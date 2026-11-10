Não se pode negar o sucesso goleador de Mbappé no Real Madrid, já que marcou 42 gols em todas as competições durante sua primeira temporada, e repetiu o mesmo número em sua segunda temporada, confirmando sua capacidade de oferecer uma produção individual excepcional.

Mas, ao passar dos números do jogador para os números da equipe, surge um paradoxo que merece uma pausa para reflexão.

Nas temporadas 2022-2023 e 2023-2024, ou seja, antes da chegada de Mbappé, o Real Madrid marcou 127 e 129 gols, respectivamente, em todas as competições, somando 256 gols em 116 partidas.

Já na primeira e na segunda temporada de Mbappé, a equipe marcou 148 gols na temporada 2024-2025, e depois 119 gols na temporada 2025-2026, somando 267 gols em 124 partidas.

Isso significa que o Real Madrid marcou 11 gols a mais nas temporadas de Mbappé, mas disputou oito partidas a mais, e sua média de gols caiu de cerca de 2,21 gols por partida para 2,15 gols.

E a comparação parece ainda mais clara apenas no Campeonato Espanhol:

2022-2023: o Real Madrid marcou 75 gols.

2023-2024: marcou 87 gols.

2024-2025: marcou 78 gols.

2025-2026: marcou 77 gols.

Ou seja, a equipe marcou 162 gols nas duas últimas temporadas antes de Mbappé, contra 155 gols em sua primeira e segunda temporada.

Esses números não provam que Mbappé foi o único responsável pela queda da produção ofensiva, mas levantam uma pergunta legítima sobre o valor coletivo que ele agregou, especialmente porque a presença de um jogador que marca 42 gols na temporada deveria dar à equipe um impulso goleador maior.

O paradoxo também aparece ao observar alguns de seus companheiros: no Campeonato Espanhol, o saldo de Vinícius caiu de 15 gols na temporada 2023-2024 para 11 gols na temporada seguinte, enquanto o saldo de Bellingham caiu de 19 gols para 9 gols.

Claro, há outros fatores relacionados às lesões, à saída de alguns elementos e à mudança de funções, mas a sobreposição de espaços entre Mbappé e Vinícius, e a redução da liberdade ofensiva de Bellingham, foram alguns dos principais desafios enfrentados pelo Real Madrid após a chegada do francês.