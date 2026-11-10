Com a paralisação das competições das ligas europeias devido ao período de data FIFA, surge uma oportunidade para apresentar um conjunto de ideias e questões futebolísticas que merecem debate, longe do alvoroço das partidas e de seus resultados, abrindo espaço para que os leitores da Kooora participem com suas opiniões e seus pontos de vista sobre diversos temas.
E, no primeiro desses debates, lançamos uma pergunta que pode parecer estranha à primeira vista, considerando as capacidades goleadoras excepcionais de Kylian Mbappé: o Real Madrid errou ao contratar o craque francês? E teria sido Harry Kane, cujo nome foi fortemente associado ao clube merengue após a saída de Benzema no verão de 2023, a opção mais adequada para substituir Karim?
A comparação aqui não diz respeito apenas ao número de gols que cada jogador marca, mas sim à natureza do papel que o atacante desempenha dentro de campo, à sua capacidade de tornar seus companheiros melhores e de desenvolver o sistema ofensivo da equipe, que é o ponto que abre as portas para uma comparação instigante entre a passagem de Mbappé pelo Real Madrid e o que Kane poderia ter oferecido caso vestisse a camisa branca.