolísticas que merecem debate, longe do alvoroço das partidas e de seus resultados, abrindo espaço para que os leitores da Kooora participem com suas opiniões e seus pontos de vista sobre diversos temas.

E, no primeiro desses debates, lançamos uma pergunta que pode parecer estranha à primeira vista, considerando as capacidades goleadoras excepcionais de Kylian Mbappé: o Real Madrid errou ao contratar o craque francês? E teria sido Harry Kane, cujo nome foi fortemente associado ao clube merengue após a saída de Benzema no verão de 2023, a opção mais adequada para substituir Karim?

A comparação aqui não diz respeito apenas ao número de gols que cada jogador marca, mas sim à natureza do papel que o atacante desempenha dentro de campo, à sua capacidade de tornar seus companheiros melhores e de desenvolver o sistema ofensivo da equipe, que é o ponto que abre as portas para uma comparação instigante entre a passagem de Mbappé pelo Real Madrid e o que Kane poderia ter oferecido caso vestisse a camisa branca.

  • Harry Kane: o substituto ideal para Benzema

    Quando Karim Benzema anunciou a sua saída do Real Madrid no verão de 2023, o clube enfrentou um grande desafio para substituir um atacante que não era apenas um goleador, mas também um dos mais importantes criadores de jogo no sistema ofensivo da equipe ao longo dos anos.

    Benzema sabia recuar ao meio-campo para receber a bola, ligar os setores e abrir espaços para Vinícius Júnior e Rodrygo, além de sua capacidade de finalizar as jogadas e criar oportunidades.

    Seu papel não se limitava a esperar as bolas dentro da área, mas participava da construção das jogadas e oferecia aos companheiros múltiplas soluções.

    Naquele momento, o nome de Harry Kane surgiu com força na lista de candidatos a substituir o atacante francês. Inclusive, a rede britânica "BBC" revelou, em uma reportagem publicada no dia 5 de junho de 2023, que o capitão da seleção da Inglaterra liderava a lista de desejos do Real Madrid para substituir Benzema, apontando que o clube estava bastante impressionado com suas qualidades.

    Mas o obstáculo era, essencialmente, financeiro, já que Daniel Levy, presidente do Tottenham, insistia em receber mais de 100 milhões de libras esterlinas, um valor que o Real Madrid não estava disposto a pagar.

    No fim, Kane transferiu-se para o Bayern de Munique por 100 milhões de euros iniciais, além de bônus adicionais.

  • A diferença entre Mbappé e Kane

    A diferença fundamental entre Kane e Mbappé está relacionada à natureza das movimentações e das funções dentro de campo.

    Kane consegue atuar como atacante de referência, mas não se limita a permanecer dentro da área. Ele recua para o meio-campo para receber a bola, domina os passes em profundidade e a criação de oportunidades, além de ter a capacidade de arrastar os defensores de suas posições e abrir espaços para os meio-campistas e os pontas.

    Essas características teriam dado a Jude Bellingham mais espaço para avançar até a área, justamente a região em que o inglês demonstrou capacidades excepcionais durante sua primeira temporada no Real Madrid.

    Isso pode ser constatado pelo que a dupla apresenta com a seleção da Inglaterra, onde Kane domina a arte de recuar e receber a bola, enquanto Bellingham se aproveita dos espaços gerados por suas movimentações para arrancar em direção ao gol.

    Além disso, a relação ofensiva que poderia ter surgido entre Kane e Vinícius trazia grandes chances de sucesso, tendo em vista a capacidade do atacante inglês de se conectar com os pontas e tocar a bola nos espaços, características que Benzema sabia aproveitar de forma excepcional com o astro brasileiro.

    E o mais importante: Kane não precisa concentrar em si todas as jogadas de ataque para ser influente, e não obriga seus companheiros a mudarem a natureza de suas movimentações para lhe dar o espaço que prefere.

  • Mbappé: números individuais excepcionais e um sistema menos equilibrado

    Não se pode negar o sucesso goleador de Mbappé no Real Madrid, já que marcou 42 gols em todas as competições durante sua primeira temporada, e repetiu o mesmo número em sua segunda temporada, confirmando sua capacidade de oferecer uma produção individual excepcional.

    Mas, ao passar dos números do jogador para os números da equipe, surge um paradoxo que merece uma pausa para reflexão.

    Nas temporadas 2022-2023 e 2023-2024, ou seja, antes da chegada de Mbappé, o Real Madrid marcou 127 e 129 gols, respectivamente, em todas as competições, somando 256 gols em 116 partidas.

    Já na primeira e na segunda temporada de Mbappé, a equipe marcou 148 gols na temporada 2024-2025, e depois 119 gols na temporada 2025-2026, somando 267 gols em 124 partidas.

    Isso significa que o Real Madrid marcou 11 gols a mais nas temporadas de Mbappé, mas disputou oito partidas a mais, e sua média de gols caiu de cerca de 2,21 gols por partida para 2,15 gols.

    E a comparação parece ainda mais clara apenas no Campeonato Espanhol:

    2022-2023: o Real Madrid marcou 75 gols.

    2023-2024: marcou 87 gols.

    2024-2025: marcou 78 gols.

    2025-2026: marcou 77 gols.

    Ou seja, a equipe marcou 162 gols nas duas últimas temporadas antes de Mbappé, contra 155 gols em sua primeira e segunda temporada.

    Esses números não provam que Mbappé foi o único responsável pela queda da produção ofensiva, mas levantam uma pergunta legítima sobre o valor coletivo que ele agregou, especialmente porque a presença de um jogador que marca 42 gols na temporada deveria dar à equipe um impulso goleador maior.

    O paradoxo também aparece ao observar alguns de seus companheiros: no Campeonato Espanhol, o saldo de Vinícius caiu de 15 gols na temporada 2023-2024 para 11 gols na temporada seguinte, enquanto o saldo de Bellingham caiu de 19 gols para 9 gols.

    Claro, há outros fatores relacionados às lesões, à saída de alguns elementos e à mudança de funções, mas a sobreposição de espaços entre Mbappé e Vinícius, e a redução da liberdade ofensiva de Bellingham, foram alguns dos principais desafios enfrentados pelo Real Madrid após a chegada do francês.

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  • Mbappé é fraco no jogo aéreo?

    Há outro aspecto tático que merece atenção na comparação entre Harry Kane e Mbappé, que é a capacidade do atacante de aproveitar os cruzamentos, que foram uma das armas importantes do Real Madrid ao longo dos últimos anos.

    Pois com Karim Benzema, e depois Joselu, que se juntou à equipe no verão de 2023, o Real Madrid teve atacantes capazes de ameaçar o gol dos adversários nas bolas aéreas, seja nos cruzamentos abertos ou nas bolas paradas.

    Joselu, especificamente, representava uma opção diferente graças à sua força física e à sua capacidade de levar vantagem nos duelos aéreos, e marcou 18 gols em 49 partidas durante a temporada 2023-2024, cinco deles na Liga dos Campeões da Europa.

    Mas com a transformação de Mbappé, fraco nas bolas aéreas, em atacante titular, o Real Madrid passou a depender em maior medida das infiltrações, dos passes nos espaços e das arrancadas nas costas da defesa, em vez de ter um atacante de referência dentro da área capaz de aproveitar os cruzamentos de forma contínua.

    E é aqui que surge uma possível vantagem adicional para Harry Kane, que combina a capacidade de se movimentar fora da área e de fazer a ligação entre as linhas com uma forte presença dentro da área e a superioridade nas bolas aéreas.

    Por consequência, a sua chegada teria dado ao Real Madrid uma opção ofensiva adicional, e preservado a possibilidade de aproveitar os cruzamentos como arma eficaz, em vez de depender em maior medida das infiltrações pelo chão.

  • A lição de Luis Enrique: quando o sistema se torna mais importante que o craque

    Talvez a experiência de Luis Enrique com Mbappé no Paris Saint-Germain seja uma das que melhor explicam essa questão.

    No documentário que revelou um lado da relação entre os dois, o treinador espanhol apareceu dirigindo críticas diretas a Mbappé por sua contribuição defensiva, citando Michael Jordan, que fazia seus companheiros darem o máximo de si e era um exemplo para eles no trabalho defensivo.

    Enrique disse ao seu jogador que o verdadeiro líder não se contenta em marcar gols, mas deve ajudar a equipe defensivamente quando não consegue oferecer a contribuição ofensiva, e exigiu que ele fosse um exemplo na marcação, na movimentação e no sacrifício em prol do grupo.

    E, após sua saída, Enrique falou com clareza sobre sua filosofia ofensiva, afirmando que prefere ter quatro jogadores que marcam 12 gols cada um a depender de um único jogador que marca 40 gols.

    De fato, o Paris Saint-Germain tornou-se mais diversificado em suas fontes de perigo e conquistou a Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez em sua história durante a temporada 2024-2025.

    Isso não significa que apenas a saída de Mbappé tenha construído o sucesso do Paris, pois houve diversas mudanças no elenco e no sistema, mas ele oferece um exemplo claro da importância de distribuir papéis e responsabilidades em vez de depender excessivamente de um único astro.

  • Kane prova que o atacante completo não fica atrás na artilharia

    O mais curioso é que Harry Kane, que estava disponível para o Real Madrid no verão de 2023, não era uma opção menos eficiente em termos de gols do que Mbappé.

    Em sua primeira temporada com o Bayern de Munique, marcou 44 gols e deu 12 assistências em 45 partidas por todas as competições, e depois marcou 42 gols e deu 14 assistências na temporada seguinte.

    Na temporada 2025-2026, manteve seu brilho com números excepcionais, antes de ser coroado com a Bola de Ouro de 2026, à frente de Mbappé, que ficou em segundo lugar.

    E o mais importante é que Kane não apresenta esses números em detrimento de seu papel na criação de jogadas; pelo contrário, reúne a capacidade de marcar, passar, conectar e abrir espaços, características que o tornaram um dos atacantes mais completos do futebol moderno.

  • Conclusão: o Real Madrid escolheu o craque errado?

    Não se pode dizer que a contratação de Mbappé tenha sido um fracasso individual, pois ele marcou 84 gols em duas temporadas e apresentou números nada desprezíveis.

    Também não se pode afirmar que a presença de Kane garantiria ao Real Madrid a conquista do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, porque o futebol não funciona de maneira tão simples.

    Mas se pode dizer que o Real Madrid talvez tenha errado ao definir o tipo de atacante de que precisava.

    O time não precisava de mais um jogador capaz de arrancar pela esquerda e marcar, mas sim de um atacante que pudesse desempenhar o papel de Benzema, articular o jogo com Vinícius, abrir espaços para Bellingham e participar da construção das jogadas sem se tornar o único centro de gravidade do sistema.

    Harry Kane era um candidato ideal para desempenhar essas funções e talvez tivesse tornado o restante das estrelas do Real Madrid mais efetivo, em vez de entrar na equação de distribuição de espaços e papéis que acompanhou a chegada de Mbappé.

    E embora Mbappé continue sendo um dos melhores atacantes do mundo em termos individuais, a comparação abre uma pergunta importante sobre a natureza das necessidades do Real Madrid após a saída de Benzema: o clube precisava de uma estrela do tamanho de Mbappé ou de um atacante com as características de Harry Kane para reequilibrar o sistema ofensivo?

    E agora, deixamos o espaço para os leitores do Kooora: compartilhem conosco suas opiniões e seus pontos de vista neste debate. Vocês prefeririam ver Harry Kane com a camisa do Real Madrid em vez de Mbappé?

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